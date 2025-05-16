パナソニックとビットキーの協業による次世代の「統合型ビル入退室管理サービス」を提供開始
パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社（以下、パナソニック）は、株式会社ビットキー（以下、ビットキー）との協業による統合ビル入退室管理サービス「eX-SG with workhub（※1）」（以下、本サービス）を、2025年5月21日より発売開始します。本サービスによりお客様の要望に合わせてビル入退室に関わる追加機能の提案から販売までが可能になります。
パナソニックが提供する入退室管理システム「eX-SG（※2）」シリーズと、ビットキーが提供するコネクトプラットフォーム「workhub（※3）」が連携することで建物全体の安全性と働く入居者の便利性を同時に高めることができます。
オフィスニーズや働き方が日々多様化する中で、次世代の統合型ビル入退室サービスとしてビルオーナーにとって入居者に選ばれ続ける魅力的なビルの創出に貢献します。
＜特長＞
1. パナソニック入退室管理システム事業初（※4）のサービス事業を開始
2. ビルとテナントシステムの連携により共用部から専有部までシームレスかつ多様な入退室ソリューションを実現
3. 希望のタイミングから、少ない工数・期間でサービス利用の開始が可能
※1「with workhub」は、株式会社ビットキーの提供している「workhub」がパナソニックを含む特定の他社製品と連携して動作する場合に使用される呼称であり、該当する製品やサービスに付与されます。
※2「eX-SG」は、パナソニック ホールディングス株式会社の登録商標です。
※3「workhub」は、株式会社ビットキーの登録商標です。
※4 2025年5月時点。パナソニック エレクトリックワークス社調べ。
【お問い合わせ先】
パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社 ソリューションエンジニアリング本部
ソリューション事業統括部 ビルディングオペレーションカテゴリー
TEL：06-6908-1131（代表受付 9:00～17:30）
全文は以下プレスリリースをご覧ください。
▼[プレスリリース]パナソニックとビットキーの協業による
次世代の「統合型ビル入退室管理サービス」を提供開始（2025年5月16日）
https://news.panasonic.com/jp/press/jn250516-1
＜関連情報＞
・パナソニック 入退室管理・統合管理
https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/ha/security/acc/
・株式会社ビットキー
https://bitkey.co.jp/