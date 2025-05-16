TVアニメ「TO BE HERO X」POP UP SHOPが有楽町マルイ 7FにてOPEN！
今回のイベントでは、TVアニメ「TO BE HERO X」の新作グッズを販売いたします。
ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、是非チェックしてみてください！
【特設ページ】
https://www.the-chara.com/blog/?p=93652
【イベント情報】
イベント名：TVアニメ「TO BE HERO X」POP UP SHOP
開催期間：2025年6月5日(木)～6月24日(火)
開催場所：有楽町マルイ 7F
【ご購入者様特典】
【販売商品】
クリアカード(ブラインド) vol.1
価格：440円(税込)
種類数：全10種
サイズ：約55mm×91mm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
クリアカード(ブラインド) vol.2
価格：440円(税込)
種類数：全10種
サイズ：約43mm×95mm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
オーロラカンバッジ(ブラインド)
価格：660円(税込)
種類数：全10種
サイズ：直径約56mm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
アクリルフィギュア
価格：各1,650円(税込)
種類数：全10種
サイズ：約H150mm
ミニアクリルアート
価格：2,530円(税込)
種類数：全1種
サイズ：B6
マイクロファイバー
価格：各770円(税込)
種類数：全10種
サイズ：約200×200mm
巾着
価格：各1,870円(税込)
種類数：全10種
サイズ：約200×230mm
皆様のお越しを心よりお待ちしております。
【関連サイト】
公式URL：https://tbhx.net/
THEキャラ：https://www.the-chara.com/
【権利表記】
(C)bilibili/BeDream, Aniplex
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売