呼吸で鍛える新時代──心臓・脳・健康的な老化を支える革新的な呼吸療法

IHHTが心血管と全身の健康に新たな可能性をもたらす理由

『Journal of the American College of Cardiology: Asia』によると、心血管疾患は世界で最も多い死因とされています。この深刻な統計の裏には、家族、地域社会、医療制度にまで影響を及ぼす健康危機の拡大があります。こうした現状を踏まえ、従来の対症療法に依存するのではなく、予防的かつ持続可能な医療への転換が強く求められています。

そこで近年注目を集めているのが、「間欠的低酸素-高酸素療法(IHHT:Intermittent Hypoxia-Hyperoxia Therapy)」です。IHHTは、科学的な裏付けのある非侵襲的な呼吸療法で、細胞レベルで心血管機能を高めることが可能です。体が酸素濃度の変化に適応する力を養うことで、心機能の向上、代謝の改善、認知機能の維持・向上、さらには炎症の軽減といった多方面での効果が期待されています。

IHHTとは?

IHHT(間欠的低酸素-高酸素療法)とは、低酸素状態(低酸素症)と高酸素状態(過酸素症)を一定のリズムで交互に繰り返す、制御された呼吸トレーニング法です。この「細胞のためのインターバルトレーニング」は、身体の回復力を高め、酸素の利用効率を改善し、心血管機能・認知機能・代謝機能の向上を後押しします。

言い換えれば、肺とミトコンドリアを鍛えるトレーニングとも言え、体内のエネルギーの使い方を最適化し、炎症を抑えながら、内側から全身のパフォーマンスを引き上げるアプローチです。

継続的な低酸素状態は身体にとって有害となる可能性がありますが、IHHTは酸素濃度と時間を厳密に制御することで、安全性と効果の両立を実現しています。

仕組み──IHHTを支える科学と技術

IHHTの科学的な土台は、酸素療法や細胞の適応メカニズムに関する10年以上にわたる臨床研究に基づいています。その有効性は、2019年にノーベル生理学・医学賞を受賞した「酸素を感知する分子機構の発見」によって強く裏付けられています。このメカニズムは、細胞内の酸素濃度に応じて遺伝子の働きを調節し、細胞レベルでの保護や再生を促進するというものです。

この先進的なアプローチの中心を担っているのが、「SRTテクノロジー(Self-Regulated Treatment:自己調整型治療技術)」です。この技術は、ReOxy(R)やHIBERG(R)といった医療機器に搭載されており、心拍数や血中酸素飽和度などの生体データを、内蔵されたパルスオキシメーターを通じてリアルタイムで取得・解析します。その結果、患者一人ひとりに最適な酸素と空気の混合比や吸入タイミングが自動的に調整されます。

SRTテクノロジーにより実現する主な機能:

・ 治療開始前のテストにより、個々の患者に最適な「治療ゾーン(酸素濃度の範囲)」を特定

・ 患者の生理的反応に応じたリアルタイムでの治療パラメーターの調整

・ 治療後のデータを分析し、次回以降の治療計画に必要な情報として蓄積・活用

研究が示すIHHTの有効性

2023年に学術誌『Metabolites』(第13巻、第181号)に掲載されたレビュー論文では、欧州およびアジアで実施された16件の臨床研究が分析されました。その結果、IHHTは心血管系、神経系、代謝系において一貫した効果を示すことが明らかになっています。

【心臓リハビリテーション】

Glazachevら(2017年)

・ 研究内容: 冠動脈疾患(CAD)患者46名を対象に、15回のIHHTセッションを実施(低酸素:10~12% O2で4~6分、高酸素:30~35% O2で3分)。

・ 結果: 運動耐性の向上、脂質プロファイルの改善、生活の質の向上が確認され、副作用は報告されませんでした。

【認知機能の改善】

Serebrovskaら(2019年)

・ 研究内容: 軽度認知障害のある高齢者を対象に、15回のIHHTセッションを実施。

・ 結果: 認知機能評価(MoCAテスト)のスコアが20%向上。神経炎症の軽減や脳の酸素化改善との関連が示唆されました。

【メタボリックシンドローム】

Bestavashviliら(2021年)

・ 研究内容: メタボリックシンドロームの患者65名に、3週間のIHHTプログラムを実施。

・ 結果: LDLコレステロール値の低下、炎症性マーカー(例:TNF-α)の減少、血糖コントロールの改善が見られました。

【高齢者ケア】

Bayerら(2017年)

・ 研究内容: 高齢患者を対象に、IHHTを多面的リハビリテーション療法と併用。

・ 結果: 通常のリハビリテーションのみと比べ、可動性および認知機能において30%の高い改善効果が確認されました。

参考文献:

Effectiveness of Intermittent Hypoxia-Hyperoxia Therapy in Different Pathologies with Possible Metabolic Implications(https://www.mdpi.com/2218-1989/13/2/181)

Adaptations following an intermittent hypoxia-hyperoxia training in coronary artery disease patients: a controlled study(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/clc.22670)

広がる波及効果──IHHTがもたらす全身の恩恵

IHHTの効果は、これまでに実証されている範囲を超え、さらに広がりを見せています。それはまるで池に投げ込まれた石が水面に波紋を広げるように、細胞レベルの変化が全身のさまざまなシステムに良い影響をもたらすのです。

近年、研究者たちは「酸素代謝を鍛える」という新たな視点に注目しており、以下のような多方面にわたる波及効果が報告されはじめています。

IHHTによる波及効果

脳・神経系

・ 高齢者の認知機能が平均20%向上

・ 神経変性疾患の予防に寄与する可能性

代謝・加齢

・ インスリン感受性の改善

・ サーチュイン遺伝子など、長寿関連遺伝子の活性化

パフォーマンス・回復力

・ 酸素利用効率の向上

・ アスリートの筋肉回復を早める効果

免疫・炎症

・ 炎症性マーカー(例:TNF-α)の減少

・ 自己免疫反応を調整する可能性

臨床から日常へ──ReOxy(R)とHIBERG(R)による実用化

かつてはトップアスリートや臨床研究の現場でのみ使われていたIHHTですが、現在ではその技術が進化し、医療従事者はもちろん、健康意識の高い一般の人々にも広く利用されるようになっています。

ReOxy(R)やHIBERG(R)といった高度な機器によって、IHHTは誰にとっても身近な選択肢となりつつあります。

ReOxy(R)

CE認証を取得した医療機器であり、心疾患治療やリハビリテーション、統合医療の分野で活用されています。患者の状態に応じてIHHT(間欠的低酸素-高酸素療法)のプロトコルを自動調整し、最適なセッションを提供する臨床用システムです。

HIBERG(R)

ReOxy(R)と同様のコア技術を、家庭向けに最適化したウェルネスデバイスです。回復力の促進、ストレスの軽減、睡眠の質の向上、エネルギーバランスのサポートなど、日常生活の中での健康維持を目的に開発されました。

これらの機器には、リアルタイムで個々の生体反応を解析し、治療パラメーターを自動で最適化するSRTテクノロジー(Self-Regulated Treatment)が搭載されています。これにより、安全かつ高精度な呼吸トレーニングが、誰にでも効果的に提供可能になります。

IHHT──心臓の健康と全身のウェルネスを支える予防的ソリューション

心疾患が世界的に主要な死因となっている今、IHHTは従来の治療に代わる「予防重視型」の新たなアプローチとして注目されています。酸素の利用効率を高めることで心臓機能を強化し、血流の改善を促進するだけでなく、代謝バランスの正常化や認知機能の明晰化など、全身の健康に多面的な恩恵をもたらします。

一呼吸ごとに、より良い健康へ

IHHTを日常に取り入れることは、心臓の健康を取り戻し、人生の質(QOL)を高める大きな一歩です。

一回一回の呼吸とセッションが、より健康でレジリエントな未来へと導いてくれます。

Ai Mediq SAについて

Ai Mediq SAはルクセンブルクに本社を置く医療テクノロジー企業で、間欠的低酸素・高酸素呼吸療法に特化した研究開発および臨床応用を行っています。強固な研究開発体制と臨床データに基づき、革新的かつ非侵襲的な呼吸ソリューションを世界に提供しています。

主力製品である**ReOxy(R)とHIBERG(R)**は、最先端のテクノロジーと日常的な使いやすさを兼ね備えており、医療従事者から健康意識の高い一般ユーザーまで、場所を問わず幅広く活用されています。

お問い合わせ・臨床デモのご依頼・パートナーシップのご相談は下記まで:



Ai Mediq Asia

電話:+65 6292 0100

メール:enquiry@aimediqasia.com

ウェブサイト:www.aimediqasia.com