2025年12月期第1四半期決算説明動画及び書き起こし記事公開のお知らせ

株式会社グローバル・リンク・マネジメント

当社は、投資家の皆さまに対するIR活動の一環として、2025年12月期第1四半期決算説明動画および書き起こし記事を公開しましたので下記のとおりお知らせいたします。

2025年5月14日に開示しました2025年12月期第1四半期決算についての説明動画と、決算説明資料の書き起こし記事を公開しました。動画配信に加えて、書き起こし記事を配信することで、より多くの人に当社に関する情報をお届けできればと考えております。当社の今期決算状況や2025年中期経営計画「GLM100」の進捗状況についてご理解を深めていただく一助となれば幸いです。ぜひ、ご覧くださいませ。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/20953/table/226_1_8a52645b39c990781b19affb47b82f3d.jpg ]

「最高のスタートを切った第１Q！売上は前年同比で200％、経常益は目を疑う同4000％超！」

URL：https://youtu.be/pXaYQ-pF0os

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=pXaYQ-pF0os ]

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/20953/table/226_2_90ae1f0d0d8b9f7bd1d1c4762b2ac620.jpg ]

「第1四半期は売上高・経常利益ともに過去最高を達成、昨対比では大きく成長も、対計画では概ね想定通りの着地」

URL：https://www.youtube.com/watch?v=PSzpnLJ7huM

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=PSzpnLJ7huM ]

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/20953/table/226_3_a33fa206a318598970afd5eaa37e1b35.jpg ]

「GLM、四半期ごとの業績平準化により売上高は前年比3倍、経常利益は42.1倍に成長し過去最高 通期計画達成を見込む」

URL：https://finance.logmi.jp/articles/381876

【GLM 会社概要】

社名： 株式会社グローバル・リンク・マネジメント

設立： 2005年 ３月

資本金： 582百万円（2024年 12月末現在）

代表： 代表取締役社長 金 大仲

本社： 東京都渋谷区道玄坂一丁目12番１号 渋谷マークシティウエスト 21F

事業： 不動産ソリューション事業（投資用不動産の開発、販売、賃貸管理）

会社HP：https://www.global-link-m.com/