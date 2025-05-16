英国に「GiGO」が初上陸！～ミニロケ拠点出店でGENDAのエンタメ・プラットフォームを欧州で拡大～

株式会社GENDA

株式会社GENDA（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：片岡 尚、以下「当社」）のグループ企業であるGENDA Europe Ltd.（本社：英国ロンドン、代表者：大富 涼、以下「GENDA Europe」）が英国、ロンドンに「GiGO」ミニロケ（※1）拠点を2箇所オープンしたことをお知らせいたします。欧米諸国への「GiGOブランド」の出店は今回が初となります。

これまで「GiGOブランド」においては日本国内のみならず、台湾、ベトナムなど海外展開を積極的に行ってまいりました。英国内においてもGENDA Europeを通して「GiGO」ミニロケ拠点の出店を積極的に進めてまいります。

（※1）主に30台以下のゲーム機を設置するゲームコーナー

Westfield Japan Centre Ichiba 店内Westfield Japan Centre Ichiba 店内Animetal 店内

■ミニロケ拠点 概要

Japan Centre Ichiba

拠点住所：Japan Centre Ichiba, 0220 Relay Square Westfield, London W12 7HB

設置数：6台

設置場所のオープン時間：

Monday - Thursday 9:30 - 21:30

Friday - Saturday 9:00 - 21:30

Sunday 10:00 - 21:00

設置場所のホームページ：https://www.japancentre.com/ja

Animetal

拠点住所：199 shaftesbury Avenue, London, WC2H 8JR

設置数：14台

設置場所のオープン時間：

Monday - Friday 10:00 - 19:00

Saturday 10:00 - 20:00

Sunday 10:00 - 19:00

設置場所のホームページ：https://www.theanimetal.com/

■GENDA Europe概要

会社名：GENDA Europe Ltd.

代表者：大富 涼

設立：2024年8月

所在地：Hamilton House, Mabledon Pl , London, England, WC1H 9BB

Webサイト： https://genda-europe.com/

■GENDA会社概要

「世界中の人々の人生をより楽しく」

GENDAは、このAspirationの実現のため、グローバルにエンターテイメントのネットワークを構築し、世の中に流通する「楽しさの総量」を増やすことを目指すエンターテイメント企業です。アミューズメント、カラオケ、キャラクター・マーチャンダイジング、フード＆ビバレッジ、コンテンツ＆プロモーション（映画や体験型コンテンツ等）などエンターテイメントにおいて幅広く事業を展開しています。国内外で「GiGO」等のアミューズメント施設やカラオケチェーン店「カラオケBanBan」を合わせて約800店舗、ミニロケを約11,000箇所運営しています。日本、米国、中国大陸、台湾、英国、中東、ベトナム、オランダにおいて事業展開しております。

会社名：株式会社GENDA

代表者：代表取締役社長CEO 片岡 尚

設立：2018年5月

所在地：東京都港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング 17F

Webサイト：https://genda.jp

GENDA IRページ： https://genda.jp/ir