英国に「GiGO」が初上陸！～ミニロケ拠点出店でGENDAのエンタメ・プラットフォームを欧州で拡大～
株式会社GENDA（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：片岡 尚、以下「当社」）のグループ企業であるGENDA Europe Ltd.（本社：英国ロンドン、代表者：大富 涼、以下「GENDA Europe」）が英国、ロンドンに「GiGO」ミニロケ（※1）拠点を2箇所オープンしたことをお知らせいたします。欧米諸国への「GiGOブランド」の出店は今回が初となります。
これまで「GiGOブランド」においては日本国内のみならず、台湾、ベトナムなど海外展開を積極的に行ってまいりました。英国内においてもGENDA Europeを通して「GiGO」ミニロケ拠点の出店を積極的に進めてまいります。
（※1）主に30台以下のゲーム機を設置するゲームコーナー
Westfield Japan Centre Ichiba 店内
Westfield Japan Centre Ichiba 店内
Animetal 店内
■ミニロケ拠点 概要
Japan Centre Ichiba
拠点住所：Japan Centre Ichiba, 0220 Relay Square Westfield, London W12 7HB
設置数：6台
設置場所のオープン時間：
Monday - Thursday 9:30 - 21:30
Friday - Saturday 9:00 - 21:30
Sunday 10:00 - 21:00
設置場所のホームページ：https://www.japancentre.com/ja
Animetal
拠点住所：199 shaftesbury Avenue, London, WC2H 8JR
設置数：14台
設置場所のオープン時間：
Monday - Friday 10:00 - 19:00
Saturday 10:00 - 20:00
Sunday 10:00 - 19:00
設置場所のホームページ：https://www.theanimetal.com/
■GENDA Europe概要
会社名：GENDA Europe Ltd.
代表者：大富 涼
設立：2024年8月
所在地：Hamilton House, Mabledon Pl , London, England, WC1H 9BB
Webサイト： https://genda-europe.com/
■GENDA会社概要
「世界中の人々の人生をより楽しく」
GENDAは、このAspirationの実現のため、グローバルにエンターテイメントのネットワークを構築し、世の中に流通する「楽しさの総量」を増やすことを目指すエンターテイメント企業です。アミューズメント、カラオケ、キャラクター・マーチャンダイジング、フード＆ビバレッジ、コンテンツ＆プロモーション（映画や体験型コンテンツ等）などエンターテイメントにおいて幅広く事業を展開しています。国内外で「GiGO」等のアミューズメント施設やカラオケチェーン店「カラオケBanBan」を合わせて約800店舗、ミニロケを約11,000箇所運営しています。日本、米国、中国大陸、台湾、英国、中東、ベトナム、オランダにおいて事業展開しております。
会社名：株式会社GENDA
代表者：代表取締役社長CEO 片岡 尚
設立：2018年5月
所在地：東京都港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング 17F
Webサイト：https://genda.jp
GENDA IRページ： https://genda.jp/ir