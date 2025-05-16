【京都府】“就職”も“体験”も、ここで見つかる。　　　　　　　　　　　　　　～「京都ジョブ博2025」を６月７日に開催～

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京都府


■京都府では、2026年3月卒業予定者対象の企業説明会と低回生対象のインターンシップフェアを合同開催いたしますので、事前の周知と当日の取材をお願いします。



　１ 開催概要

　　◆イベント名：「京都ジョブ博2025～リクルート＆就活準備フェア～」


　　◆日　　　時：令和７年６月７日（土）


　　◆場　　　所：京都経済センター２階 京都産業会館ホール（京都市下京区函谷鉾町78）


　　◆出 展 企 業：働きやすい職場づくりに取組む京都企業　60社


　　　　　　　　※全て正社員求人とインターンシップ等の受入れがある企業


　 出展企業一覧は特設サイトより順次掲載予定


　　◆内　　　容：低回生対象の前半と、2026年３月卒業予定者対象の後半に分けて実施



　　前半「就活準備フェア」～インターンシップ等＆業界研究イベント～


　　時間：１３時３０分～１５時３０分


　　概要：・学生が、オープンカンパニーやインターンシップ等の受入れ先を探すことができるような


　　　　　　企業説明会を実施


　　　　　・企業説明をオンデマンドでも配信


　　　　　（令和７年6月18日（水）～令和７年7月31日（木））


　　　　　・留学生向け「日本で就職！ステップアップセミナー」を開催


　　対象：オープンカンパニー・インターンシップを希望する大学生等



　　後半「卒業年次生向け企業説明会」～リクルートフェア～


　　時間：１５時３０分～１７時３０分


　　概要：・2026年３月卒業予定者向けの企業説明会を実施


　　　　　・「就活で使えるビジネスマナー」「面接前に準備しておくこと」をそれぞれ学べる


　　　　　　セミナーを開催（全学年受講可能）


　　対象：就職活動中の2026年３月卒業予定者


　２ 参加方法

　　特設サイトから参加予約※参加無料、当日予約も可能


　　ＵＲＬ：https://webjobpark.kyoto.jp/event/detail/?id=2778&direct=true(https://webjobpark.kyoto.jp/event/detail/?id=2778&direct=true)


　　※参加無料、当日予約も可能


　３ 主催等

　　主催：京都府、京都ジョブパーク、京都企業人材確保センター、京都府中小企業人材確保推進機構


　　　　（京都府商工会議所連合会、京都府商工会連合会、京都府中小企業団体中央会、（一社）京都


　　　　　経営者協会、（一社）京都経済同友会、（公社）京都工業会、日本労働組合総連合会京都府


　　　　　連合会、京都労働局、京都府、京都市、京都府市長会、京都府町村会）


　　協力：（一社）京都中小企業家同友会