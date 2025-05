【 ナリフリ 】MULTI WAFFLE Summer Collection. イラストレーター平沼久幸氏がアートワークを担当。

ヒットユニオン株式会社

“GLOBAL NICHE”を掲げるヒットユニオン株式会社(本社:東京都渋谷区)が運営する【narifuri /ナリフリ】 が展開するライフスタイルウェアコレクション「MULTI WAFFLE (マルチ ワッフル) 」 のSummer Collection がスタート。

MULTI WAFFLE は 、 Season Less, Scene Less, Style Less & Gender をコンセプトに、2020年登場のクルーネックスウェットから続くベストセラーシリーズです。これまでの「重く・乾きにくい」と言ったサーマルの常識を覆し、ファンクションとファッションを融合させたプロダクトとして愛されてきました。

2025春夏シーズンから “Always Better.” をテーマに、これからの日常着を目指したライフスタイルコレクションとして新たに展開しています。



サマーコレクションの発売を記念し、イラストレーター平沼久幸氏がキーヴィジュアルのアートワークを担当。ワッフル生地そのものにフォーカスしたグラフィックは、平沼氏らしい視点が遺憾なく発揮されたデザインです。



今回のグラフィック制作秘話と平沼 久幸氏のクリエイティブな視点に迫った特集記事が、2025年5月16日(金)に公開されます。

Summer Collectionの発売と特集記事の公開に合わせ、 5月16日(金)よりオリジナルステッカーのプレゼントキャンペーンもスタート。キャンペーンはnarifuri直営店、オフィシャルオンラインショップでの購入者が対象となり、平沼久幸氏の世界観とMULTI WAFFLEの機能性を共に体感いただけます。

< MULTI WAFFLE Summer Collection >

< Key Visual >

クルーネックTシャツ(全7色 / \11,000- / 税込)
クルーネックスウェット (全9色 / \15,400-/税込)
プルオーバーパーカー(全5色 / \15,400-税込)

narifuri MULTI WAFFLEシリーズのために、イラストレーター平沼久幸氏が描き下ろしたオリジナルグラフィック。ワッフル生地そのものにフォーカスし、ワッフル生地の凹凸感をデザインしています。

また食べ物のワッフルと洋服のワッフルをダブルミーニングのように表現することで、平沼氏らしいポップさとシニカルな視点が遺憾なく発揮されたグラフィックに仕上がっています。

< Sticker >

イラストレーター平沼久幸氏が MULTI WAFFLE Summer Collectionの発売を記念してデザインした、オリジナルステッカー。自転車サドルのような逆三角形のデザインは、シートチューブなどにも貼りやすい設計。

【オリジナルステッカープレゼントキャンペーン】



・期間: 5/16(金)スタート(無くなり次第終了)

・対象店舗:narifuri オフィシャルサイト:https://www.narifuri.com/shop/

ナリフリ東京、ナリフリ名古屋

・条件: 対象店舗でご購入いただいた方

・情報解禁日:5月16日(金) 正午公開

・平沼久幸氏インタビュー記事URL : https://www.narifuri.com/shop/pages/post17.aspx

平沼 久幸(イラストレーター)

映画やポップカルチャーから影響を受けたシニカルな表現を得意とし、MOUNTAIN RESEARCHをはじめとするファッションブランドや格闘家・宇野薫率いる100A、武藤敬司、松坂屋百貨店、伊勢丹、CLARKS、LOFT、UNIQLO、SONYMUSIC、HOUYHNHNMなど、クライアント・活動は多岐にわたる。

描き下ろしイラストを使用したシルクスクリーンワークショップをスタート、日本各地で神出鬼没に展開中。

また、イラストレーションと並行し、自身の体験から生み出された“めまい”作品を作品展などで発表している。

2007年にスタートし、日常の振る舞い(=行動)が、身振り(=スタイル)をつくる「形振り/なりふり」というコンセプトのもと、自転車を日常生活を豊かにするツールとして捉え、ファンクションとファッションを融合させた機能的なコレクションで、新しいシーンを提案するスタイルブランドです。

