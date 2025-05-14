ちょい買いしたアイスや飲み物を持ち帰るのに便利な保冷・保温ができるミニエコバッグ「コンビニちょい買い保冷&保温バッグ タワー」が発売になりました。
山崎実業株式会社
コンパクトなサイズなのに、500mlのロング缶が2本入ります
内側には、保冷剤を入れられるメッシュポケット。外側には、鍵やスマホを入れられるファスナー付きポケット。
ショルダーストラップは長さ調節ができて、取り外しも可能です
冷たい飲み物や冷却リングなどを入れて。夏のちょっとしたお出掛けにもピッタリ！
詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/59228/
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コンビニでちょい買いしたアイスや冷食などを持ち帰るのに便利な保冷・保温ができるショルダーバッグ。
夏のちょっとしたお出掛けの際、冷たい飲み物や冷却リングなどを入れるのにもピッタリのサイズです。
バッグには便利なポケットが2つあり、鍵やスマホなどを入れられるファスナー付き外ポケットと、内側には保冷剤を入れられるメッシュポケットがあります。
コンパクトなサイズなのに、500mlのロング缶が2本入ります
内側には、保冷剤を入れられるメッシュポケット。外側には、鍵やスマホを入れられるファスナー付きポケット。
ショルダーストラップは長さ調節ができて、取り外しも可能です
冷たい飲み物や冷却リングなどを入れて。夏のちょっとしたお出掛けにもピッタリ！
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