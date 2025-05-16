【京都府】“就職”も“体験”も、ここで見つかる。 ～「京都ジョブ博2025」を６月７日に開催～
■京都府では、2026年3月卒業予定者対象の企業説明会と低回生対象のインターンシップフェアを合同開催いたしますので、事前の周知と当日の取材をお願いします。
１ 開催概要
◆イベント名：「京都ジョブ博2025～リクルート＆就活準備フェア～」
◆日 時：令和７年６月７日（土）
◆場 所：京都経済センター２階 京都産業会館ホール（京都市下京区函谷鉾町78）
◆出 展 企 業：働きやすい職場づくりに取組む京都企業 60社
※全て正社員求人とインターンシップ等の受入れがある企業
出展企業一覧は特設サイトより順次掲載予定
◆内 容：低回生対象の前半と、2026年３月卒業予定者対象の後半に分けて実施
前半「就活準備フェア」～インターンシップ等＆業界研究イベント～
時間：１３時３０分～１５時３０分
概要：・学生が、オープンカンパニーやインターンシップ等の受入れ先を探すことができるような
企業説明会を実施
・企業説明をオンデマンドでも配信
（令和７年6月18日（水）～令和７年7月31日（木））
・留学生向け「日本で就職！ステップアップセミナー」を開催
対象：オープンカンパニー・インターンシップを希望する大学生等
後半「卒業年次生向け企業説明会」～リクルートフェア～
時間：１５時３０分～１７時３０分
概要：・2026年３月卒業予定者向けの企業説明会を実施
・「就活で使えるビジネスマナー」「面接前に準備しておくこと」をそれぞれ学べる
セミナーを開催（全学年受講可能）
対象：就職活動中の2026年３月卒業予定者
２ 参加方法
特設サイトから参加予約※参加無料、当日予約も可能
ＵＲＬ：https://webjobpark.kyoto.jp/event/detail/?id=2778&direct=true(https://webjobpark.kyoto.jp/event/detail/?id=2778&direct=true)
※参加無料、当日予約も可能
３ 主催等
主催：京都府、京都ジョブパーク、京都企業人材確保センター、京都府中小企業人材確保推進機構
（京都府商工会議所連合会、京都府商工会連合会、京都府中小企業団体中央会、（一社）京都
経営者協会、（一社）京都経済同友会、（公社）京都工業会、日本労働組合総連合会京都府
連合会、京都労働局、京都府、京都市、京都府市長会、京都府町村会）
協力：（一社）京都中小企業家同友会