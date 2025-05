アヴィーチー、初のベスト盤『フォーエヴァー～ベスト・オブ・アヴィーチー』　5月16日（金）発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)はアヴィーチーの初となるベスト・アルバム『フォーエヴァー~ベスト・オブ・アヴィーチー』(原題:Avicii Forever)を5月16日(金)に発売します。

DJ/プロデューサー/ソングライターとして世界中で活躍したアヴィーチー。今作は初のベスト・アルバムとなり、CD、LP(輸入盤のみ)、すべての主要なダウンロード・サービス、ストリーミング・サービスで配信開始されるほか、アヴィーチー公式SNSの限定コンテンツでも楽しめます。

作品には「ウェイク・ミー・アップ」、「レヴェルズ」、「ハート・アポン・マイ・スリーヴ(feat. イマジン・ドラゴンズ)」など、愛され続ける過去の名曲から選り抜いた19曲と、新曲「レッツ・ライド・アウェイ(feat. エル・キング)」(LET’S RIDE AWAY FEAT. ELLE KING)の20曲を収録。日本盤CDはボーナス・トラックとして日本初CD化となる2曲を加えた22曲でリリースされ、ロゴ・ステッカーとミニ・ポスターが封入されます。

新曲「レッツ・ライド・アウェイ」はアヴィーチー、ルーク・レアード、カール・フォークがプロデュースし、ケイシー・マスグレイヴス、アヴィーチー、ルーク・レアードが作曲した楽曲です。米カリフォルニア州ロサンゼルス生まれのシンガー・ソングライターであるエル・キングが力強く情感豊かなボーカルを担当、ヒット曲「フェイズ・アウェイ」にも参加した同じブラスバンドもフィーチャーされています。

ジャケット写真は、アヴィーチーのロゴを実際の岩に手彫りで刻んだ物理的なモニュメントを使用。このモニュメントとジャケット写真は、岩のように永遠に残り続けるアヴィーチーのアイコン的な音楽へのオマージュとなっています。岩は、アヴィーチーが幼少期を過ごしたスウェーデンのスコーネ地方のビャールロフでとれたものが使われており、その制作模様を少し収めた動画も公開しています。

今作の発売を記念して、原宿・竹下通りのUNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUでは5月22日(木)までの期間限定で、日本初となるアヴィーチーのPOP UP STOREを開催。Tシャツ、フーディ、キャップなどアヴィーチーのアイコニックなロゴやビジュアルを使用したオリジナルアイテムが販売されます。対象のCDショップでは旧譜CDキャンペーンを実施。過去に発売されたアヴィーチーの日本盤CDを購入された方に、特典として4枚のジャケット写真が掲載されたステッカーシート[10センチ×10センチ]を先着で、Amazon.co.jpではステッカーシートの代わりにメガジャケをプレゼントします。楽曲人気投票の結果も発表されており、アヴィーチーの楽曲と彼が参加した楽曲なども含む、上位50曲をまとめたプレイリストが公開されています。(https://umj.lnk.to/AviciiVote)

"Timeless music, that's what I'm trying to make" - Tim 'Avicii' Bergling

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=0ASBWBddISQ ]

Avicii - Levels

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=_ovdm2yX4MA ]

Avicii Featuring Elle King - Lets Ride Away (Lyric Video)

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=V6Iiuz_3rsE ]

アヴィーチー『フォーエヴァー~ベスト・オブ・アヴィーチー』

Avicii / Avicii Forever

2025年5月16日(金)発売

https://avicii.lnk.to/aviciiforever

品番:UICY-16251

価格:3,300円(税込)

*新曲1曲を含むベスト・アルバム

*日本盤全22曲収録:日本盤ボーナス・トラック2曲収録(日本初CD化)

*日本盤のみ封入 ロゴ・ステッカー、ミニ・ポスター、解説・歌詞・対訳付

【日本盤CD収録】

01. ウェイク・ミー・アップ

※アルバムの先行トラックとして4/17にデジタル先行配信。初のドルビー・アトモス化

02. レヴェルズ

03. レッツ・ライド・アウェイ FEAT. エル・キング ※新曲

04. ザ・ナイツ

05. ウェイティング・フォー・ラヴ

06. ウィズアウト・ユー FEAT. サンドロ・カヴァッザ

07. SOS FEAT. アロー・ブラック

08. ヘイ・ブラザー

09. ロンリー・トゥゲザー FEAT. リタ・オラ

10. アイ・クッド・ビー・ザ・ワン (アヴィーチー VS ニッキー・ロメロ)

11. シルエット

12. フェイド・イントゥ・ダークネス

13. ユー・メイク・ミー

14. ザ・デイズ

15. フォー・ア・ベター・デイ

16. アディクテッド・トゥ・ユー

17. フレンド・オブ・マイン

18. ブロークン・アローズ

19. ハート・アポン・マイ・スリーヴFEAT. イマジン・ドラゴンズ

20. ヘヴン

21. タフ・ラヴ(ティエスト・リミックス) (アヴィーチー、アグネス、ヴァーガス&ラゴラ)*

22. フェイズ・アウェイ( トリビュート・コンサート・ヴァージョン)(アヴィーチー、ミッシュキャット)*

*日本盤ボーナス・トラック(日本初CD化)

■POP UP STORE店舗情報

・名称:「AVICII POP-UP SHOP」UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU 1F

・期間:5月15日(木)~5月22日(木)

・営業時間:11:00~20:00(不定休)

・所在地:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-20-6

・交通機関:JR山手線 原宿駅 竹下口 徒歩3分

:東京メトロ 千代田線・副都心線 明治神宮前駅 出口3 徒歩5分

・公式サイト:https://store-harajuku.universal-music.co.jp/

■旧譜CDキャンペーン

対象商品は以下の通り

UICO-1261 トゥルー (2014/1/22発売)

UICO-1264 トゥルー: アヴィーチー・バイ・アヴィーチー(2014/3/26発売)

UICO-1287 ストーリーズ ~ジャパン・ツアー・エディション(2016/5/13発売)

UICO-1299 ウィズアウト・ユー(2017/10/4発売)

UICO-1309 ティム(2019/6/7発売)

UICO-9074 ティム【デラックス・エディション】(2019/6/7発売)

■キャンペーン実施CDショップ

・タワーレコード(店舗/オンライン):https://tower.jp/

・HMV&BOOKS SHINSAIBASHI

・HMV&BOOKS HAKATA、

・HMV 栄

・HMV仙台EBeanS

・HMV立川

・HMV札幌ステラプレイス

・バンダレコード矢巾店

・Neowing https://www.neowing.co.jp/campaign/Avicii-campaign2025 (5/16 正午以降)

・Amazon.co.jp https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0F4QWYYRQ|B0F4QSQ8N6|B0F4QWKBVJ|B0F4QVJ2SC(https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0F4QWYYRQ%7CB0F4QSQ8N6%7CB0F4QWKBVJ%7CB0F4QVJ2SC)

※Amazon.co.jpの旧譜キャンペーンではメガジャケを特典としてプレゼントします(対象商品は下記ラインナップと異なります)。

■楽曲人気投票プレイリスト

https://umj.lnk.to/AviciiVote

■アヴィーチーについて

スウェーデンはストックホルム生まれのアヴィーチーことティム・バークリングは、先見の明を持ったアーティスト/プロデューサー/DJとしてエレクトロニック・ダンス・ミュージック(EDM)の世界に革命を起こした。

電子音によるビートとソウルフルなメロディーを組み合わせた彼の先駆的なスタイルは、様々なジャンルの架け橋となっただけでなく、世界中のファンの心を動かした。そんな彼に初めて世界的な名声をもたらしたのは、2011年のヒット曲「レヴェルズ」だった。一つの世代を象徴するアンセムとなった同曲によって、彼は現代音楽界においても屈指の創造性を誇るアーティストとしてその地位を確かなものにしたのである。

その後もキャリアを通じて、アヴィーチーは「ウェイク・ミー・アップ」、「ヘイ・ブラザー」、「ザ・ナイツ」、「ウェイティング・フォー・ラヴ」など象徴的なトラックを次々にリリース。それらの楽曲は総計で数十億回もストリーミング再生され、世界中で数々のチャートを制してきた。そして、EDMにフォーク、カントリー、ポップなどの要素を加えたデビュー・アルバム『トゥルー』(2013年)は彼の多才ぶりを世界に示し、批評面でも高い評価を獲得。続く2ndアルバム『ストーリーズ』(2015年)もあらゆる限界に挑戦する彼の能力を見せつける1作となり、彼がこの世を去ったのちに発表された『ティム』(2019年)は、その芸術的才能を称える心のこもった作品として高く評価されることとなった。

アヴィーチーの才能は世界中で認められ、MTVミュージック・アワード(2部門受賞)、ビルボード・ミュージック・アワード(1部門受賞)、米グラミー賞(2度ノミネート)、ワールド・ミュージック・アワード(1部門受賞)など数多くの栄誉を彼にもたらしてきた。また、彼はDJ Mag誌によって世界のトップDJの一人に何度も選出されたほか、電子音楽のアーティストとして初めてラジオ・シティ・ミュージック・ホールのヘッドライナーを務めるという偉業も成し遂げた。



AVICII FOREVER

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=QpvXo1qxCLI ]

