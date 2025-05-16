【無料/先着100名】北九州市で開催！脱炭素経営セミナー ― NEDO・Sii・タンソーマンGXが解説【損保ジャパン共催】
株式会社タンソーマンGX（本社：東京都港区、代表取締役：福元惇二）は、損害保険ジャパン株式会社と共催で、中小企業向け脱炭素経営セミナーを2025年6月11日（水）に福岡県北九州市にて開催いたします。
申込フォーム：こちらからお申し込みください(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxPogSzaAowyzcxkOXB3pEZ7FSoH_cmjHnrMsfNewthZlLxg/viewform)
本セミナーでは、企業に求められる脱炭素対応の実態と、CO2排出量の「見える化」、補助金の活用、省エネによるコスト削減の実践的手法を、第一線で活躍する専門家が具体的に解説します。
登壇するのは、NEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）、Sii（一般社団法人 環境共創イニシアチブ）、そしてCO2可視化支援の実績をもつタンソーマンGXの3者。中小企業にとって重要な2025年度の政策・補助金情報をわかりやすくお伝えします。
■開催概要
日時：2025年6月11日（水）15:00～17:00（受付開始 14:30）
会場：AIMビル（株式会社北九州輸入促進センター）3階
〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1
定員：先着100名（事前申込制）
参加費：無料
申込期間：2025年5月12日（月）～5月30日（金）
申込フォーム：こちらからお申し込みください(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxPogSzaAowyzcxkOXB3pEZ7FSoH_cmjHnrMsfNewthZlLxg/viewform)
■登壇者（敬称略）
岩本 直起（NEDO フロンティア部 脱炭素省エネユニット）
基調講演：「最新の脱炭素政策動向と補助金概要」
福元 惇二（株式会社タンソーマンGX 代表取締役）
講演：「脱炭素経営の必要性とはじめ方 ～CO2排出量の可視化実践～」
豊田 泰己（Sii 省エネ補助金事業部 主査）
講演：「省エネ診断と補助金の活用 ～省エネによるコスト削減事例～」
■タイムテーブル（予定） 15:00ご挨拶（損保ジャパン）15:05基調講演（NEDO）15:45講演１.（タンソーマンGX）16:15講演２.（Sii）16:45閉会挨拶（損保ジャパン）
■主催・後援
主催：損害保険ジャパン株式会社、株式会社タンソーマンGX
後援：北九州市、北九州商工会議所、一般社団法人 環境共創イニシアチブ
お知らせ
環境省 九州地方環境パートナーシップオフィス （EPO九州）
https://epo-kyushu.jp/news-list/kyushu-news/4219-6-12.html
■お問い合わせ
株式会社タンソーマンGX
担当：福元惇二
Email：info@tanso-man.com
TEL：03-6555-8314
Web：https://www.tanso-man.com/