沼津市奨学金返還支援制度
沼津市役所
「沼津市奨学金返還支援制度」は、市内の中小企業等に就職し、市内に居住した人を対象に、大学等在学時に日本学生支援機構より借り入れた奨学金返還金の一部を補助するもので、本市は平成30年度から実施しております。
このたび、令和８年度の認定候補者にかかる事前エントリーの受付を開始しました。
１ 対象者
１.令和８年３月に大学等卒業予定の方または大学等卒業後２年以内の方
２.大学等卒業後、認定申請日時点で、沼津市に居住する予定の方
３.大学等卒業後、認定申請日時点で、沼津市に本社又は本店のある中小企業等に就職する予定の方
２ 補助金額・期間
奨学金返還金月額を基礎として、年間24万円まで最長60か月（５年）
３ 申込方法
沼津しごと応援サイト「ぬまｊｏｂ」から （https://numa-job.net）
４ 申込期限
令和８年３月３１日(火)まで
５ そ の 他
・令和８年度に事前エントリー申込者を対象とした選考を行います。支援対象者は、令和８年７月に認定する予定です。
・詳細は、沼津しごと応援サイト「ぬまｊｏｂ」又はチラシをご覧ください。
６ お問い合わせ先
沼津市役所 産業振興部 商工振興課 労働福祉係
電話：055-934-4749
メールアドレス：syouko@city.numazu.lg.jp