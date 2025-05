【ＢＳ日テレ】レギュラー番組「こんびず！～コンテンツ×ビジネス情報局～」

株式会社BS日本「日本の食」 そのコンテンツパワーに大注目

2025年5月20日(火)の放送回は、30分まるごと「日本の食」がテーマ。「日本の食」の海外進出の加速が目覚ましいいま、当番組では様々な取り組みを追いかけました。

インバウンドなどで近年ますますその人気を実感する機会が多い「日本の食」。この「日本の食・食文化」は世界に誇る文化遺産であり、日本産農林水産物・食品の輸出拡大は政府の重要課題の一つとされ様々な取り組みが推進されています。取り組みにおける重要なテーマが、令和6年に発表された「新たなクールジャパン戦略」のなかで海外展開における基幹産業のひとつとしても定められている、「アニメ」と「食」です。JFOODO*は、両者を掛け合わせて海外消費者向けのプロモーションを行ってきました。

日本が誇るこの2つの産業資産の掛け合わせによる海外進出が両産業にどのように寄与していくのか…当番組ではレギュラー放送開始から半年以上このプロジェクトを追いかけ注目していました。

「食」と「アニメ」 異なる産業間での連携 ~オールジャパンで海外進出加速~

(C)伏瀬・川上泰樹・講談社/転スラ製作委員会 / JFOODO米国で「転スラ」が街ぐるみのコラボ

22年度に調査事業から始動したJFOODOのプロジェクト。23年度は米国でのアニメイベントにてブースの出展を実施しました。

24年度は、米国ロサンゼルスで「食×アニメ」を広い面で展開すべく、人気アニメ「転生したらスライムだった件」とコラボレーションした街ぐるみのキャンペーン「 Slime x Little Tokyo - The One Who Devours All J-Food 」を実施しました。アニメのグッズショップや日本食店舗が集積したロサンゼルスのリトルトーキョーで日本産食材をフィーチャリングしたメニューを展開する12の飲食店を対象に消費者がスタンプラリーで回遊できるキャンペーンを実施。番組ではその様子に密着し、キャンペーン参加者や参画飲食店へのインタビューの実施を通して、今後の展開における多くの示唆を得ることができました。

「日本の食」の海外進出について、3つの特集で紹介

このほか、以下テーマについても当放送回で特集。世界を市場にした「日本の食」の高い競争力を改めて実感できる30分となっています。

特集1.: 日本食×アニメ

特集2.: 日本の食文化を海外へ

特集3.: アジアで広がるMADE IN JAPAN

<番組概要>

【番組名】 こんびず!~コンテンツ×ビジネス情報局~(https://www.bs4.jp/contents-business/)

【放送日時】 5月20日(火)よる11時~ ※毎月第3火曜よる11時~11時30分放送

【放送局】 BS日テレ

【出演者】 MC:檜山沙耶

リポーター:佐々木琴子(今手りほこ役)

*JFOODOとは:政府が掲げる「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」に基づき、海外における輸出重点品目の現地消費者向けプロモーションに加え、日本の食文化発信・インバウンド事業、海外における現地ニーズの市場調査・分析・公表の取組みを強化している農林水産省の関連機関。