【当日限定のぶた福箱販売！】1.2kg入ってなんとぽっきり2000円！5/17(土)第7回 サンキューフェア！とんかつしゃぶしゃぶミヤチクにて開催！
株式会社ミヤチク（本社：宮崎県都城市／代表取締役社長：船ヶ山 祐二）が運営する【とんかつしゃぶしゃぶ】にて、5月17日(土)に「第7回 サンキューフェア」が開催されます。イベント当日限定で〈200個限定〉ぶた福箱を販売いたします！その他、宮崎牛ロース30％OFFなど直売店での特売やこだわりのテイクアウト販売も実施！
【日程】2025年5月17日(土) 10:00～15:00
【場所】とんかつしゃぶしゃぶミヤチク
■JAみやざき宮崎中央地区管内産 宮崎ブランドポーク使用の”ぶた福箱”
お一人様2個まで！しゃぶしゃぶや焼肉など開けてからのお楽しみ♪
※事前予約不可 ※予約特典対象外
■〈直売店〉【畜産農家応援フェア】宮崎牛ロース30％OFFなど"特別販売"
JAみやざき宮崎中央地区管内産の宮崎牛ロース(冷蔵)30％割引・ロース以外(冷蔵)20％割引
※一部対象外 ※現品限り
■〈直売店〉JAみやざき宮崎中央地区管内産の宮崎ブランドポーク(冷蔵)10％割引や冷凍の匠商品も25％割引！
■〈数量限定〉"テイクアウト販売"(レストラン中庭で販売実施)
JAみやざき宮崎中央地区管内産 宮崎牛・宮崎ブランドポークを使用しました！
・〈限定50食〉贅沢!?自家製宮崎牛ぎゅうバーガー
・”宮崎牛使用”こだわりの春巻き揚げ
・〈限定100食〉宇納間備長炭仕上げ ポーク焼き”don”
・”肉汁溢れる”焼きたて！メンチカツ
主催・共催
主催：宮崎市畜産振興連合会
共催：みやざき中央畜産物消費拡大推進協議会
JAみやざき宮崎中央地区本部 肥育牛部会
JAみやざき宮崎中央地区本部 肉豚部会
国富町
JAみやざき 本店 養豚課
◆お問い合わせ
(株)ミヤチク加工販売課
TEL：0120-3819-86（月～土 9:00～17:00）※日・祝日は除く
📩 Mail：contact@miyachiku.jp
🌐お問い合わせフォーム：https://miyachiku.net/contact/
※メールは24時間受け付けておりますが、営業時間内に順次対応いたします。
株式会社ミヤチク 【会社概要】
●本社所在地：宮崎県都城市高崎町大牟田4251-3
●電話：0986-62-2901
●会社HP：https://miyachiku.jp/
●オンラインショップ：https://www.miyachiku.com/
●ふるさと納税特設サイト：https://miyachiku-furusato.jp/
●レストラン：https://rest.miyachiku.jp/
➤宮崎県［大淀河畔みやちく］［一ッ葉ミヤチク］［橘通りミヤチクAPAS］
［とんかつしゃぶしゃぶミヤチク］
➤福岡県［博多みやちく］
➤大阪府［心斎橋みやちく みやざき館］
➤沖縄県「那覇みやちく」
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