【ラグナロクX】ハーフアニバーサリーイベント「ゴールデンフェス」開催！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

▶▶『ラグナロクX』のダウンロードはコチラ ⇒⇒⇒ http://goe.bz/20250514roxpt01(http://goe.bz/20250514roxpt01)

ハーフアニバーサリー イベント 「ゴールデン フェス 」開催!

https://ragnarokx.gungho.jp/news/60(https://ragnarokx.gungho.jp/news/60)

ガンホーのスマートフォン向けMMORPG『ラグナロクX』は、2025年5月20日(火)にサービス開始よりハーフアニバーサリーを迎えます。これを記念して、ハーフアニバーサリーイベント「ゴールデンフェス」を2025年5月14日(水)より開催いたします。

<ハーフアニバーサリーイベント「ゴールデンフェス」概要>

・ゴールデンログボ実施!

イベント期間中にログインすると、本イベントで使用できる「黄金抽選券」や「買取券」などのアイテムが受け取れます。

・カードファントムで報酬ゲットのチャンス!

モンスターの討伐やデイリーダンジョンで入手できる3種類の「カードファントム」を使用し、「幸運のJOKER宝箱」を入手しましょう。

宝箱を開けると、「ゴールデンフェスカード」やワープ時の詠唱中のエフェクトを変更できる「カードトリック」、「虹ペットゲージ」などといった、貴重な報酬が出現する場合があります。

「黄金抽選券」を使用して、「黄金伝説」に参加しましょう。抽選に参加するごとに、2,000クリスタルがプールに注入されます。乗り物「アレグロピアノ」やプールの1%~最大10%のクリスタルなどの豪華報酬がランダムで獲得できるチャンス。

また、抽選の累計参加回数に応じて、強化アイテムや衣装、「ゴールデンフェスカード」などが獲得できます。

・「なんでも買取」でクリスタル回収!

取引所に出品可能な未帰属状態のアイテムをNPC「ジャックダル」が「クリスタル」で買取ります。買取には、ゴールデンフェスで入手できる「買取券」が必要です。また、取引所で消費したクリスタルの量に応じて「買取券」や背中装備の「ゴールデンバタフライ」を獲得することができます。

・ダブルチャンス!

イベント期間中はMVP/MINIを討伐した際のレアアイテムドロップ率が100%アップします。

・黄金商店で強化アイテムや衣装などを交換!

プロンテラの噴水周辺にいるNPC「黄金大使」で「カードファントム[A]」を、衣装やアイテムと交換することができます。

たくさん集めて、素敵なアイテムをゲットしましょう。

黄金商店 衣装「 晩餐会 の礼服」

プロンテラの街並みが特別仕様に装飾

他にも、イベント期間中はプロンテラの街並みが特別仕様に装飾されます。

ハーフアニバーサリーを迎え、ますます盛り上がる『ラグナロクX』にて、引き続き、冒険をお楽しみください。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1928_1_016448909e0d33ef6d0862ce127c572b.jpg ]

※報酬の受け取りには期限があります。

※各イベントの開催期間や詳細は公式サイトをご確認ください。

■「ハーフアニバ記念!ログインして豪華景品を当てよう!キャンペーン」実施!

キャンペーン「ハーフアニバ記念!ログインして豪華景品を当てよう!キャンペーン」

https://ragnarokx.gungho.jp/news/59(https://ragnarokx.gungho.jp/news/59)

いつも『ラグナロクX』を楽しんでいただいている皆様へ感謝の気持ちを込めて、プレゼントキャンペーンを実施いたします。ご応募いただいた方の中から50,000円分のAmazonギフトカードや、「クリスタル」200,000個などの豪華景品が抽選で当たります。たくさんのご応募をお待ちしております。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1928_2_6333b2081ee567f3cf2f679638dab48c.jpg ]

▶▶『ラグナロクX』のダウンロードはコチラ ⇒⇒⇒ http://goe.bz/20250514roxpt01(http://goe.bz/20250514roxpt01)

メインビジュアル『ラグナロクX』とは

『ラグナロクX』は、世界各国で人気を博したMMORPG『ラグナロクオンライン(通称、RO)』のシリーズ最新作。

『RO』の特徴であるポップなキャラクターをベースに、多彩な職業・アイテム・スキルなどを組み合わせることで、「自由度の高いキャラクタービルド」を楽しむことができます。

強力なモンスターが待ち受けるダンジョンや、プレイヤー同士のバトルなど、やり応えはシリーズ屈指!広大なミッドガルドの世界を旅する大勢のプレイヤーと協力し、"極"難度のラグナロクに挑みましょう!

『ラグナロクX』基本情報

タイトル :ラグナロクX

ジャンル :MMORPG

対応機種 :iOS 17.0以降

Android(TM) 12.0以降 ※必要RAM:4.0GB以上

※一部機種に関しては上記条件を満たしていても

動作しない可能性があります。

価格 : 基本プレイ無料 ※一部有料アイテムがございます。

公式サイト :https://ragnarokx.gungho.jp

運営 :ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

アプリ アイコン

コピーライト表記:

(C) Gravity Co., Ltd. & Lee MyoungJin(studio DTDS). All rights reserved.

(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

※上記【基本情報】は国内サービスの情報です。

※ゲーム内画像は開発中のものです。予告なく変更する場合がございます。

※Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録されたApple Inc. の商標です。

App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

※Android(TM)、Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。

※社名、ロゴマーク、商品名およびサービス名は商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。