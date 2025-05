ノルウェージャンクルーズライン、公式サイト限定プロモーションを5月1日から期間限定で実施中

NORWEGIAN CRUISE LINES INC

ノルウェー・トロムソで「クールケーション」

ノルウェージャンクルーズライン(https://www.ncl.com/jp/ja/%e3%82%af%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%82%ba-%e3%83%8e%e3%83%ab%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%82%af%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%ae%e3%83%90%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e5%89%b2%e5%bc%95/NCL-4b7das/)(本社:米国マイアミ、社長:デイビッド J. ヘレラ以下、NCL)は、58年にわたり世界のクルーズ旅行に革新をもたらしてきました。

NCLアジア太平洋地域担当副社長兼マネージング・ディレクター ベン・アンジェル(Ben Angell)は、2025年注目のヨーロッパ寄港地3選を厳選し、日本の旅行者に向けて紹介します。最近、旅行者の間で「第二の旅行先(Detour Destination)」を求める声が高まっており、新たな目的地を探索する動きが広がっています。そこで今回は、NCLが寄港している都市の中から、注目の「第二の旅行先」をピックアップしました。2025年出発分に加えて、2026年出発分のクルーズも一部予約可能です。このタイミングでヨーロッパを巡るクルーズを予約することで、憧れの寄港地を訪れる機会を逃すことなく体験できます。

【注目のヨーロッパ寄港地3選】

1. トリエステ(イタリア)

ヴェネツィア近郊の発着港として知られるトリエステは、スロベニアとアドリア海に挟まれた歴史ある港町で、イタリア、スロベニア、オーストリアの文化が融合する隠れた名所です。おとぎ話のような「ミラマーレ城」や、海に面した「イタリア統一広場(Piazza Unita d’Italia)」など見どころも豊富です。新鮮なシーフードやオーストリア風のシュトゥルーデル、そして地元で人気のジェラート店「ジェラテリア・ザンポッリ」など、グルメも充実しています。

NCLのヨーロッパクルーズでは、トリエステ発着の航路があり、街並みや建築美、文化をゆったりと楽しむことができます。

【対象クルーズ例】

- ノルウェージャン パール(https://www.ncl.com/au/en/cruise-ship/pearl?CID=PR_PRT_NA_NCL_PRT_NA_PRS_MEDIAPITCH_NA_NA_AUN):2025年9月3日・24日出航「ギリシャ諸島・トルコ・クロアチアを巡る10日間(https://www.ncl.com/au/en/cruises/10-day-greek-isles-from-venice-trieste-to-istanbul-greece-and-croatia-PEARL10VCEKOPZADKOTDBVCFUKAKJTRJMKPIR?embarkationport=4294949317&sailMonths=4294949333,4294949455&duration=8053&ships=4294949383&numberOfGuests=4294949461&sortBy=price&autoPopulate=f&from=resultpage&itineraryCode=PEARL10VCEKOPZADKOTDBVCFUKAKJTRJMKPIR&CID=PR_PRT_NA_NCL_PRT_NA_PRS_MEDIAPITCH_NA_NA_AUN)」- ノルウェージャン パール:2025年5月~10月の間に5回運航される「ギリシャ諸島・クロアチアを巡る11日間(https://www.ncl.com/au/en/cruises/11-day-greek-isles-from-athens-to-venice-trieste-santorini-mykonos-and-croatia-PEARL11PIRJTRJMKHERKAKCFUKOTDBVSPUKOPVCE?embarkationport=4294949398&duration=8053&ships=4294949383&numberOfGuests=4294949461&sortBy=price&autoPopulate=f&from=resultpage&itineraryCode=PEARL11PIRJTRJMKHERKAKCFUKOTDBVSPUKOPVCE&CID=PR_PRT_NA_NCL_PRT_NA_PRS_MEDIAPITCH_NA_NA_AUN)」

また、ヴェネツィアに滞在したい方には、ノルウェージャン ビバ、ノルウェージャン パール、ノルウェージャン ゲッタウェイで出航するクルーズにて、3泊のプレクルーズツアー(https://www.ncl.com/au/en/europe-cruisetours/overview?CID=PR_PRT_NA_NCL_PRT_NA_PRS_MEDIAPITCH_NA_NA_AUN)もご用意しています。

2. ノルウェー

「クールケーション(https://www.prnewswire.com/news-releases/the-2025-virtuoso-luxe-report-solo-sojourns-and-active-adventures-await-302309043.html)」や「アイソレーテッド・エスケープ(https://www.prnewswire.com/news-releases/the-2025-virtuoso-luxe-report-solo-sojourns-and-active-adventures-await-302309043.html)」のトレンドに合わせて、ノルウェーが注目を集めています。NCLの北ヨーロッパ航路では、洗練された首都オスロをはじめ、マロイ、オーレスン、ベルゲン、クリスチャンサン、スタヴァンゲルといった、魅力的な港町にも寄港します。

手つかずの自然美、穏やかな水路、そして趣のある伝統的な木造家屋で知られるノルウェーは、クルーズ旅行に最適な国です。ハイキングやカヤック体験、独自の文化や活気あふれるアートシーンを楽しむ多彩なショアエクスカーションも用意されています。2025年からは、北極圏に位置するノルウェー北部最大の都市トロムソが新たに寄港地に加わります。切り立った山々と氷河に囲まれたトロムソ(https://www.ncl.com/au/en/vacations?port-of-call=tos?CID=PR_PRT_NA_NCL_PRT_NA_PRS_MEDIAPITCH_NA_NA_AUN)では、ウォーキングツアーやオーシャンカヤックなどを通じて、自然と現代文化の両方を満喫できます。

【対象クルーズ例】

- ノルウェージャン スター:2025年9月14日出航「ヨーロッパ(ノルウェー・スコットランド・アイスランド)を巡る15日間(https://www.ncl.com/au/en/cruises/15-day-europe-from-olso-to-london-norway-scotland-and-iceland-STAR15OSLKRSSVGBGOKRDAESREYISAAKUDJUTHOLERNWHSOU?sailMonths=4294949333&numberOfGuests=4294949461&sortBy=featured&autoPopulate=f&from=resultpage&itineraryCode=STAR15OSLKRSSVGBGOKRDAESREYISAAKUDJUTHOLERNWHSOU&CID=PR_PRT_NA_NCL_PRT_NA_PRS_MEDIAPITCH_NA_NA_AUN)」

オスロ(ノルウェー)出発。クリスチャンサン、スタヴァンゲル、ベルゲン、クリスチャンスン、オーレスン(ノルウェー)、レイキャビク、イーサフィヨルズル、アークレイリ、ジュピヴォグル(アイスランド)、トースハウン(フェロー諸島)、ラーウィック(シェトランド諸島)、エディンバラ(スコットランド)、ロンドン(サウサンプトン/イギリス)に寄港

- ノルウェージャン スター:2025年10月10日出航「北欧探訪 トロムソ・オーレスン・ベルゲンを巡るノルウェー12日間(https://www.ncl.com/au/en/cruises/12-day-norway-from-round-trip-london-tromso-alesund-and-bergen-STAR12SOUSVGAESTOSALTKRDBGOHAUSOU?destinations=4294949385&ships=4294949392,4294949403,4294949411&numberOfGuests=4294949461&sortBy=price&autoPopulate=f&from=resultpage&itineraryCode=STAR12SOUSVGAESTOSALTKRDBGOHAUSOU&CID=PR_PRT_NA_NCL_PRT_NA_PRS_MEDIAPITCH_NA_NA_AUN)」

サウサンプトン発着。スタヴァンゲル、オーレスン、トロムソ、アルタ、クリスチャンスン、ベルゲン、ハウゲスンの7港に寄港し、ノルウェーを深く探訪する充実の航路

3. アリカンテ(スペイン)

バレンシアに近いため、しばしば見落とされがちなアリカンテは、実はコスタ・ブランカの隠れた宝石です。山々と海に囲まれ、広がる黄金のビーチと活気ある海の雰囲気が魅力のこの街は、落ち着いた雰囲気の中で歴史や文化、ビーチサイドでのリラックスが楽しめる場所です。

アリカンテの旧市街、バリオ・デ・ラ・サンタ・クルスでは、花に包まれた路地を歩きながら、サン・ニコラス大聖堂の美しいバロック建築を見ることができます。歴史好きの方には、石器時代から続く遺跡であるラ・アルクディア遺跡の探索もおすすめです。ここでは地域の古代の歴史を垣間見ることができ、非常に興味深い体験ができます。

また、食が好きな方には、アリカンテ流のパエリア(シーフードとサフラン風味のご飯)や、濃厚なチョコレートにディップするサクサクのチュロスなど、地元の名物料理が楽しめます。

【対象クルーズ例】

- ノルウェージャン スカイ(https://www.ncl.com/au/en/cruise-ship/sky?CID=PR_PRT_NA_NCL_PRT_NA_PRS_MEDIAPITCH_NA_NA_AUN):2025年10月14日出航「地中海(イタリア・フランス・スペイン)を巡る9日間(https://www.ncl.com/au/en/cruises/9-day-mediterranean-from-rome-to-lisbon-italy-france-and-spain-SKY9CIVLIVCEQBCNPMIALCMOTCADLIS?&itineraryCode=SKY9CIVLIVCEQBCNPMIALCMOTCADLIS&CID=PR_PRT_NA_NCL_PRT_NA_PRS_MEDIAPITCH_NA_NA_AUN)」

ローマ(チビタベッキア)出発。フィレンツェ/ピサ(リボルノ)、カンヌ(フランス)、バルセロナ、パルマ(マヨルカ島)、アリカンテ、モトリル、セビリア(カディス/スペイン)に寄港し、リスボン(ポルトガル)で終了するコース

さらに価値あるクルーズ体験

ノルウェージャンクルーズラインは、ヨーロッパクルーズを対象にした期間限定プロモーションを5月1日より開始しました*。対象の出航日にオーシャンビュー客室以上をご予約いただくと、2人目のゲストが無料で乗船できます。

現在、ヨーロッパクルーズの予約を検討するには適した時期です。希望する寄港地を訪れる機会を確保するためにも、早めのご予約がおすすめです。

一部の航路では、寄港地での夜間滞在や一泊停泊**が含まれており、現地での滞在時間をより長く取ることができます。また、船内では多様なダイニングオプションやエンターテインメント、リラクゼーション施設をご利用いただけます。2025年出航のクルーズに加え、2026年以降の出航便も対象となっています。

*対象となる航路はクルーズによって異なります。

**一部の出航便に限り適用されます。

一般からのお問合せ先: TEL 0066-33-814567 MAIL:Japan.PartnerSupport@ncl.com

ノルウェージャンクルーズラインについて

ノルウェージャンクルーズラインはその58年の歴史を通して、常にイノベーターとしてクルーズに新機軸を打ち出してきました。特に、好きな時に食事ができ、様々なエンターテイメントが楽しめ、フォーマル着用といったドレスコードがないなど、ひとりひとりのゲストにとって理想的なクルーズバケーションを自由にデザインできる柔軟性は、クルーズ業界に革命をもたらしました。現在、NCLでは「Experience More at Sea」というキャッチフレーズのもと、より多くの見どころ、より多くのアクティビティ、より多くの楽しみ、そしてより価値のある休暇を提供しています。さらに多くの価値をゲストに提供するため、NCLの「More At Sea(TM)」では、オープンバーの飲み放題、スペシャルダイニングクレジット、高速Wi-Fi、寄港地観光クレジット、特定のクルーズでは3人目と4人目のゲストが無料になるなどの追加特典やサービスを提供しています。最先端・コンテンポラリーを標榜する全20隻の保有船が、ノルウェージャンのプライベートアイランドのグレートスターラップケイ(バハマ)やハーベストケイ(ベリーズ)を始め、350もの世界の人気のデスティネーションを隈なく巡っています。ノルウェージャンクルーズラインは地上および船上での優れたゲストサービスに加え、受賞歴に輝くエンターテイメントとダイニングオプション、さらには1人旅用ステートルーム、クラブバルコニー、そしてラグジュアリースイート専用エリアである「ザ・ヘブンbyノルウェージャン」など様々なタイプの客室をご用意しています最新ニュースとスペシャルコンテンツはNCL Newsroom。Facebook、Instagram 、TikTok、YouTubeは@NorwegianCruiseLine。Twitterは@CruiseNorwegian。

ノルウェージャンクルーズラインはノルウェージャンクルーズライン・ホールディングス(NYSE: NCLH)の完全子会社です。詳細はhttps://www.nclhltd.com/