¥Ç¥Ó¥åー25¼þÇ¯¤Ë¤·¤Æ¡¢½é¤Î½ñÀÒ¡ª²Î¼ê¡¦AI¤¬¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤­¤¿¤¤¤¢¤Ê¤¿¤ØÂ£¤ë¡¢ÆÉ¤à¤¿¤Ó¤Ë¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¥Ö¥Ã¥¯¤òÈ¯Çä¡£

2025年、デビュー25周年を迎える歌手・AI。これまで彼女が“歌”と“声”を通して届けてきたメッセージを、このたび一冊の本にまとめました。AIが人生の中で出会い、大切に抱きしめてきた想いが、“言葉”と”写真”になって収録されている本書。迷いながらも自分らしく生きたいと願うすべての人の心に寄り添い、そっと背中を押してくれます。

毎日読むもよし! 眠れぬ夜にページをめくるもよし! 落ち込んだ日も! 笑いたい日も! 優しくて力強い数々のメッセージが、明日を生き抜くための”ハピネスな心”を育んでくれます。予約開始は、5月17日から。

<書誌情報>

タイトル:未定

ISBN:978-4-344-04439-5

発売日:2025年7月18日

定価:2090円(税込)

版型:四六判

ページ数:160P

<特典について>

発売を記念して、特典を用意しました。

【購入者の中から抽選で200名様はサイン入りに】

(1) 購入者の宛名入り70名様

(2) 通常のサイン本130名様

【購入者全員にボイスメッセージをプレゼント】

AIさんが生声であなたを励ます“お守りボイス”をプレゼント

※種類は1種類です。

<プロフィール>

AI(アイ)

アメリカ合衆国ロサンゼルス生まれ。鹿児島県鹿児島市育ち。

中学卒業後、LA のパフォーミング・アーツ・スクール名門(LACHSA)にてダンスを専攻。同時期にゴスペルを学ぶ。

卒業後、日本でデビュー。シンガー、ダンサー、ソングライター、 プロデューサーとして活躍する中、「Story」「ハピネス」をはじめとする 楽曲でミリオンヒットを放ち大ブレイク。

彼女の楽曲には、常に世界平和と人々の融和という一貫したメッセージが込められ、特に東日本大震災の復興時に日本の応援歌として広がった『ハピネス』、コロナ禍における人々の絆の大切さを説いた『アルデバラン』など、平和を願う人々の支えとなる楽曲を歌う国民的歌手として知られる存在となっている。

また彼女のシンガーとしての魅力に加え、その愛すべきパーソナリティと共に、その活動の幅は国境を越えて、Snoop Dogg/Jacksons/Chaka Khan/Chris Brown/MJ116 等、国内外のトップアーティストとのコラボも行っている。

そして、2024年よりフジテレビ系にて放送の完全新作アニメシリーズ『ドラゴンボールDAIMA(ダイマ)』のエンディングテーマ曲「NAKAMA」をグラミー賞受賞歴を持つ世界的DJ / プロデューサーZedd(ゼッド)と手掛け、作曲をZedd、AI、作詞をAIが担当。

さらに11月より25周年イヤーがスタートし、2025年2月26日(水)には25周年記念ベストアルバム『25th THE BEST - ALIVE』発売、2025年5月から11月まで全32公演をめぐる全国ベストツアー「AI 25th best tour ←ALIVE→」が決定している。

AIのサウンドスタイルと人物としての魅力は、国内外のストリートからアリーナまで。この先ももっとローカルに、 さらにグローバルに広がるであろう。