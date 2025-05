¤Õ¤í¤¯¤Ï¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬Âç½¸¹ç¡ª¡Ö¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹ ¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¤Ê¤«¤è¤·¥·ー¥ë¥»¥Ã¥È¢ö¡×5/15È¯Çä¡Ø¤Íー¤Íー¡Ù²Æ¹æ¤ÏÁÏ´©30¼þÇ¯¤ÎÄ¶¤¹¤Ú¤·¤ã¤ë¹æ(¥Ïー¥È)

株式会社主婦と生活社

株式会社主婦と生活社は、5月15日(木)に『ねーねー夏号』を発売しました。

★30周年ありがとー! 子どもから大人まで楽しめる、キャラクターマガジン『ねーねー』

今号の『ねーねー』の表紙は、すみっコぐらしが集合したイラストが目印! スペシャル付録の豪華シールセットをはじめ、30周年アニバーサリー特集や連載漫画も特別にねーねー30周年バージョンでお届け♪ 巻頭のシールにはアニメ化で人気のコウペンちゃんが初登場! とじこみ付録には夏のお出かけスポットを紹介したハンドブックもついてくる! ほかにもすみっコぐらしでは、えびてんのしっぽがかわいい「夢みるしっぽず」テーマや映画の情報を掲載! ねーねー編集スタッフおすすめのキャラクター&グッズ紹介など、見逃せない内容もりだくさんです!

★『ねーねー』限定ふろくは…! サンエックスのキャラクターがいっぱい!「サンエックス キャラクターズなかよしシールセット♪」

人気のタイルシールやキラキラなホログラムシールにはサンエックスキャラクターズのイラストが! 世代を超えてさまざまなキャラクターが登場しているよ♪ ほかにも、すみっコぐらしのシールやシュガーココムーのクリアシール、サンエックスキャラクターズ シールファイルまで! 全部のシールをファイルにまとめればシールセットのできあがり…! ボリュームたっぷりの付録が楽しめます★

★とじこみ付録は「キャラクタースポット お出かけハンドブック」!

夏のお出かけにみんなで楽しめるおすすめのスポットを6つ紹介! ハンドブックは切りはなして持ち運べるから、ぜひお出かけの参考にしてみてね★

★ちゅーもくのページは「ねーねー30周年アニバーサリー特集」!

ねーねーの歴史や貴重な第1号の表紙が見られちゃう♪ ほかにもねーねー編集スタッフおすすめのキャラクターやグッズ紹介のページなどなど! どれも気になる情報をいっぱい載せているよ!

人気連載の「リラックマ」「いーすとけん。」「クロミ」をはじめ、楽しい漫画がたーくさん! 104名キャラグッズプレゼント企画や、あそびページがい~っぱい! 子どもも大人もみんな楽しめちゃう『ねーねー』30周年号をぜひチェックしてみてね★

(C)️2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

【本誌概要】

『ねーねー 夏号』(vol.179)

発売日:2025年5月15日(木)

特別定価:1100円 (本体:1000円)

発行所:株式会社主婦と生活社

※お求めは全国の書店、ネット書店にて♪

