中国市場における一般貿易販売を開始
株式会社アテニア
※アテニア 天猫（Tmall）一般貿易旗艦店
株式会社アテニアは、5月16日（金）より、中国市場における一般貿易販売を、主要ECプラットフォームの天猫（Tmall）、抖音（Douyin）、小紅書（RED）にて開始いたします。
今後はEC販売だけではなく、オフラインチャネル展開も進め、ブランド認知向上と売上拡大に取り組んでまいります。
※アテニア 天猫（Tmall）一般貿易旗艦店
概要
■販売開始 ：2025年5月16日（金）
■販売場所 ：天猫（Tmall）、抖音（Douyin）、小紅書（RED）
■取扱製品 ：クレンジング『スキンクリア クレンズ オイル』（アロマタイプ リフレシングシトラスの香り、無香タイプ、アクア アロマタイプ）
クリーム状日やけ止め『陽断（ひだん）UV50 ブライト&プロテクトクリーム』
薬用美白・エイジングケアライン『ドレススノー』【医薬部外品】※医薬部外品（美白、シワ改善）は、洗顔料を除く
薬用エイジングケアライン『ドレスリフト』【医薬部外品】※医薬部外品（シワ改善）は、洗顔料を除く
薬用シワ改善 目もと用美容液『アイ リンクルセラム』【医薬部外品】
肌ダメージケア シートマスク『トータルリヴァイタライズ マスク』
夜用美容クリーム『インナーエフェクター』