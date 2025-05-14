【セイコーGGP】世界室内4位入賞泉谷駿介ら注目選手が続々エントリー！5月18日（日）開催を前に日本代表が国立に集結！［出場選手発表第15弾：男女走高跳、男女やり投、男子走幅跳、女子三段跳 追加発表］

公益財団法人日本陸上競技連盟フォート・キシモト

2025年5月18日（日）国立競技場にて開催する「セイコーゴールデングランプリ陸上2025東京」の男子・女子走高跳、男子・女子やり投、男子走幅跳、女子三段跳に出場を予定している選手（23人）を下記の通りお知らせいたします。（2025年5月14日現在）



男子走幅跳には、泉谷駿介（住友電工）がエントリー。3月に開催された「世界室内陸上競技選手権」では、走幅跳で日本歴代6位となる8m21をマークし、4位入賞の快挙を成し遂げました。

すでに出場を表明している橋岡優輝（富士通）との頂上対決にも注目が集まります。国内トップレベルの実力者が一堂に会するこの舞台で、どんな跳躍が繰り広げられるのか。見逃せない一戦となりそうです。

さらに、日本記録保持者の城山正太郎（ゼンリン）、東京オリンピック代表の津波響樹（大塚製薬）も名を連ねており、ハイレベルな争いが期待されます。

また、男子走高跳に衛藤昂（ＫＤＬ）、原口颯太（順天堂大学）、リマ2024 U20世界選手権で銅メダルを獲得した、ダイヤモンドアスリートの中谷魁聖（東海大学）がエントリー。

男子やり投に小椋健司（エイジェック）、女子やり投に斉藤真理菜（スズキ）が名を連ね、各種目で世界を経験した日本を代表するトップアスリートたちが国立競技場に集結します。





いよいよ今週末5月18日（日）に迫った本大会。日本屈指の精鋭たちが、世界を相手に真剣勝負を繰り広げます。ぜひ、国立競技場でその瞬間を目撃してください。



本大会は、ワールドアスレティックスが主催するダイヤモンドリーグ以外の世界最高となるシリーズ「ワールドアスレティックスコンチネンタルツアー」国内唯一の最上位・ゴールドとして開催します。

国立競技場で東京2025世界陸上が開催される今年、本大会には国内外からトップ選手が集結します。



今後も続々と出場選手情報解禁予定です！

>>出場選手情報はこちら！

https://goldengrandprix-japan.com/2025/athlete/(https://goldengrandprix-japan.com/2025/athlete/)



https://goldengrandprix-japan.com/2025/ticket/(https://goldengrandprix-japan.com/2025/ticket/)

【男子走高跳】【男子走幅跳】【男子やり投】【女子走高跳】【女子三段跳】【女子やり投】

※今後、選手が決定・追加されます。

※所属は 2025年5月14日現在のものといたします。

※PB（Personal Best）：自己記録

※SB（Season Best）：シーズンベスト

※ i（indoor）：室内記録

【セイコーGGP】お得なRIKUJOファンクラブ会員チケット、および、チケットぴあ、ローソンチケット一般前売チケット発売中！[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=AVlF-48ALKo ]

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▼出場選手発表第14弾：男子・女子100m、男子200m、男子400m、女子1500m 追加発表

https://goldengrandprix-japan.com/2025/news/article/21643/

▼出場選手発表第13弾：男子110mハードル、男子400mハードル、女子100mハードル

https://goldengrandprix-japan.com/2025/news/article/21634/

▼出場選手発表第12弾：男子3000m、男子3000m障害物、女子3000m

https://goldengrandprix-japan.com/2025/news/article/21625/

▼出場選手発表第11弾：海外選手（走高跳、やり投）

https://goldengrandprix-japan.com/2025/news/article/21614/

▼出場選手発表第10弾：海外選手（トラック種目）

https://goldengrandprix-japan.com/2025/news/article/21610/

▼出場選手発表第9弾：女子3000m

https://goldengrandprix-japan.com/2025/news/article/21600/

▼出場選手発表第8弾：男子3000m

https://goldengrandprix-japan.com/2025/news/article/21589/

▼出場選手発表第7弾：男子400m

https://goldengrandprix-japan.com/2025/news/article/21559/

▼出場選手発表第6弾：男子200m

https://goldengrandprix-japan.com/2025/news/article/21542/

▼出場選手発表第5弾：男子走高跳・男子走幅跳・女子走高跳・女子三段跳

https://goldengrandprix-japan.com/2025/news/article/21540/

▼出場選手第4弾：男女やり投

https://goldengrandprix-japan.com/2025/news/article/21521/



▼出場選手発表第3弾：男子100m、女子100m

https://goldengrandprix-japan.com/2025/news/article/21512/



▼出場選手発表第2弾：男子3000m障害物、女子1500m

https://goldengrandprix-japan.com/2025/news/article/21500/



▼出場選手発表第1弾：男子110mハードル、男子400mハードル、女子100mハードル

https://goldengrandprix-japan.com/2025/news/article/21469/



▼第1弾キービジュアル公開：集結、国立。

https://www.jaaf.or.jp/news/article/21443/

▼聖地・国立競技場で歴史的瞬間を！！ゴールデングランプリは2年連続！日本選手権は20年ぶり国立開催！！

https://www.jaaf.or.jp/news/article/21336/

【ワールドアスレティックスコンチネンタルツアー】

ワールドアスレティックス（WA、世界陸連）が主催するダイヤモンドリーグ（2025年は15大会指定）以外の世界最高となるOne-Day 競技会のシリーズです。コンチネンタルツアーは世界各地で開催され、ゴールド、シルバー、ブロンズ、チャレンジャーの4つのレベルに分けられ、これらのレベルは、競技会の質と提供される賞金によって決まります。



本大会が位置付けられているWAコンチネンタルツアーゴールドは、2025年は世界で13大会のみ指定され、WAのワールドランキングのカテゴリー（格付け）で日本選手権（Bカテゴリー）より上位の「Aカテゴリー」に位置付けられており、東京2025世界陸上競技選手権大会への出場資格獲得を目指す海外、国内のトップアスリートにとって、ワールドランキングを向上させるために、重要な競技会です。

【ARCHIVE】セイコーGGP2024[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=yllEspeQL2I ]

▼【セイコーGGP2024 大会レポート】

大歓声の中アスリートが躍動：北口最終試技で逆転V／豊田は歴代5位の自己記録で快勝！

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▼【セイコーGGP】2024ギャラリー

https://goldengrandprix-japan.com/2024/gallery/