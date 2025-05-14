ICE CREAM HEAVEN ご当地アイス大集合！
福岡PARCO（福岡市中央区天神）は2025年7月4日(金)～8月3日(日)の期間限定で、日本全国から厳選したご当地アイスや、メーカーこだわりの高級アイスなど人気のアイスを100種類以上取り寄せ、販売する「ICE CREAM HEAVEN(アイスクリームヘヴン) ご当地アイス大集合！」を開催いたします。
会場内では、アイスクリームやアイスクリームをモチーフにした雑貨を販売するほか、商品をお買上げのお客様には人気アイスクリーム引換券などが当たる抽選会にご参加いただけます。
入場料は無料。夏のお出かけに是非福岡PARCOへお立ち寄りください。
【イベント概要】
●タイトル：ICE CREAM HEAVEN ご当地アイス大集合！
●会期：2025年 7月4日(金) ～ 8月3日(日) 各日10:00～20:30
※最終日は18:00まで
※入場は閉場の30分前まで
※営業時間は変更になる場合がございます。ご来場前に福岡PARCO公式HPをご確認ください。
●会場：福岡PARCO 本館5F PARCO FACTORY
●入場料：無料
■主催：ICE CREAM HEAVEN実行委員会
イベント特設ページ :
https://art.parco.jp/parcofactory/detail/?id=1728
取扱アイスクリーム商品
※掲載商品は一部です。
※商品の入荷状況は変動する可能性がございます。
冷凍プリンソフト(冷凍プリンソフト・三重県)
さっぽろ大通公園とうきびモナカ(長沼アイス・北海道)
ヤナギムラのフローズンしろくま【ブランちゃん】(パティスリーやなぎむら・鹿児島県)
プレミアム桔梗信玄餅アイス(桔梗屋・山梨県)
おっぱいアイス(久保田食品・高知県)
ババヘラアイス(児玉冷菓・秋田県)
長崎カステラアイス(ニューヨーク堂・長崎県)
Rolls New York アイスロール(新杵堂・岐阜県)
レモン牛乳ソフト(フタバ食品・栃木県)
もも太郎アイス(セイヒョー・新潟県)
アイスクリームにまつわる雑貨や公式オリジナルグッズも販売！
※掲載商品は一部です。
※デザインや仕様は変更になる可能性がございます。
(ライトハウス)
(YUUM)イベント公式オリジナルグッズ
(わこわーるど)
LDH所属アーティスト 「iScream(アイスクリーム)」楽曲「Pom Pom Pop」がタイアップソングに決定！
会場内や告知動画にて、タイアップソング「Pom Pom Pop」がイベントを盛り上げます！
・iScream（アイスクリーム）
RUI、YUNA、HINATA。 『LDHオーディション』で選ばれた3人で2019年に結成。高い歌唱力とダンススキルを持つガールズユニット。2022年「つつみ込むように...」「茉莉花 -Jasmine-」がBillboard JAPAN ラジオチャート1位を獲得するなど活躍。2025年には「Metamorphosis」「Reach for the Sky」をリリース。
★タイアップソング「Pom Pom Pop」：https://youtu.be/qyJ38ECk-MU
WEB：https://www.ldh.co.jp/management/iscream/
Instagram：＠iscream__official(https://www.instagram.com/iscream__official/)
ART：YUUM
福岡県宗像市出身。ポップ&エッジーなビジュアルを描くイラストレーター。
企業へのアートワーク提供のほか、キャラクターデザインやグッズ制作、作品展示、壁画制作を行う。
WEB： https://yuum.info
Instagram：＠yuki_murashita(https://www.instagram.com/yuki_murashita/)