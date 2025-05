“富士山を眺めて整う”--極上のサウナ付きホテル「富士青藍」、5月23日プレオープン＜idetox＞

株式会社 MY WAY SMART

idetox(アイデトックス)~サウナのある暮らし~は、静岡県沼津市戸田に誕生するスモールラグジュアリーホテル「富士青藍(ふじせいらん)」にて、前面ガラス仕様のオリジナルサウナを設計・導入いたしました。

同ホテルは、全5室のスイートルームすべてに露天風呂・サウナ・プライベートデッキを備え、“滞在そのものが贅沢な整い”をテーマとした空間です。

空が染まり、風が揺れるその瞬間に、富士山が姿を現すことも。仲間と語らいながら、恋人と静かに、あるいは家族で癒やされながら。 “整う”という言葉が、本当の贅沢に変わる。そんな時間を過ごせる場所が誕生します。

■ 富士山と向き合えるロケーション

テラス越しに広がる富士と海の絶景。全室に設けられたプライベートサウナ

・ サウナ仕様:前面ガラスの剛板防水仕様(W2000×D2000×H2230mm)

・ ベンチ構成:2段式ベンチ(最大4名)、熱と眺望を両立する配置

・ 眺望:正面に富士山と駿河湾、時間とともに変化する空と景色

・ 熱源:200V三相 11kWの高出力ストーブでしっかり“蒸し”を実現

・ 導線:室内 → サウナ → デッキ → 露天風呂 → 外気浴

室内からの一切の遮蔽物を排除した“全開放の富士ビューサウナ”。

ただ整うのでなく、五感で景色と熱を味わえる設計です。

■ ホテル「富士青藍(ふじせいらん)」について

広がるのは、蒸気と景色が調和する至福の風景。

所在地:静岡県沼津市戸田3878-61

客室数:5室(全スイート・露天風呂+サウナ付き)

プレオープン:2025年5月23日(金)

公式サイト:https://www.fujiseiran.jp

このサウナのために旅をする。そんな“本気のサウナー”にこそ体験してほしい宿泊施設です。

■ 製作・導入:idetox(アイデトックス)

“サウナのある暮らし”をテーマに、空間に合わせたサウナ設計・製作・設置までを一貫して提供。

離島や山間部など特殊条件にも対応し、景色・空間・熱を設計思想に取り込む空間特化型サウナブランドです。

サウナ専門ブランド「idetox(アイデトックス)」|株式会社MY WAY SMART

※本リリースは、サウナ専門ブランド『idetox(アイデトックス)』による発信です。



○idetoxは、"サウナのある暮らし"を提案する専門ブランドとして

個人住宅から商業施設まで幅広いシーンに最適なサウナ製品の提供と導入支援を行っています。



設計から設置、そして導入後の修理・メンテナンスまで、長く安心してお使いいただけるサポート体制を整え、快適なサウナ環境の実現をトータルで支えています。



○法人様向け・個人様向けサウナ導入・アフターケアについて

idetoxでは、法人様・個人様向けのサウナ導入に対応しております。

宿泊施設・グランピング・展示場・ショールームなど、設置環境に応じた最適なご提案が可能です。

特注仕様・修理やメンテナンスのご相談なども含め、ぜひお気軽にお問い合わせください。



▼お問い合わせ窓口:https://idetox.jp/pages/contact

▼ idetoxサイト :https://idetox.jp/





MY WAY SMART(マイウェイスマート)は「一人一人が充実した時間を過ごすために」

便利さの裏側にある、時間不足をサポートできるサービスを目指しております。



現代社会は、テクノロジーの発展によりかつてないほど便利になりました。

しかしその一方で、私たちは時間不足という新たな課題に直面しています。



選択肢の多い時代に、「欲しい」が最短距離で手に入るスマートな買い物体験と

豊かな暮らしを実現するための価値提案を続けています。



会社名 :株式会社MY WAY SMART

英語商標 :MY WAY SMART CO.,LTD

所在地 :〒814-0005 福岡県福岡市早良区祖原29-28-2F

代表者 :代表取締役 白木 武範

業務内容 :スマートライフ事業:サウナの企画・提案

創業 :2009年10月

設立年月日 :2015年4月

資本金 :2,000万円

適格請求書発行事業者:登録番号 T9290001069766

コーポレートサイト :https://mywaysmart.com/