「ブラック & ホワイト」のスペシャルカラーを採用した「Claw 8 AI+ A2VM」誕生日本初上陸の専用ドッキングステーションなどがセットになった豪華パック版も登場

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、「インテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー(シリーズ 2)」を搭載することでゲーミング性能が向上したMSIポータブルゲーミングPC「Claw 8 AI+ A2VM」のスペシャルカラーモデル(Polar Tempest Edition)が2025年6月頃に発売予定となることを発表いたします。この他、「Claw 8 AI+ A2VM」に専用ドッキングステーションなどがセットになった豪華パックモデル(Super Pack)を2025年5月22日(木)より順次販売開始いたします。

【Claw 8 AI+ A2VM Polar Tempest Editionの主な特徴】

●Claw 8 AI+ A2VMのカラーバリエーション「ブラック & ホワイト」

「Claw 8 AI+ A2VM Polar Tempest Edition」は、「Claw 8 AI+ A2VM」シリーズの本体カラーに「ブラック & ホワイト(Polar Tempest)」を採用したスペシャルカラーモデルです。

「Claw 8 AI+ A2VM」シリーズの8インチ大画面・80Whr大容量バッテリーを搭載することでワンランク上のゲーミング体験を実現するという特徴はそのままに、本体カラーの一部をホワイトに変更することで「ポータブルゲーム機」らしさをより強調したデザインとなりました。

さらに、本体に標準搭載されるSSDを大容量2TBにグレードアップし、より多くのゲームをインストールしたり、大量の動画や画像を追加ストレージ無しで持ち運んで楽しむことができる大満足構成となっています。

・Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition 製品ページ:

https://jp.msi.com/Handheld/Claw-8-AI-Plus-Polar-Tempest-Edition-A2VMX

【Claw 8 AI+ A2VM Super Packの主な特徴】

●Claw専用ドッキングステーションがついに日本上陸!!Claw 8 AI+ A2VMの「完全版」

「Claw 8 AI+ A2VM Super Pack」は、「Claw 8 AI+ A2VM」本体と付属品「専用ACアダプタ(100W)」「専用ドッキングステーション」「専用Type-Cケーブル」「専用ポーチ」「専用液晶保護ガラスフィルム」「Claw デザイン ストラップ」がセットになった豪華パッケージです。

日本初上陸となる「専用ドッキングステーション」は「Claw 8 AI+ A2VM」本体と専用Type-Cケーブルで接続することで有線LANやHDMI、USB Type-Aなどポートを増やすことができます。また、付属品ACアダプタを通常の65Wではなく、100Wタイプにすることで、ドッキングステーション接続時でもパワーを損なうことなくClaw本体へ給電できるようにいたしました。

・Claw 8 AI+ A2VM シリーズ製品ページ:https://jp.msi.com/Handheld/Claw-8-AI-Plus-A2VMX

