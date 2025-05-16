【M&Aご成約】創業50年の解体工事会社と、産業廃棄物処理を行う上場企業のM&Aを支援

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社(東京都中央区・代表取締役社長 中村悟)は、千葉県千葉市で建物総合解体工事業を営む株式会社海成と、兵庫県神戸市で産業廃棄物処理などを行う大栄環境株式会社のM&Aを仲介いたしました。

▼今回のM&Aご成約インタビューはこちらをご覧ください

https://www.ma-cp.com/case/success/110/(https://www.ma-cp.com/case/success/110/)

M&A概要

株式会社海成は、1974年創業の解体工事を主に営む会社です。創業者の息子である越川 正氏が事業を継いだ後に会社は大きく成長しましたが、数年前から次の世代への継続・発展という点で課題を抱えていました。従業員を第一に考え、異業種との提携を希望していましたが、当社アドバイザーの岡山、土井からの提案を機に、複数候補先を検討し、同業の大栄環境株式会社へのご譲渡を決断されました。従業員の将来や社風維持に向けた丁寧な対応が期待できると感じたことが一番の決め手となりました。

▼今回のM&Aご成約インタビューはこちらをご覧ください

https://www.ma-cp.com/case/success/110/(https://www.ma-cp.com/case/success/110/)

譲渡企業

株式会社海成

元代表取締役社長： 越川 正 氏

本社所在地：千葉県千葉市

事業内容：建物総合解体工事、産業廃棄物収集運搬など

M&Aの検討理由：後継者問題の解決のため

譲受企業

大栄環境株式会社

代表取締役社： 金子 文雄 氏

本社所在地：兵庫県神戸市

事業内容：産業廃棄物処理，リサイクル事業など

M&Aの検討理由：エリア拡大・シナジー創出のため

本件担当アドバイザー

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

企業情報部 主任 岡山 海斗

大手証券会社にて、上場・未上場オーナー及び法人の資産運用・事業承継コンサルティング業務に従事。

当社入社後は、幅広い業界で後継者問題の解決や成長戦略としてのM&A支援業務に従事。

本件担当アドバイザー

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

企業情報部 次長 土井 達貴

大学卒業後、大手証券会社に入社。主に法人や経営者、富裕層に対して金融商品を活用した資産運用、M&Aのアドバイザリー業務に従事。複数回の社長表彰を経て、大手M&A仲介に転職し、M&A業務に専念。経営者により一層寄り添いながら、最も役に立てる人材になりたいという想いから当社に参画。

IT関連、建設関連、産業廃棄物関連、商社関連、人材派遣、建機リース、半導体、メーカー、ガソリンスタンド等の企業成長型のM&A戦略や事業承継等のご相談での幅広い分野にてご支援の実績を有する。

【会社概要】

名称：M&A キャピタルパートナーズ株式会社（東証プライム上場 証券コード 6080）

所在地：東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー36階

代表者：代表取締役社長 中村 悟

設立：2005年10月

事業内容：M&A 仲介事業

代表番号：03-6770-4300

URL：https://www.ma-cp.com/