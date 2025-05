½á¤¤¤ÇËá¤¯¥¹¥¯¥é¥ÖÀö´é¡¢Æü¤´¤ÈÀ¡¤ß¤­¤Ã¤¿È©¤Ø¡£¿·À¤Âå¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ý¥ê¥Ã¥·¥ãー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÙÅÐ¾ì

株式会社 SABON Japan

ナチュラルコスメブランドSABON(サボン)は、洗顔と角質ケアを1品で叶える、ベストセラーの「フェイスポリッシャー」を2025年5月29日(木)にリニューアル新発売いたします。

SABON「フェイスポリッシャー」

古い角質や汚れをおだやかにオフし、毛穴レス*1 のフレッシュな肌印象へ。

SABONのベストセラー洗顔料「フェイスポリッシャー」が、この夏バージョンアップ。

パッケージも新たに、肌状態に合わせて選べる5つのラインナップ*2 で登場します。

新世代「フェイスポリッシャー コレクション」は角質ケアと洗顔に加え、バランシング機能を新たに搭載。ミント、ラベンダー、ローズマリーなど、厳選した花々やハーブが肌に寄り添うように皮脂バランスや日々の揺らぎをすこやかに整えます。

死海由来のミネラル*3 、繊細なビーズ*4 を内包したなめらかなクリームや濃密なジェルの心地よいテクスチャー、そしてSABONならではの心安らぐ香りが、きっと洗顔タイムを至福のスパ体験へと高めてくれることでしょう。

ころんとした愛らしいガラスジャーは、植物の生命力を色鮮やかなグラデーションで表現しています。

使用後は小物入れとしてアップサイクルを楽しむことも。

肌をやさしくほぐす毎日の新習慣で、あなたの肌はなめらかに磨かれて輝き、幸福感に満たされるはず。

*1 毛穴汚れを落とすことによる *2 ジェントルマンを含む *3 海塩(整肌) *4 ホホバエステル、セルロース、ヘチマ果実(洗浄補助)

SABON「フェイスポリッシャー リフレッシング」125mL 3,960円(税込)

<処方・サイズ リニューアル>

製品 フェイスポリッシャー リフレッシング

販売名 フェイスポリッシャーN リフレッシング

香り ミント*1

容量、価格 125mL<ガラスジャー> 3,960円(税込) / 60mL<チューブ> 2,200円(税込)

SABON「フェイスポリッシャー リフレッシング」125mL 3,960円(税込)SABON「フェイスポリッシャー リフレッシング」60mL 2,200円(税込)

洗顔と角質ケアを同時に叶える、泡立て不要の2in1スクラブ洗顔。

汚れや古い角質を一掃し、透明感*2 のある、毛穴レス*3 のつや肌に磨き上げます。

ホイップのようななめらかなクリームに浮かぶのは、植物由来のホホバエステル*4 とセルロース*5 によるスクラブ。

丸く加工されていることで肌あたりがやさしく、肌の上をすべるようにして古い角質や毛穴の汚れをやさしく取り除きます。

ミネラル豊富な死海の塩*6 配合で肌をすこやかに整え、ジェリコローズ*7 配合で肌に潤いを与えます。

ミントウォーター*8 配合で、肌にみずみずしい潤いを与え、水分・油分バランスを整え、さらりとした質感へ導きます。

ミントエッセンシャルオイル*9 配合で、爽快感のある香りで清涼感をもたらします。

すっきりしたい朝の洗顔や、べたつきが気になるときにおすすめです。

クリームのような、なめらかなテクスチャーで肌をやさしく包み込み、肌の潤いをキープします。

洗いあがりの肌は、洗顔後とは思えないほどしっとりとした、もちもちの感触に。

メイクのりのよいなめらかな肌を体感できます。

泡立て不要で手軽に使用でき、毎日の時短ケアにおすすめです。

鮮やかなブルーグリーンのグラデーションが美しいガラスジャーと、持ち運びに便利なチューブの2種。

自然由来成分95%*10 、ヴィーガン処方*11 。

*1 セイヨウハッカ油・ハッカ水(保湿) *2 古い角質や肌の汚れを落とすことによる *3 毛穴汚れを落とすことによる *4 ホホバエステル(洗浄補助) *5 セルロース(洗浄補助) *6 海塩(整肌) *7 アンザンジュエキス(保湿) *8 ハッカ水(保湿) *9セイヨウハッカ油(保湿) *10自然由来指数95%(水を含む)ISO16128に基づく *11 動物性原料を含まない

SABON「フェイスポリッシャー リラクシング」125mL 3,960円(税込)

<処方・サイズ リニューアル>

製品 フェイスポリッシャー リラクシング

販売名 フェイスポリッシャーN リラクシング

香り ラベンダー*1

容量、価格 125mL<ガラスジャー> 3,960円(税込) / 60mL<チューブ> 2,200円(税込)

SABON「フェイスポリッシャー リラクシング」125mL 3,960円(税込)SABON「フェイスポリッシャー リラクシング」60mL 2,200円(税込)

洗顔と角質ケアを同時に叶える、泡立て不要の2in1スクラブ洗顔。

汚れや古い角質を一掃し、透明感*2 のある、毛穴レス*3 のつや肌に磨き上げます。

ホイップのようななめらかなクリームに浮かぶのは、植物由来のホホバエステル*4 とセルロース*5 によるスクラブ。丸く加工されていることで肌あたりがやさしく、肌の上をすべるようにして古い角質や毛穴の汚れをやさしく取り除きます。

ミネラル豊富な死海の塩*6 配合で肌をすこやかに整え、ジェリコローズ*7 配合で肌に潤いを与えます。

カモミールウォーター*8 配合で、潤いを与え、ゆらぎやすい肌をすこやかに整え、やわらかな質感の肌へ導きます。ラベンダーエッセンシャルオイル*1 肌と心を落ち着かせるような、おだやかな香りと潤いを感じられます。リラックスしたい夜の洗顔や、季節による乾燥やゆらぎが気になるときにおすすめです。

クリームのような、なめらかなテクスチャーで肌をやさしく包み込み、肌の潤いをキープします。

洗いあがりの肌は、洗顔後とは思えないほどしっとりとした、もちもちの感触に。

メイクのりのよいなめらかな肌を体感できます。

マイルドな使用感で、洗顔料として毎日(1日1回まで)使用できます。

鮮やかなパープルのグラデーションが美しいガラスジャーと、持ち運びに便利なチューブの2種。

自然由来成分95%*9 、ヴィーガン処方*10 。

*1 ラバンデュラハイブリダ油、ラベンダー油(保湿) *2 古い角質や肌の汚れを落とすことによる *3 毛穴汚れを落とすことによる *4 ホホバエステル(洗浄補助) *5 セルロース(洗浄補助) *6 海塩(整肌) *7 アンザンジュエキス(保湿) *8 カミツレ水(保湿) *9 自然由来指数95%(水を含む)ISO16128に基づく *10 動物性原料を含まない

SABON「フェイスポリッシャー フォーミング」125mL 3,520円(税込)

<新登場>

製品 フェイスポリッシャーフォーミング

販売名 フェイスポリッシャー フォーミング

香り ローズマリー*1

容量、価格 125mL<チューブ> 3,520円(税込)

洗顔と角質ケアを同時に叶える、泡立て不要の2in1スクラブ洗顔。

汚れや古い角質を一掃し、透明感*2 のある、毛穴レス*3 のつや肌に磨き上げます。

なめらかなジェルテクスチャーで、水を加えて泡立てると、きめ細かなとろりとした泡に変化します。

シリーズ内で最も洗浄力が高く過剰な皮脂や毛穴汚れを一掃し、さっぱりと洗い上げます。

ヘチマ繊維*4 による自然由来のスクラブを配合。

柔軟性のある繊維が肌の凹凸になじみ、マイルドな角質ケアを叶えます。

ミネラル豊富な死海の塩*5 配合で肌をすこやかに整えます。

オーガニックローズマリー*6 配合で、心洗われる爽やかな香りをもたらし、肌のキメを整えます。

過剰な皮脂やべたつきが気になる肌や、くすみ*7 が気になるときにおすすめです。

きめ細かな泡で肌をやさしく包み込み、肌の潤いをキープします。洗いあがりの肌は、さらりとしたなめらかな感触に。朝の洗顔に使用すれば、肌の透明感*2 が増し、メイクのりのよいなめらかな肌を体感できます。

マイルドな使用感で、洗顔料として毎日(1日1回まで)使用できます。

自然由来成分96%*8 、ヴィーガン処方*9 。

*1 ローズマリー葉油(保湿) *2 古い角質や肌の汚れを落とすことによる *3 毛穴汚れを落とすことによる *4 ヘチマ果実(洗浄補助) *5 海塩(整肌) *6 ローズマリー葉油(保湿) *7 乾燥による *8 自然由来指数95%(水を含む)ISO16128に基づく *9 動物性原料を含まない

SABON「フェイスポリッシャー コンフォーティング・ローズ」125mL 5,060円(税込)

<既存品>

製品 フェイスポリッシャー コンフォーティング・ローズ

販売名 フェイスポリッシャーコンフォーティング R

香り ローズ*1

容量、価格 125mL<ガラスジャー> 5,060円(税込) / 60mL<チューブ> 2,860円(税込)

SABON「フェイスポリッシャー コンフォーティング・ローズ」125mL 5,060円(税込)SABON「フェイスポリッシャー コンフォーティング・ローズ」60mL 2,860円(税込)

洗顔と角質ケアを同時に叶える2in1スクラブ洗顔。豊かな自然がもたらす厳選したオイルを高配合*2 し、透明感*3 のある、毛穴レス*4 のつや肌に磨き上げます。

ブルガリア産オーガニックダマスクローズオイルを含む4種類のエッセンシャルオイル*5 と、肌なじみのよいヒマワリ種子油やシアバターなど、保湿成分が豊富な4種のボタニカルオイル*6 を配合。

繊細な大人肌をやさしく磨き上げながらも、深い潤いで肌を包み込みます。

透き通るようななめらかなジェルに浮かぶのは、植物由来のホホバエステル*7 とセルロース*8 によるスクラブ。

丸く加工されていることで肌あたりがやさしく、肌の上をすべるようにして古い角質や毛穴の汚れをやさしく取り除きます。

水を加えるとやわらかく溶け、とろりとしたミルクのようなテクスチャーに変化し、肌をやさしく包み込みます。

ミネラル豊富な死海の塩*9 配合で肌をすこやかに整え、ジェリコローズ*10 配合で肌に潤いを与えます。

格調高く洗練されたブルガリア産オーガニックダマスクローズ*1 の香りに包まれながら、至福のフェイスケアタイムを。朝の洗顔に使用すれば、肌の透明感*3 が増し、メイクのりがアップします。

なめらかなテクスチャーで肌をやさしく包み込み、肌の潤いをキープします。洗いあがりの肌は、洗顔後とは思えないほどしっとりとした、もちもちの感触に。

マイルドな使用感で、洗顔料として毎日(1日1回まで)使用できます。

ガラスジャーとチューブの2種。

自然由来成分99%*11 、ヴィーガン処方*12 。

パラベン、サルフェート、合成着色料、合成香料フリー。

*1 ダマスクバラ花油(保湿) *2 他のSABONフェイスポリッシャーと比べて *3 古い角質や肌の汚れを落とすことによる *4 毛穴汚れを落とすことによる *5 ダマスクバラ花油、オレンジ果皮油、ビャクダン油、ニオイテンジクアオイ油(すべて保湿) *6 ホホバ種子油、シア脂、マカデミア種子油、ヒマワリ種子油(すべて保湿) *7 ホホバエステル(洗浄補助) *8 セルロース(洗浄補助) *9 海塩(整肌) *10 アンザンジュエキス(保湿)*11 自然由来指数95%(水を含む)ISO16128に基づく *12 動物性原料を含まない

SABON「フェイスポリッシャー ジェントルマン」125mL 3,520円(税込)

<新サイズ>

製品 フェイスポリッシャー ジェントルマン

販売名 フェイスポリッシャー ジェントルマン

香り プチグレン・レモン*1

容量、価格 125mL<チューブ> 3,520円(税込)

洗顔(プレシェーブ)と角質ケアを同時に叶える、泡立て不要の2in1スクラブ洗顔。

簡単ステップで、透明感*2 のある、毛穴レス*3 のつや肌に磨き上げます。

ホイップのようななめらかなクリームに浮かぶのは、植物由来のホホバエステル*4 とセルロース*5 によるスクラブ。丸く加工されていることで肌あたりがやさしく、肌の上をすべるようにして古い角質や毛穴の汚れをやさしく取り除きます。

ミネラル豊富な死海の塩*6 配合で肌をすこやかに整え、ジェリコローズ*7 配合で肌に潤いを与えます。肌や髭に潤いを与えて柔らかくすることで、シェービングの際、肌への負担を抑えながら深剃りを叶えます。

プチグレン・レモン*1 配合で、爽やかでフレッシュな香りと潤いを感じられます。水分・油分バランスを整え、なめらかな質感の肌へ導きます。あらゆる肌タイプにフィットし、パートナーとシェアしてのご使用もおすすめです。

なめらかなテクスチャーで肌をやさしく包み込み、肌の潤いをキープします。洗いあがりの肌は、洗顔後とは思えないほどしっとりとした、もちもちの感触に。思わず触れたくなるような、なめらかな肌に導きます。

マイルドな使用感で、洗顔料として毎日(1日1回まで)使用できます。

ブラックを基調としたスタイリッシュなデザインで、持ち運びやすいコンパクトなサイズのチューブ。

旅行先やジムなどでの使用にも便利です。

自然由来成分95%*8 、ヴィーガン処方*9 。

*1 レモン葉油(保湿) *2 古い角質や肌の汚れを落とすことによる *3 毛穴汚れを落とすことによる *4 ホホバエステル(洗浄補助) *5 セルロース(洗浄補助) *6 海塩(整肌) *7 アンザンジュエキス(保湿) *8 自然由来指数95%(水を含む)ISO16128に基づく *9 動物性原料を含まない

How to Use

濡らした肌にティースプーン1杯ほどの量をのばし、やさしくマッサージした後、洗い流してください。

マッサージは約1分間が目安です。目の周りは避けてお使いください。

1日1回、毎日ご使用いただけますが、肌が乾燥している場合は、肌状態に合わせて週2-3回までのご使用をおすすめします。肌に炎症等の異常があるときは使用をお控えください。

SABON「フェイスポリッシャー」

生まれ変わった「フェイスポリッシャー」をはじめ、SABONのフェイスケアを

こころゆくまで楽しめるスペシャルキットが数量限定で登場いたします。

SABON「フェイスポリッシュ&ジュレキット」5,060円(税込)

製品 フェイスポリッシュ&ジュレキット

価格 5,060円(税込)

発売日 2025年5月29日(木) <数量限定>

内容 フェイスポリッシャー125mL*1 、ローズ*2 ウォータージュレ 15mL

フェイスポリッシャーで肌を磨いたら、ローズ*2 香るジュレで贅沢に潤して。

ぷるんと弾むような、たっぷりの潤いを湛えた肌へ。

*1 全5種よりいずれか。「コンフォーティング・ローズ」の場合、キット価格は\6,160(税込)です。 *2 ダマスクバラ花水(保湿)

SABON「フェイスポリッシュ&クリームキット」5,060円(税込)

製品 フェイスポリッシュ&クリームキット

価格 5,060円(税込)

発売日 2025年5月29日(木) <数量限定>

内容 フェイスポリッシャー125mL*1 、ローズ*2 ソフトクリーム 15mL

フェイスポリッシャーで肌を磨いたら、ローズ*2 香るフェイスクリームで贅沢に潤して。

潤いと上質なつやに満ちたなめらかな肌へ。

*1 全5種よりいずれか。「コンフォーティング・ローズ」の場合、キット価格は\6,160(税込)です。 *2 ダマスクバラ花水、ダマスクバラ花油(保湿)

SABON「ローズフェイス&ポリッシュキット」6,710円(税込)

製品 ローズフェイス&ポリッシュキット

価格 6,710円(税込)

発売日 2025年5月29日(木) <数量限定>

内容 フェイスポリッシャー15mL*1 、ローズ*2 ウォーターインオイル 150mL

「フェイスポリッシャー」で肌を磨いたら、ローズ*2 香る繊細ミストでなめらかに整えて。

フレッシュな咲きたての花を思わせる、みずみずしい潤いに満ちた肌へ。

*1 「リフレッシング(ミント)」、「リラクシング(ラベンダー)いずれか *2 ダマスクバラ花水(保湿)

SABON「ミントキット リフレッシング」3,960円(税込)

製品 ミントキット リフレッシング

※SABON直営店、フルーツギャザリング、@cosme TOKYO、@cosme SHOPPING限定

価格 3,960円(税込)

発売日 2025年5月29日(木) <数量限定>

内容 フェイスポリッシャー リフレッシング 60mL、ローシャンプー スパークリング*1 30mL、ヘッドスクラブ リフレッシング 20g、ギャザーポーチ ブルー

夏の暑さを吹き飛ばすミントの香りをギフトに。

新「フェイスポリッシャー」とヘアケア2品が、爽やかなブルーのポーチにセットされています。

*1 2025年6月12日(木)新発売

SABON「ラベンダーキット リラクシング」4,400円(税込)

製品 ラベンダーキット リラクシング ※SABON直営店限定

価格 4,400円(税込)

発売日 2025年5月29日(木) <数量限定>

内容 フェイスポリッシャー リラクシング 60mL、ヘッドスクラブ リラクシング 90g、ギャザーポーチ ピンク

気持ちを落ち着かせるような、おだやかなラベンダーの香りをギフトに。

新「フェイスポリッシャー」と「ヘッドスクラブ」が、華やかなピンクのポーチにセットされています。

SABON「ローズフェイス トータルケアキット」28,600円(税込)

製品 ローズフェイス トータルケアキット ※SABON直営店限定

価格 28,600円(税込)

発売日 2025年5月29日(木) <数量限定>

内容 フェイスポリッシャー 125mL*1 、ローズウォーターインオイル 150mL、ローズハイドレイティングセラム 50mL、ローズソフトクリーム 80mL、ローズヴァニティポーチ、ローズフェイシャル ローラー

新「フェイスポリッシャー」に加え、人気の「ローズフェイスケアライン」より肌を贅沢に潤す3品と、フェイシャルローラー、ポーチがセットに。

心地よい香りに包まれながら肌を磨き潤す、至福のフェイスケアを体感できます。

*1 全5種よりいずれか。「フォーミング」または「ジェントルマン」の場合、キット価格は\28,160(税込)です。「コンフォーティング・ローズ」の場合、キット価格は\29,700(税込)です。

SABONでのお買い物で晴雨兼用の「ブルーミングパラソル」(数量限定)を プレゼント

SABON「ブルーミングパラソル」SABON「ブルーミングパラソル」

フェイスポリッシャーの発売を記念して、スペシャルキャンペーンを実施いたします。

キャンペーン期間中、SABON製品を計13,000円(税込)以上お買い上げいただいたお客様に、

晴雨兼用の「ブルーミングパラソル」を差し上げます。

遮光率100%、紫外線遮蔽率100%で、強い陽射しから肌や髪を守ります。

シックなブラウンとクリームを組み合わせ、エレガントなパターンをあしらったオリジナルデザインで、どんなシチュエーションにもフィットします。

コンパクトに折りたたむことができ、晴れの日も雨の日も、毎日のお出かけに活躍します。

持ち運びに便利な、エレガントなバッグがセットになっています。

SABON「フェイスポリッシャー」スペシャルサイト

https://www.sabon.co.jp/special_contents/FacePolisher

お問い合わせ先

SABON Japan

0120-380-688

www.sabon.co.jp/