【NieR:Automata Ver1.1a】YoRHaスキットル＆マグカップが登場！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

株式会社グルーヴガレージより、アニメ「NieR:Automata Ver1.1a」のYoRHaスキットル＆マグカップが登場！ヴィレッジヴァンガードオンラインにてお取り扱いを開始いたしました。

シンプルながら、作品の世界観をたのしめるアイテム。

この機会にぜひいかがでしょうか。

(C)SQUARE ENIX／人類会議

特集ページはこちら！ :https://vvstore.jp/feature/detail/20574

商品紹介

YoRHaスキットル

ヨルハ部隊のエンブレムをデザインしたステンレス製スキットルです。

ジーンズのお尻ポケットにも入れられるラウンド形状で容量は6オンス（約170ml）です。

ウイスキーなどアルコール度数の高い蒸留酒を入れてアウトドアに持ち出せる容器です。

ロゴ部分はレーザー刻印です。

商品ページはこちら :https://vvstore.jp/products/detail/5034214

YoRHa折りたたみステンレスマグカップ

ヨルハ部隊のエンブレムをプリントした軍用っぽさのあるステンレスマグカップです。

取手が折り畳めて、リュックなどに入れやすくなっています。

アウトドア、自宅、オフィスで使える実用的な中空マグカップです。

商品ページはこちら :https://vvstore.jp/products/detail/5034215

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