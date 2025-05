ライアン・ルーサー選手 契約基本合意(継続)のお知らせ

ヒューマンプランニング株式会社

大阪エヴェッサでは、ライアン・ルーサー選手と2025-26シーズンの選手契約が基本合意に達しましたことをお知らせします。

ライアン・ルーサー(Ryan Luther)

□背番号:11

□ポジション:PF

□生年月日:1995年9月10日

□出身地:アメリカ

□身長/体重:204cm/102kg

□経歴

(出身校)

アリゾナ大学

(所属チーム)

2019-20 BK Ventspils(ラトビア)

2020-21 Darussafaka Tekfen(トルコ)

2021-22 Gaziantep Basketbol(トルコ)

2022-23 Universidad Catolica de Murcia CB(スペイン)

2023-24 Manisa Buyuksehir Belediye(トルコ)

2024- 大阪エヴェッサ

□コメント

I am excited to come back to Osaka for another season. I love living and playing for Osaka and I can’t wait to get to work again with my teammates. I hope to have an even better season next year.

来季も大阪へ戻ることができとても嬉しく思っています。大阪のためにプレーし、大阪で生活するのが大好きなので、チームメイトとまた来季も一緒にシーズンを迎えるのが待ちきれないです。来季はさらに素晴らしいシーズンになる事を願っています。

ヒューマンプランニング株式会社 大阪エヴェッサ事業 ---------------------------

B.LEAGUEに所属するプロバスケットボールチーム「大阪エヴェッサ」の運営をはじめ、 アスリートマネジメント事業、 スポーツ興業など、 スポーツを通じて、 青少年の育成、 地域活性を図っています。

●代表取締役 :磯村 英孝

●所在地 :大阪市中央区南船場4丁目3番2号 ゼント心斎橋9階

●資本金 :5,000万円

●URL : https://hp.athuman.com/

ヒューマンホールディングス株式会社 ---------------------------

「大阪エヴェッサ」を運営するスポーツ事業のほか、教育、人材、介護、保育、美容関連、ITの各分野で事業を展開し、人と社会に貢献する企業グループです。

●代表取締役 : 佐藤 朋也

●所在地 :東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階

●資本金 :12億9,900万円

●URL : https://www.athuman.com