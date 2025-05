ALLDOCUBE iPlay 70 mini Pro、5月20日より日本先行発売

Shenzhen Alldocube Science and Technology Co.,Ltd.

ALLDOCUBEは、携帯性とパフォーマンスを両立した新型ミニタブレット「iPlay 70 mini Pro」を、2025年5月に日本市場で発売いたします。

ご好評をいただきました「iPlay 60 mini Pro」の後継機種となる本製品は、MediaTek Dimensity MT8791チップセットを搭載し、AnTuTuベンチマークで50万点を超えるスコアを記録。日常の様々なシーンで、より快適な使い心地をご提供いたします。

新製品は2025年5月20日0時より、Amazonおよび楽天市場にて世界同時先行販売を開始いたします。発売記念といたしまして、台数限定で特別価格19,999円(税込)にてご提供させていただきます(※限定数に達し次第、終了とさせていただきます)。

購入リンク: Amazonで購入(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F4JR2QDK) 楽天市場で購入(https://item.rakuten.co.jp/alldocube/iplay70minipro/)

■ 前モデルからの進化とユーザーニーズへの対応

今年4月に先行発売いたしました「iPlay 70 mini Ultra」は、Snapdragon 7+ Gen 3を搭載したWi-Fiモデルとして、日本市場でも発売初日に完売、その後も再入荷のたびに即完売となるなど、大変ご好評をいただいております。

一方で、「外出先でも使いたい」「通話やナビ機能も重視したい」といったお客様からのご要望も多数お寄せいただいておりました。今回の「iPlay 70 mini Pro」は、そうしたニーズにお応えするべく、4G LTE通信やGPSナビゲーションといった実用的な機能を強化したモデルとなっております。

■ 主な特長(iPlay 70 mini Pro)

- 洗練された軽量デザイン

厚さわずか7.3mm、重さも抑えられており、外出先への持ち運びも快適です。

- 90Hz駆動の8.4インチディスプレイ

解像度1200×1920、広視野角のIPSパネル採用。屋外でも見やすい450ニトの高輝度、90Hzの滑らかな操作感も魅力です。

- MediaTek Dimensity MT8791搭載

6nmプロセスにより、省電力性と高性能を両立。AnTuTuスコアは50万点を超え、日常の使用から動画再生、ゲームまで幅広く対応します。

- 8GB RAM + 256GB UFSストレージ

スムーズなマルチタスクや大容量アプリ保存も可能です。

- 4G LTE + Wi-Fi 6対応

デュアルSIM対応でモバイル通信にも強く、Wi-Fi 6でより高速かつ安定した接続が可能です。

- 最新のALLDOCUBE OS 4.1L

広告表示のないすっきりとしたUIで、ストレスなく快適にご利用いただけます。

■ 発売情報まとめ

発売日:2024年5月20日0時

商品リンク:Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F4JR2QDK) 楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/alldocube/iplay70minipro/)

発売記念価格:19,999円(税込)※数量限定

ALLDOCUBEは今後とも、お客様の様々な利用シーンに寄り添いながら、より使いやすく、性能と機能のバランスに優れた製品の開発・展開に努めてまいります。

ALLDOCUBE

ALLDOCUBEは、2004年に設立された中国発のテクノロジーブランドです。タブレットやノートPCを中心に、高品質で革新的な製品を提供し続けています。日本市場においても、その優れた性能とコストパフォーマンスで多くの支持を得ています。

最近の主な実績:

●2023年、2024年、「Amazon販売事業者アワード」受賞

●2023年12月、日本の有名雑誌「週刊SPA!」に紹介

●2024年2月、タイムズスクエアでの広告キャンペーンを実施



