『アズールレーン』より、「高雄 砂浜ラプソディVer.」「愛宕 真夏の行進曲Ver.」フィギュアが登場。

ホビー通販大手の「あみあみ」(運営:大網株式会社、東京都文京区)は、メーカー「APEX」より、『LIMEPIEシリーズ アズールレーン 1/8スケール 完成品フィギュア』の「高雄 砂浜ラプソディVer.」「愛宕 真夏の行進曲Ver.」を現在、それぞれご案内中です。

製品ページはこちら:

・LIMEPIEシリーズ アズールレーン 高雄 砂浜ラプソディVer. 1/8スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-185418(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-185418)

・LIMEPIEシリーズ アズールレーン 愛宕 真夏の行進曲Ver. 1/8スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-185419(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-185419)

■LIMEPIEシリーズ アズールレーン 1/8スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格:各6,600円(税込)

□発売日:2026年1月予定

□メーカー:APEX

【スケール】1/8

【サイズ】

[高雄 砂浜ラプソディVer.] 高さ約22cm(台座含め)

[愛宕 真夏の行進曲Ver.] 高さ約23cm(台座含め)

【素材】PVC&ABS

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

【今回ご紹介した製品を含む、『アズールレーン』関連製品ページはこちらから!】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=21583&pagemax=60&_gl=1%2af3cl90%2a_ga%2aMTUwOTI1NTQ5MS4xNzI4NDQ0MTU5%2a_ga_DNC11S3TQ3%2aMTc0NjE1MTUwNy40NTcuMS4xNzQ2MTU2Mzc5LjAuMC4w)

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

【店舗情報】

