【餃子の王将】「スタンプ2倍押し!!」のお得なチャンス！

株式会社王将フードサービス

「餃子の王将」を運営する株式会社王将フードサービス（京都市山科区/代表取締役社長 渡邊 直人）は、2025年1月17日(金)より「2025年版ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャンペーン」を開催しています。スタンプを集めると各種割引券やお会計が毎回最大10％割引になる「ぎょうざ倶楽部会員カード」と交換できます。この度、5月16日(金)から5月31日(土)の期間限定で、「2025年版 ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャンペーン」のスタンプを、通常時の2倍押印する「スタンプ2倍押し!!」を実施いたします。

「スタンプ2倍押し!!」ポスター

＜プレスリリース＞

https://prtimes.jp/a/?f=d11353-165-0455d73967a666a498c153d2602abbe7.pdf

【概要】

現在開催中の「2025年版 ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャンペーン」において、通常、各種割引処理後のお会計金額税込500円毎にスタンプを1個押印するところ、2倍の2個押印いたします。

【「スタンプ2倍押し!!」実施期間】

2025年5月16日(金) ～ 5月31日(土) まで

【実施店舗】

全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」

「2025年版 ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャンペーン」「2025年版 ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャンペーン」ポスター

【景品一覧】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/11353/table/165_1_779f2fcaefa6dd03e514c931d4384830.jpg ]

【ぎょうざ倶楽部シルバー会員カード(お会計5％割引) 取得後】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/11353/table/165_2_63e6e1f6274b72f366dda394ce89252b.jpg ]

※既に取得されている「ぎょうざ倶楽部会員カード（お会計5%割引）」は、「ゴールド会員カード(お会計7％割引)」との交換時に回収させていただきます。

【ゴールド会員カード(お会計7％割引) 取得後】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/11353/table/165_3_15b865cfecbf78711d9c21d8f56abdea.jpg ]新登場したぎょうざ俱楽部プラチナ会員カード

※既に取得されている「ぎょうざ倶楽部ゴールド会員カード(お会計7％割引)」は、「プラチナ会員カード(お会計10％割引)」との交換時に回収させていただきます。

【キャンペーン期間】

2025年1月17日(金) ～ 2025年6月8日(日)

※景品の交換期限：2025年6月15日(日) まで

【注意事項】

・スタンプカードは景品と交換毎に回収させていただきます。

・会員カードの有効期限は2025年12月30日(火)までとなります。

・会員カードの割引は、店舗会計のみの取り扱いとなります。

・「税込100円割引券」および「税込250円割引券」は、次回ご来店時からご利用いただけます。

(有効期限：発行日より1ヶ月間)

詳細はこちら :https://www.ohsho.co.jp/info/assets/pdf/2025gyozaclub.pdf

【企業情報】

会社名 株式会社王将フードサービス

所在地 京都市山科区西野山射庭ノ上町294番地の1

事業内容 中華料理レストランチェーンの運営及びフランチャイズ加盟店等への中華食材等の販売

ＵＲＬ https://www.ohsho.co.jp/