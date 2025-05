愛犬と一緒にGOAL を叫ぼう！川崎フロンターレ主催 × AHB プレゼンツ

株式会社AHB

ペットショップ「ペットプラス」、 および「ペットプラストリミングサロン」を中心に、全国に 176 店舗を展開する株式会社AHB (本社:東京都江東区、代表取締役:川口 雅章)は、株式会社川崎フロンターレとパートナー契約を締結しております。このたび、 2025 年 5 月 31 日(土)17:30 より 開催されるJ1リーグ 川崎フロンターレ vs サンフレッチェ広島戦(アウェイ戦)に合わせ、川崎フロンターレのホームスタジアムである「 Uvance とどろきスタジアム by Fujitsu 」にて、愛犬同伴が可能な『パブリックビュ ーイング with ワンちゃん(https://www.frontale.co.jp/info/2025/0512_13.html)』を開催いたします。

◇J リーグ にもペットフレンドリーな風を ♪ペットと楽しむサッカー観戦で、地域と笑顔の輪をつなげる

近年、「ペットは家族」という意識が広まりつつあり、ペットと一緒に“体験を楽しむ”というニーズが高まっています。ペットツーリズムや、ペット同伴のイベントなどが注目されている中、プロ野球界では愛犬と観戦できるよう設備を整える球団も出てきています。しかし、サッカー界では依然として全 J リーグクラブ共通のルールにより、盲導犬・聴導犬を除くペットのスタジアムへの同伴が禁止されています。そのため、サッカーファンでありペットオーナーでもある方々が、愛犬とともに観戦を楽しむ機会はほとんどありません。そこで、「動物と人間の幸せ な共生社会の実現」を企業理念に掲げる当社は、 J1 クラブチームの川崎フロンターレ、およびそのホームスタジアムを運営する株式会社川崎とどきパークと連携し、サッカー界にもペットフレンドリーの新しい風を届けることを目指します。その第一歩として、川崎フロンターレのアウェイゲームが開催される 5月31日(土)、ホームスタジアムを無料開放して行うパブリックビューイングイベント『パブリックビューイング with ワンちゃん』を実施いたします。このイベントでは、愛犬と一緒にスタジアムで試合を観戦することが可能です。本イベントを通じ て、サッカーファンとその家族、そして地域コミュニティとペットとのつながりをより一層深め、「人と動物がともに楽しめる」新しい観戦スタイルの普及を目指してまいります。

◇『パブリックビューイング with ワン ちゃん』当日の主な取り組み

本イベントでは、愛犬とともにJリーグの試合観戦を楽しんでいただけるよう、スタジアム内に「ワンちゃん同伴専用エリア」を設置いたします。このエリアでは、以下のような愛犬と一緒に楽しむ特別なスタジアム体験をご提供します。

■普段は立ち入れない特別スペースからの観戦体験

愛犬と一緒に、いつもとは違う目線で試合を楽しめるのは、今回のイベントならではです。また、広々としたトラックでは、リードをつけて愛犬とお散歩いただけます。

●撮影スポットの設置

※写真撮影イメージ

愛犬との特別なひとときを思い出としてカタチに。イベント会場内には、愛犬と一緒に写真撮影が楽しめる専用の「撮影スポット」をご用意しております。当日限定の写真スポットで、愛犬との思い出の1枚を撮影いただけます。

■トラック内での撮影体験

普段は入れない特別な場所で、愛犬と一緒にピッチの雰囲気を感じながらの記念撮影が可能です。

■SNSでのシェアも大歓迎!

「#フロンターレワンちゃん観戦」などのハッシュタグで、SNS投稿を楽しんでいただける仕掛けを作っております。

PetPlus Instagram :https://www.instagram.com/petplus_official/

●パブリックビューイング来場プレゼントキャンペーン!先着500組限定、なくなり次第終了!

今回のイベントでは、ユニ・チャーム株式会社(https://jp.unicharmpet.com/ja/home.html)より、愛犬と一緒に安心しておでかけできる場所や時間を増やす「GO WITH わんこ プロジェクト(https://jp.unicharmpet.com/ja/manner-wear/gowithwanco/home.html)」の取り組みとして、ペット用吸収ウェア「マナーウェア(https://jp.unicharmpet.com/ja/manner-wear/home.html)」をプレゼントいたします。 また、アニコムパフェ株式会社(https://www.anicom-pafe.com/)からは、口腔ケアや腸内ケアなど、健康維持を目的とした機能性に特化したスティックタイプのピューレ状おやつ「ケアピューレ」をプレゼント!そして、株式会社ペットプロジャパン(https://petpro.jp/)からは、ご来場のワンちゃんが快適に過ごせるよう「トイレシーツ・犬用エチケット袋・おもちゃセット」のプレゼントをご用意いただきました!

※プレゼントはサイズや数量に限りがございます。無くなり次第終了とさせていただきます。

●物販ブースの設置

愛犬との観戦をより快適に、そしてもっと楽しく!スタジアム内には、ワンちゃん専用の物販ブースを設置いたします。観戦中も愛犬が快適に過ごせるよう、水分補給やちょっとしたご褒美に最適なアイテムをご用意しております。暑さ対策にもご活用いただけます。

●愛犬同伴観戦ルール

『パブリックビューイングwithワンちゃん』をすべての来場者と愛犬が安全・快適に楽しめるイベントにするために、以下のルールをご遵守いただきます。

■ご注意事項

・ワクチンプログラムと狂犬病予防接種が済んでいるワンちゃんのみご参加可能です。

・攻撃的な性格、過度に吠える等、他の来場者に危害・迷惑を及ぼす恐れのあるワンちゃんのご入場はお断りさせていただく場合があります。

・ワンちゃんの入場にはマナーベルト・マナーパンツの着用が必要です(持参必須)。

・「ワンちゃん同伴専用エリア」以外のスタジアムエリアには、ペットを連れての立ち入りはできません。ワンちゃん同伴のお客様は、バギーでも入場ができる7番ゲート下からご入場いただきます。

・トラック内ではリードをつけて、ワンちゃんのコントロールをしていただきます。

・排泄物は飼い主様の責任で処理をしていただきます。

・リードは必ず着用し、可能な限り短く持っていただきます(伸縮リードは不可)。

・万が一、他の来場者やワンちゃんとのトラブルが発生した場合は、当事者間での解決をお願いしております。

・会場内では、スタッフの指示に従っていただきます。

・会場内での事故や怪我、トラブル等に関して、主催者は一切の責任を負いかねます。

・天候や安全確保のため、イベント内容が変更または中止となる場合があります。

◇開催情報

【開催日時】 5月31日(土)入場16:30から17:30キックオフ

【対象試合】 明治安田J1第19節 サンフレッチェ広島戦※アウェイゲーム

【開催場所】 Uvance とどろきスタジアム by Fujitsu

【入場料】 無料

◇川崎フロンターレ×川崎市×AHBによる地域連携の取り組み

■川崎フロンターレ×川崎市×AHBによる地域連携の取り組み

株式会社AHBは、2019年より川崎フロンターレとパートナー契約を締結し、「動物と人間の幸せな共生社会の実現」を目指して、地域に根差したさまざまな活動を行ってまいりました。特に、愛犬を連れた市民の利用が増加している公共スペースにおいては、「ノーリード」、「極端に長いロングリードの使用」、「排泄物の放置」など、マナー違反となる行為の防止と啓発活動に力を入れて取り組んでいます。

【過去の主な取り組み実績】

これまでに2回開催された「All For ワンッ!! DAY 2 Supported by 川崎フロンターレ」では、「ペットマナー講習会の実施」、「ペット用品の販売ブースの設置」、「特設ドッグランの開放」、「ドッグヨガ体験の提供」といったコンテンツを通じて、ペットオーナーとペットとの豊かな暮らしづくりを支援。ペットのQOL(生活の質)の向上と、飼い主のモラル啓発を実施してきました。

今後も、川崎市および川崎フロンターレとの連携を強化しながら、「ペットフレンドリータウン川崎」の実現に向けた取り組みを継続してまいります。

▼過去開催時の様子(開催記録:https://www.frontale.co.jp/diary/2019/1219.html)

■株式会社AHB

所在地:東京都江東区木場三丁目7番11号

設立: 2011年10月11日

事業内容: 総合ペットショップ「ペットプラス、ペットプラストリミングサロン」の全国展開、ペット関連事業

HP: https://www.ahb.jpn.com/(https://www.ahb.jpn.com/)

代表取締役:川口 雅章

株式会社AHB

私たちAHBは「動物と人間の幸せな共生社会に貢献すること」をミッションに、ペットショップ「ペットプラス」を全国に展開している企業です。社名のAHBは、Animal Human Bondの頭文字をとって命名したもの。人とコンパニオンアニマル(CA)のより良い関係を構築し、お客様に幸せなペットライフをお届けすることを目指しています。