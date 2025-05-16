アライテツヤ プロデュース「キスしていいですか。」EXHIBITION 2025 Season１開催決定

株式会社IDEA PACKAGE

写真家アライテツヤが描く、誰かの日常、誰もが共鳴する瞬間―。

「#誰かの日常を切り取った純粋で普遍的な情景」をテーマにアライテツヤがプロデュースする「キスしていいですか。」最新プロジェクトより、未公開撮り下ろしシーンを加えた８名の作品が集結したEXHIBITIONを開催。

最新で最高の原石たちをモデルにアライテツヤが新たな物語を紡ぎ出す！！

展示キャスト：犬塚心、小森香乃、崎浜梨瑚、末永澪璃、西山蓮都、早瀬憩、原田花埜、萌亜（五十音順）

開催概要

【開催日程】

2025年7月11日(金)～７月14日(月)

※開催時間等の詳細は公式SNS等でお知らせをいたします。

【会 場】

渋谷モディ１Fイベントスペース

【展示キャスト】

犬塚心、小森香乃、崎浜梨瑚、末永澪璃、西山蓮都、早瀬憩、原田花埜、萌亜（五十音順）

【入場料】

無料

【販売等】

図録（パンフレット）、パネル等の販売を予定

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZEONhnMjQ74 ]

展示キャスト紹介（五十音順）

犬塚心（Kokoro Inuzuka） / スターダストプロモーション 所属

2006年5月22日生まれ

EBiDAN NEXTメンバー。ドラマ、映画、CMなどで活躍中

X @ebi_dan Instagram ＠ebidan39kids

小森香乃（Kano Komori）/ ツータッチカンパニー所属

2008年8月6日生まれ

制コレ24メンバー。グラビア、ドラマ、舞台などで活躍中

X @komorikano Instagram ＠kano__komori86

崎浜梨瑚（Riko Sakihama） / イトーカンパニー 所属

2010年4月20日生まれ

ティーン雑誌『nicola』専属モデル。モデル、ドラマ、CMなどで活躍中

Instagram＠sakihamarico_official

末永澪璃（Miori Suenaga） / ワンダーヴィレッジ 所属

2010年2月17日生まれ

「第１回ジュノン・スーパーアイドル・コンテスト」（2023年）からデビューしたガールズアイドルグループ「YUM!-TUK!」のメンバーとして活躍中

X @miori_yumituki Instagram＠miori_yumituki

西山蓮都（Rento Nishiyama） / スペースクラフト・エージェンシー 所属

2009年5月4日生まれ

「HUNTER×HUNTER」THE STAGE 3 ゴン役をはじめ、舞台、映像など幅広く活躍中

X @nishiyama_rento Instagram＠nishiyama_rento_official

早瀬憩（Ikoi Hayase） / レプロエンタテインメント 所属

2007年6月6日生まれ

映画「違国日記」「あのコはだぁれ？」にて第67回（2024年度）ブルーリボン賞 新人賞を受賞

X @ikoi_hayase Instagram ＠ikoi_hayase_official

原田花埜(Hanano Harada) / スターダストプロモーション 所属

2010年4月4日生まれ

スターダストプロモーション「第３回スター☆オーディション」（2023年）にてグランプリ受賞

Instagram @hanano_harada_official

萌亜（Moa） / イプシロン 所属

2006年8月7日生まれ

映画「護られなかった者たちへ」他、CM、モデルとして活躍中

Instagram @_8_7__moa

アライテツヤ profile

アライテツヤ 写真家／1963年生まれ／静岡県出身

日経エンタテイメント(表紙、堂本光一連載、他)、７ぴあ（表紙、他）、月刊スカパー(表紙、他)、声優グランプリ(水樹奈々連載、他)、をはじめとする俳優・アーティストの雑誌グラビア、写真集、カレンダー等多数

公式SNS

公式サイト https://lit.link/kissjapanart(https://lit.link/kissjapanart)

Instagram ＠kiss_japan.art(https://www.instagram.com/kiss_japan.art/)

YouTube @kiss-japan(https://www.youtube.com/channel/UCZhwHTHoMLuW2OT_sneNzLA)

TikTok @kiss_japan(https://www.tiktok.com/@kiss_japan)