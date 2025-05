「水曜どうでしょうキャラバン2025」全国１２府県１２会場で今年も開催！

北海道テレビ放送株式会社水曜どうでしょうキャラバン2025

HTB北海道テレビの人気バラエティ番組「水曜どうでしょう」の藤村忠寿ディレクターと嬉野雅道ディレクターが全国各地を行脚して、ファンとともに楽しい1日を過ごすイベント、「水曜どうでしょうキャラバン」が今年も開催されます!

開催期間は9月13日(土)~10月5日(日)、開催地は岩手県を皮切りに兵庫県まで巡る全国12府県12会場!もともとは2人のディレクター率いるキャラバン隊がファンとの絆を深めようと2014年からスタートしたイベント。「1ヶ所に何万人も集まるイベントとは真逆のもっと近い距離で一人一人と話せるイベントを」と全国周りを始めたところ、全国各地からファンや家族連れが集まる驚異的なイベントに。去年2024年は全国13県13会場で実施し3万4千人が来場。ディレクター陣のトークショーやその土地ならではの物産PRや催し物に出店、どうでしょうファンのミュージシャンによるステージやグッズ販売、縁日やくじ引きなど、見て、聞いて、楽しんでの“参加型イベント” です。今年も会場には催しがたくさん用意されています。様々なアーティストが参加を予定しているほか、各地のご当地キャラクターも登場。各自治体で地元ならではの演出も検討中でイベントを盛り上げます。

「水曜どうでしょう」のファンだけではなく、初めて訪れる人もその「祭り」を楽しめるイベントです!

【開催概要】

「水曜どうでしょうキャラバン2024」の様子(C)HTB

タ イ ト ル:水曜どうでしょうキャラバン2025

期 間:2025年 9月13日(土)~10月5日(日)

開 催:全国12府県12会場

時 間:10:00~16:00 (延長の可能性あり)

主 催:北海道テレビ放送株式会社 (HTB) *一部共催も

協力・後援:開催各地市町村、施設、関係先など

そ の 他:入場無料/雨天決行(台風など荒天時は開催地の開催基準に従う)

来 場 者 数:約34,000人(2024年実績)

【開催地】

■9月13日(土) 岩手県・平泉町 観自在王院跡

■9月14日(日) 宮城県・松島町 松島海岸グリーン広場

■9月17日(水) 埼玉県・新座市 新座市総合運動公園 特設会場

■9月20日(土) 静岡県・湖西市 ボートレース浜名湖対岸駐車場(第30回湖西おいでん祭会場内 特設会場)

■9月21日(日) 愛知県・新城市 鬼久保ふれあい広場

■9月23日(祝・火)長野県・長和町 ブランシュたかやまスキー場 特設会場

■9月24日(水) 群馬県・前橋市 道の駅まえばし赤城 芝生広場

■9月27日(土) 神奈川県・小田原市 小田原城址公園 二の丸広場

■9月28日(日) 千葉県・柏市 柏ふるさと公園

■10月1日(水) 三重県・津市 津観音および観音公園・大門大通り商店街

■10月4日(土) 大阪府・柏原市 大和川河川敷緑地公園(柏原市役所前)

■10月5日(日) 兵庫県・洲本市 ウェルネスパーク五色〈高田屋嘉兵衛公園〉芝生広場

【開催地からのメッセージ】

◆岩手県・平泉町

藩士の皆様はじめまして、平泉町です!

岩手県での開催は7年ぶり、本町では初開催となります。そして、歴史好きの藩士の皆様も必見!なんと開催地の「観自在王院跡」は世界文化遺産に登録されている地でもあるのです!

岩手県で面積が一番小さい平泉町は、徒歩圏内に「中尊寺」や「毛越寺」など有名な寺院が点在している見所満載の町です。キャラバンを楽しむも良し!寺院巡りをするも良し!藩士の皆様に楽しんでもらえるよう、“試験に出る歴史の町"平泉ならではのイベントをご用意して、イベントを盛り上げる所存ですぞ!珠玉の語呂合わせを覚えられるかな?平泉の魅力をお見舞いするぞ~!

◆宮城県・松島町

日本三景のひとつ「松島」にて、満を持してキャラバン初開催!

絶景あり、食あり、温泉あり…な松島をぜひご堪能ください!

キャラバン翌朝にはキャラバン隊の五十嵐さんとお散歩?などの企画があるかも…!?ぜひ松島に泊まってご参加ください!

◆埼玉県・新座市

埼玉県の最南端、東京都に隣接している新座市(にいざし)、キャラバン二回目の参加だゾウ!

オイラは新座市のイメージキャラクター、ゾウキリン。

ゾウのようだけど、体の模様がキリンに似た不思議な生き物だゾウ~

雑木林が多い新座市の「雑木林」を「ゾウキリン」と読み間違えてやってきて、その居心地の良さにそのまま住み着いてしまったゾウ。好きな食べ物は甘くておいしいにんじん(ハート)

キャラバン当日はゾウキリンとオンちゃんの運動会もあるかもよ!みんな、いざ、にいざへ!!!!

◆静岡県・湖西市

静岡西部では初開催!

2024も立候補してたけど無念の開催ならず!2年越しの願い叶いました!

第30回湖西おいでん祭会場の一角に、キャラバン隊が登場!キャラバン隊の周りでは、おいでん祭のステージイベントや各種体験・飲食ブース、消防フェスタ、環境フェアが開催され、子供から大人まで幅広い年齢層が楽しめます!キャラバン隊を見送った後はおいでん祭の締めくくり!遠州新居手筒花火保存会による手筒花火の披露もございます!同時開催として湖上花火大会もございます!皆さんどうぞ最後まで湖西市を楽しんでください

◆愛知県・新城市

水曜どうでしょうキャラバン、そして藩士の皆様!はじめまして!

藤村忠寿 生誕の地『新城市』でぇございます!

なんと!愛知県初のどうでしょうキャラバン開催です!どうでしょうのロケ地でございますから、藩士の皆様はもちろんご存じですよね?新城市(しんしろし)と読みます!

還暦祝いを藤村さんの生まれ故郷『新城市』で盛大に行いましょう!会場では新城市の名産品やグルメも楽しめるマーケットイベントを開催!ロケ地での宿泊も、もちろんオススメですが、会場近くにはキャンプ場がございます!自然豊かな新城市でのキャンプはまさに『戦慄のナイトジャングルウォーク』!日中でも動物が爆走するようなキャンプ場ですから『シカでした』体験もできちゃうかもです!9月21日は絶対に新城市へ!生誕の地での初開催を見逃すな!でございます!!

◆長野県・長和町

信州のだいたい真ん中、35,000年前から「和田峠の黒耀石」で有名な、合併20周年の「な・が・わ・ま・ち」。キャラバン会場となるのは設立40周年、標高1,350mのスキー場!

雨が降っても大丈夫! ロッジ前の斜度もゆるやかな場所でやります!安心してお越しください!

周辺には個性豊かなペンション多数あり!宿泊参加者限定の特典も準備中です!また、会場となるスキー場直営キャンプ場「RuffRuff」での特別プランも合わせて準備中!!(詳細は6月11日以降にスキー場ホームページをチェック!?)

◆群馬県・前橋市

How do you like Wednesday?

やあやあ、藩士諸君。昨年9月忘れもしない前橋での「水曜どうでしょうキャラバン」あっぱれな盛り上がりであった!昨年に続き、なんと2年連続!「水曜日」に開催しますよ!前橋市で!

会場は、道の駅大賞で全国1230駅の中・総合1位となった人気施設、ご存知!「道の駅まえばし赤城」。今年もここで藩士諸君をゆる~くお迎えします。

「肉あり」「魚あり」「酒あり」「野菜あり」「果物あり」「スィーツあり」「風呂あり」「バナナ?!あり」・・・四国八十八か所ならぬ前橋八十八か所巡りなど新企画を準備して、藩士諸君の心をくすぐる準備を進めています。そうそう!駐車場から会場までは今年もシャトルバスで皆さまをご案内。前回の反省を活かし、臨時駐車場に仮設トイレも設置!安心して駐車場をご利用いただき、バスで会場までお越しください。

今年も前橋の魅力と熱さとゲリラ豪雨をゆる~くおみまいするぞー!水曜日に前橋はどうでしょう!?

◆神奈川県・小田原市

水曜どうでしょうキャラバンin神奈川は、“ビーチサンダルを飛ばした海水浴場(茅ヶ崎市)”や“天狗がいる厳粛なお寺(南足柄市)”に続き、今回は、いよいよお城へ攻め入ります。

藩士の衆、はじめましてでござる。拙者、小田原市観光PRキャラクターの梅丸でござる!

都心から新幹線で約30分、アクセス抜群の小田原は神奈川県の西部、南には相模湾を臨み西には箱根山をかかえた場所に位置し、鯵や蒲鉾、梅干し、柑橘類などの名産品が有名な食文化の豊かな街でござる!また、戦国時代には後北条氏の城下町として栄え、江戸時代には東海道随一ともいえる宿場町として、そして明治以降は、近代日本の礎を築いた多くの政治家や文化人が移り住んだ、歴史のある街でござるよ。

会場は、大泉殿が間違えたお城ではなく、小田原城天守閣がある城址公園なので、ご来城の際は、お間違い無く!水曜どうでしょうのゆかりの地「小田原」で、皆様をお待ちしているでござるよ~!

◆千葉県・柏市

千葉県では2017年以来2回目の開催!柏市での開催は初めてです!もードッキドキです!全国からいらっしゃる藩士の皆様に、柏市の魅力を最大限お届けします!地元ならではのキッチンカーグルメも楽しめますので、ぜひご堪能ください!

◆三重県・津市

藩士の皆様、お待たせしました!!

三重県の県庁所在地の津市でございます。三重県にとって初陣ということで震えております!!

津ではなんと日本三観音の一つである津観音さんをキャラバン会場にし、歴史ある商店街である大門大通り商店街さんを巻き込んでの開催です。非常に特別」な会場をご用意できたのではないかと自負しております。津市のことを全然知らないという方も多いかと思いますが、津市は美味しいものや面白いものが一杯なんです。

必ずや「それ魅力!!」と呟かせてみせますので、是非お越しください。

◆大阪府・柏原市

全国の藩士の皆さん!大変お待たせしました!「水曜どうでしょうキャラバン」の長い歴史の中で大阪府での初開催が決定したで!しかも、大阪府初開催がなんと我らが柏原市らしいで。知らんけど。

「なんで柏原市やねん!!」って言ったん誰や!!聞こえてんで~。

「柏原ってどこやねん!!」って、、。大阪と奈良の府県境にあって、奈良と引っ付いてるからもはや奈良やけど、一応大阪やで。でも行ったことのない街を訪れるのも「水曜どうでしょう」キャラバンの醍醐味ちゃうかな。知らんけど。

当日は柏原市の“オモロイ”を発信するから楽しみにしといてな。

会場は大阪市内から電車で約20分のアクセスがめっちゃ良い好立地なリバーサイドや!また同時開催でお子様も一緒に楽しめるイベント「ロハスパーク」もあるから盛り上がり間違いないやろ。知らんけど。

「大阪・関西万博」で熱い盛り上がりを見せる大阪・柏原市で待ってるで~。

◆兵庫県・洲本市

茶王!

藩士の皆様、初めまして。兵庫県は、淡路島・洲本市でございます。

2014年にキャラバンがスタートして12年、ついに淡路島上陸でございます。

しかも、初のキャラバン開催にして、なんと最終地(GOAL!)。ありがたいなぁ。

今年の開催地としては最も西ということで、地元・関西はもちろん、どうでしょうではおなじみの四国をはじめ、西日本全ての藩士の皆様を一手にお引き受けさせていただく心意気でございます。案ずるな受験生!

どうでしょうと淡路島。藩士の皆様ならすぐにピンと来たことでしょう。そうです『サイコロ3・自立神経完全破壊』前編の最終地であり、後編の出発地でございます。聖地巡礼ならぬ、藩士ならば訪れずにはいられないのでないでしょうか。それ魅力。

古来、洲本市は“御食国(みけつくに)”と呼ばれ、ウニやサワラなど海の幸、淡路牛や全国的にも有名な「たまねぎ」など山の幸に恵まれ、それがまた美味しいったらありません。市内には『韓国食道楽の旅』にも負けず劣らずの名店がひしめいてございますので、カードを引くことなく“全員で”お召し上がりくださいませ。

我々洲本市、開催地・リベンジではございませんが、実は2年越しで選ばれたという経緯がございます。「(勝手に)兵庫県3兄弟」の加東市さん、丹波篠山市さんとつないできた“兵庫キャラバン魂”を、今年、本市がバキっと!受け継がせていただきます。ただ、そうは申しましてもですよ、なにぶん初でございます。得体の知れないプレッシャーに押しつぶされそうにもなっておりますが(いくぶん…息苦しいよぉ)、そこは、同士・藩士の皆様でございます。どうぞ、その広い心と温かい目で、洲本市でのキャラバンをお楽しみいただければ幸いでございます。

それでは、皆様のお越しを、心よりお待ち申しております。

常に初陣!

【各開催地とのコラボについて】

HTBでは開催地のご当地キャラクターとのコラボを実施します。グッズ販売においても「ご当地」ならではのコラボグッズを制作中。今後、グッズなどについても発表していく予定です。

【水曜どうでしょうキャラバン公式 ホームページ】

https://www.htb.co.jp/caravan2025/

【水曜どうでしょうキャラバン公式 X】

https://x.com/SD_UNITE2013

【参考】水曜どうでしょうキャラバン2025ティザー動画

https://www.youtube.com/watch?v=GyBm_tZIkhc

