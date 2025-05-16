【島根県立大学】オープンキャンパスを開催します！
島根県立大学（島根県浜田市、出雲市、松江市）は７月、８月にオープンキャンパスを実施します。模擬授業、学部学科説明、個別相談会などを通じて大学での学びや学生生活について理解を深めることができます。
浜田キャンパス（国際関係学部・地域政策学部）
日時：2025年７月12日（土） 13:00～16:00
場所：島根県立大学浜田キャンパス（島根県浜田市野原町2433-2）
内容：模擬講義、コース紹介、各種相談（入試・学生生活・留学相談など）、キャンパスツアー、保護者説明会等
申込期限：７月７日（月）まで
※参加人数制限あり。上限に達し次第、受付を終了します。
お問合せ先：島根県立大学 浜田キャンパス 学務課アドミッション室 TEL:0855-24-2203
出雲キャンパス（看護栄養学部）
日時：2025年７月５日（土） 13:30～16:30
場所：島根県立大学出雲キャンパス（島根県出雲市西林木町151）
内容：学科紹介、学生発表、模擬講義、キャンパスツアー、相談会等
申込期限：６月29日（日）まで
※３年生および編入学希望者のみ申込可
※１,２年生は「ビギナーズキャンパス」にお申し込みください（日程は後日出雲キャンパスのホームページに掲載します）
※参加人数制限あり。上限に達し次第、受付を終了します。
お問合せ先：島根県立大学 出雲キャンパス 学務課 教務・入試係 TEL:0853-20-0232
出雲キャンパス（別科助産学専攻）
日時：2025年８月１日（金）13：30～16：30 ※オンラインで開催
内容：個別相談
申込期限：７月24日（木）まで
お問合せ先：島根県立大学 出雲キャンパス 学務課 教務・入試係 TEL:0853-20-0232
松江キャンパス（人間文化学部・短期大学部）
日時：2025年７月12日（土）午前：短期大学部保育学科、午後：人間文化学部保育教育学科
2025年７月13日（日）午前：短期大学部文化情報学科、午後：人間文化学部地域文化学科
場所：島根県立大学松江キャンパス（島根県松江市浜乃木7-24-2）
内容：学科紹介、学生発表、模擬講義、各種相談（入試、学生生活、授業など）、キャンパスツアー＆学生交流会、サークル展示、保護者向け説明会、無料学食体験（事前申し込み要）等
申込期限：６月29日（日）まで
お問合せ先：島根県立大学 松江キャンパス 学務課 教務・入試係 TEL:0852-20-0236