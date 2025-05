アーティスト・城田 彩花による新作初個展 「I am…」を2025年6月14日(土)よりGALLERY ROOM・A（浅草）にて開催

株式会社The Chain Museum

株式会社The Chain Museum(本社:東京都渋谷区、代表取締役:遠山正道、以下「The Chain Museum」)は、アート・コミュニケーションプラットフォーム「ArtSticker(アートスティッカー)」が運営するコマーシャルギャラリーGALLERY ROOM・Aにて、2025年6月14日(土)より城田彩花による新作初個展 「I am…」を開催いたします。

※本展の出展作品はArtSticker限定で販売いたします。また全て「先着制」で2025年6月14日(土)AM8:00から販売受付をいたします。会期前にプライスリストをご希望の方はこちら(https://help.artsticker.app/hc/ja/requests/new)までお問い合わせください。

展覧会詳細はこちら :https://artsticker.app/events/75375

アート・コミュニケーションプラットフォーム「ArtSticker」が運営するコマーシャルギャラリー GALLERY ROOM・Aでは、2025年6月14日(土)よりアーティストの城田彩花による新作初個展 「I am…」を開催いたします。

城田彩花は、感情や記憶、心に浮かぶ風景をもとに作品を制作しています。人との関わりの中で生まれる感情や体験、ときには傷ついたり心が揺れ動いたりするような瞬間を丁寧にすくい取り、それらを通じて、自分自身と向き合うきっかけとなるような作品を生み出しています。

本展「I am…」では、「私は何者か?」という終わりのない問いをテーマに、感情や記憶の断片から構成された新作を発表いたします。タイトルの「…」には、自分自身を探し続ける過程や、まだ定まらない存在としての「私」が込められています。

城田彩花が見つめ続ける「私とは何か」という問いのかたちを、ぜひ会場にてご高覧ください。

展覧会ステートメント

城田彩花 参考作品

「I am…」



「I am…」という題名には、私自身の存在の未確定性と模索の過程が込められています。この「…」は、終わりのない問いを象徴しています。私はまだ何者でもない、そしてその「何者であるか」を探し続けているからこそ、この「…」が重要なのです。

この空白が示すのは、定義されない自己、可能性を秘めた存在、そして感情や記憶の中で築き上げられる一瞬一瞬の「私」です。展示を通して、私は観る人にも同様の問いを投げかけます。私たちは誰であり、どこへ向かうのか?

感情や心象風景を通じて、私たちが抱える「何者であるか」の断片を一緒に再認識し、共鳴できる瞬間を作りたいと考えています。

「I am…」は、定義できない存在を受け入れるとともに、それを昇華するための出発点であり、探求の道しるべなのです。



城田 彩花

作家プロフィール

城田彩花 参考作品城田彩花 参考作品城田 彩花 | Ayaka Shirota

2001 三重県生まれ

2025 東京藝術大学美術学部 絵画科油画専攻 卒業

現在 東京藝術大学美術研究科 修士課程在学中

展示歴

2022年7月 haco galleryにて自主企画グループ展

2022年10月 3331 ART FAIR 2022 出展2023年2月 WHAT CAFE EXHIBITIONvol.24

2023年4月 ALPHA ET OMEGA主催穏田ギャラリーにて城田彩花/益山航⼠2人展2023年6月 haku kyotoにて「conversation」に出展

2023年9月 OIL by美術手帖企画協力 ALPHA ET OMEGA 横浜マリンタワー

2024年1月 東京藝術大学美術学部絵画科油画3年展「INTRO 1.」

2024年7月 Gallery LVSから ASYAAF出展

2024年10月 ブレイク前夜出演

2025年1月 東京藝術大学油画卒業制作学内審査展2025

2025年3月 東京藝術大学油画科卒業

2025年4月 東京藝術大学壁画研究室入学

アーティストステートメント

感情や記憶、心象風景をビジュアル化し、それを昇華する行為を主軸にしています。人と人との関わりから必然的に生まれる感情、他者との交流によって傷つけたり傷つけられたりする避けられない体験、それらは誰にとっても不可避であり、普遍的な現象として存在しています。そこから発生する心象風景や人生観におけるトラウマや些細な感情の揺れを通じて、人々自身の記憶や感情を呼び起こし、内面的な対話をできる場面をつくれたらと。それは単なる視覚的体験にとどまらず、個々が抱える感情を再認識し、共鳴と昇華のプロセスを共有できたらと願っています。

Instagram(@puriri_0929(https://www.instagram.com/puriri_0929/))

Information

城田 彩花 新作初個展 「I am…」

会期

2025年6月14日(土) ~7月13日(日)



会場

GALLERY ROOM・A



住所

東京都墨田区本所2-16-5 KAIKA 東京 by THE SHARE HOTELS 1F STORAGE 1

電話番号

なし

開催時間

8:00~23:00

休館日

会期中無休

観覧料

無料



アクセス

都営浅草線「浅草駅」徒歩8分 「本所吾妻橋駅」徒歩9分、都営大江戸線「蔵前駅」徒歩9分



展覧会URL

https://artsticker.app/events/75375

会場:GALLERY ROOM・A

GALLERY ROOM・A ロゴさめほし個展「変身失敗」展示風景

アートストレージとホテルが融合した、新たな宿泊施設として知られる「KAIKA 東京 by THE SHARE HOTELS」。その1Fの「STORAGE 1」に2021年4月10日から新たにコマーシャルギャラリー『GALLERY ROOM・A』をオープンいたしました。

アートコミュニケーションプラットフォーム「ArtSticker」が企画・運営を行っています。ギャラリーは建物のエントランスに面した1Fスペースに位置し、宿泊者以外でも見ることができる開かれた場所として展開していきます。ギャラリーでの個展や作品販売だけではなく、ホテル客室での展示企画や、地域性を活かしたワ ークショップや宿泊プログラム、トークイベントなどを通じて、“アート”を多様な解釈の中で経験するための場所としていきます。



▽Instagram

https://www.instagram.com/galleryrooma_artsticker/

<今後の展覧会予定>

高野 詩音 個展:2025年7月19日(土)~8月17日(日)

奥村 彰一:2025年8月23日(土)~9月21日(日)

都築 まゆ美:2025年9月27日(土)~10月26日(日)

ArtSticker(アートスティッカー)について

株式会社The Chain Museumが運営する、アートに出会う機会と、対話を楽しむ場所を提供し、アート鑑賞の「一連の体験をつなぐ」プラットフォーム。著名アーティストから注目の若手アーティストの作品まで、幅広く収録。作品のジャンルも、インスタレーション、絵画、パフォーミングアーツなど、多岐にわたっています。

また、ArtStickerはデジタル上だけでなく、リアルでユニークな場所と出会うことで、アートやアーティストが世界と直接つながることを希求しています。

▽ArtSticker Webサイト

https://artsticker.app/

▽ArtSticker ダウンロードURL

App Store:https://apps.apple.com/app/artsticker/id1446438049

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=art.tcm.artsticker

株式会社The Chain Museum概要

社名 :株式会社 The Chain Museum(読み:ザ・チェーンミュージアム)

所在地 :東京都渋谷区猿楽町17-10 代官山アートビレッジ3階 代官山TOKO

代表者 :代表取締役 遠山 正道

▽株式会社 The Chain Museum 公式Webサイト

https://www.t-c-m.art/