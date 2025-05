CANNES GALA 2025、文化の未来を讃える“Preuve du Dō”を授与へ

株式会社EDLEAD-japan-

国際映画スタジオNOMAは、カンヌ映画祭の公式映画マーケット「Marche du Film」および先端テクノロジー部門「CANNES NEXT」と連携し、2025年5月18日、フランス・カンヌにて国際社交セレモニー「CANNES GALA 2025」を開催します。

本セレモニーは、昨年に続き二度目、映画誕生130周年という歴史的節目に、“Honest and Noble(誠実に高貴に)”という理念を掲げ、日本チームNOMAがプロデュースを手がけ主催する唯一無二の“コンテンツ叙勲”の舞台として正式に発足いたします。

■ 開催概要

名称:CANNES GALA 2025

日時:2025年5月18日(日)

会場:カンヌ映画祭会場内

主催:国際映画スタジオ NOMA

参加者:約150名(完全招待制)

テーマ:Honest and Noble(誠実に高貴に)

In Collaboration with :CANNES NEXT/ Marche du Film(カンヌ映画祭公式マーケット)

■ “Preuve du Dō”とは

本セレモニーでは、音楽・アニメーション・宇宙開発・ファッション・テクノロジー・玩具・舞台芸術・文化遺産などの分野において、未来のコンテンツ産業に希望を与える実績を残した個人・団体に対し、称号として「Preuve du Dō(道の証)」を授与します。

この“証”には、日本語の「道(Dō)」が示すように、名声よりも精神性、継続性、志の深さに重きを置くという哲学が込められており、形式的な表彰とは異なるコンテンツ産業における“勲章”として、カンヌという国際舞台から世界へ発信されます。

■ 特別演出とチャリティオークション

受賞セレモニーでは、能楽師・大倉正之助氏、山中一馬氏による演目「夕顔」と、華道家・萩原亮大氏(株式会社無茶苦茶プロデュース)による空間演出が共演。時間と空間、音と花が交差する芸術の場が生まれます。

また、新たな試みとして、アート作品3点を対象としたチャリティオークションを実施。次世代アーティスト支援と社会貢献を目的に、CANNES GALAの公共的価値をさらに高めます。

■ “Preuve du Dō(道の証)”について

CANNES GALAでは、文化の未来に貢献する個人・団体に対し、精神性と継続的実践を讃える授与の証「Preuve du Dō(道の証)」を贈ります。

「Preuve du Dō」は、日本語の「道(Dō)」に由来し、名声よりも志の深さと行動の継続性に価値を置くCANNES GALA独自の哲学を象徴するものです。藍染付と型打ち成形を融合させた九谷焼による一点物の器として制作され、視覚と触覚に訴える“形と色の記憶が響き合う”証となっています。

それはトロフィーではなく、CANNES GALAから世界に向けて贈られる“コンテンツ叙勲”となります。

■ 新ディレクターに西原一平氏が就任

本年より、映画監督・西原一平氏がディレクターとして新たに就任。映像表現とテクノロジーの融合を得意とする視点から、セレモニー全体に新たな芸術性と未来性が加わります。

4月18日に都内東京国際文化会館で行った記者発表の様子■CANNES GALA

CANNES GALAは、「誠実に高貴に(Honest and Noble)」をテーマに、次世代のアーティスト、文化人、経営者たちが一堂に会し、交流を深めることを目的とした国際社交セレモニーです。社交界とは、もともと貴族や文化人が芸術や思想について語り合う上質な社交の場を指しますが、CANNES GALAではそれを現代的に再解釈し、映画産業に貢献する実業家、アーティスト、文化人らが、志や美意識を共有し、新たなつながりを育む空間として開催されます。このセレモニーは単なる社交イベントにとどまらず、次の100年のコンテンツ産業を支える世界各国のキーパーソンを讃え、ご紹介する特別な授与式でもあります。

■登壇者

太一:映画監督

映画監督 / プロデューサー / CEO / 受賞:第76回カンヌ映画祭CANNES NEXTやCES 2024など / 1984年、 SFXアーティストとして映画業界デビュー。VFXスタジオ A.T-ILLUSION株式会社、国際映画製作会社 EDLEAD inc.(Los Angeles, HOLLYWOOD)のCEOを努め、60本の劇場映画、500作品の地上波メジャーCMに参画。2016年4月、国際映画スタジオ NOMA を創設。映画、CM、MVなど主に監督作多数。ハリウッド映画のプロデュースのほか、近年ではアニメーション業界との連携によりカンヌ映画祭受賞事業「MANGA」を発表。ファッション誌 GQ、VOGUE、JAXA、産経、集英社からも作品を発表。2024年、第77回カンヌ映画祭Cannes NEXT公式「Cannes GALA」のチェアマンに就任。最新作では日米英仏合作「Bloom At Night」「TRI-X」「THE RHETORIC STAR」を製作中

西原一平:映画監督

映像・映画監督/VFX/イマシブ合同会社代表

アメリカ 南カリフォルニアの大学にて映画を学ぶ。2006年、自身初の長編映画を制作・監督し国内外の映画祭へ参加。以降、監督・VFXアーティストとして、様々な国際的コンテンツの制作を経験する。新興テクノロジーにも精通し、VR・フォトグラメトリー・ボリューメトリックなど多岐にわたる。2021年合同会社イマシブを設立。同年に制作したVR映画でバンクーバー国際映画祭へ参加。また国際映画スタジオNOMAが制作するカンヌ映画祭受賞事業「MANGA」では“Bloom at Night”を担当。2025年、第78回カンヌ映画祭Cannes NEXT公式「Cannes GALA」のディレクターに就任。

中辻 諒:プロデューサー

ロンドン・キングストン大学卒業後、Web3メディア「CoinPost」に2017年8月入社。メディアの立ち上げを経験し、2万人規模の国際カンファレンス「WebX」の企画・構成・プロデュースを手がけ、政府・省庁・世界大手企業との連携を成功させる。現在は、国際映画スタジオ「NOMA」の総合プロデューサーとして、映画・MANGA・メディア・宇宙など多領域にわたるクリエイティブ戦略を国内外で推進。さらに、カンヌ映画祭公式セレモニー「CANNES GALA」のエグゼクティブ・プロデューサーも務めている。

NOMA(ノマ)

CANNES GALA プロデュースする国と企業を越えた専門家約200名が所属している国際映画スタジオ。映画監督、プロデューサー、アニメーター、アクター、シネマトグラファー、作曲家などが多数所属し、企画開発から運営管理まで映像製作の全てをチーム内で完結。また、最新鋭の映像表現を追求するために、技術者、研究者、クリエイター、アーティスト、ジャーナリストそしてメディアや事業家までもがサポートを行う新しいコミュニティを運営。

NOMA https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/87572

公式LINE:https://lin.ee/BXyrqQN