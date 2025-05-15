ÉÁ¤¯´î¤Ó¡¢´Ñ¤ë³Ú¤·¤ß¡¡Âè31²ó¤¿¤Á¤«¤ï¥¢ー¥È¥®¥ã¥é¥êーÅ¸

¼Ì¿¿³ÈÂç

Î©Àî»ÔÌò½ê

Î©Àî»ÔÃÏ°èÊ¸²½¿¶¶½ºâÃÄ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉÁ¤¯´î¤Ó¡¢´Ñ¤ë³Ú¤·¤ß¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÁ´±þÊçºîÉÊ¤ò°ìÆ²¤ËÅ¸¼¨¤¹¤ë¡¢»ÔÌ±¸øÊç¤Ë¤è¤ë³¨²èÅ¸¡ØÂè31²ó¤¿¤Á¤«¤ï¥¢ー¥È¥®¥ã¥é¥êーÅ¸¡Ù¤ò5·î17Æü¤«¤é¤¿¤Þ¤·¤óRISURU¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£



¤¿¤Á¤«¤ï¥¢ー¥È¥®¥ã¥é¥êーÅ¸¤ÎÍÍ»Ò

¤¿¤Á¤«¤ï¥¢ー¥È¥®¥ã¥é¥êーÅ¸¤Ï¡¢¡ÖÉÁ¤¯´î¤Ó¡¢´Ñ¤ë³Ú¤·¤ß¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÁ´±þÊçºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë³¨²èÅ¸¤Ç¡¢Ê¿À®6Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢º£Ç¯¤Ç31²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£


²áµîÂç¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌÅ¸¼¨¤Î¤Û¤«¡¢Î©Àî½÷»Ò¹âÅù³Ø¹»Èþ½ÑÉôÅ¸¤òÆ±»þ¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ²è¡¦¿åËÏ²è¡¦ÌýºÌ¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¡¦¿åºÌ¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç·×200ÅÀÄøÅÙ¤Î»ÔÌ±¤Ë¤è¤ëÎÏºî¤ò¤¿¤Þ¤·¤óRISURU¥Ûー¥ë¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£


Âè31²ó¤¿¤Á¤«¤ï¥¢ー¥È¥®¥ã¥é¥êーÅ¸


[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/156956/table/12_1_1e1d0159d27c033fc5dac592dd5fece0.jpg ]

¡Ú´ØÏ¢´ë²è¡ÛÂè31²óµ­Ç°¡¡¤¿¤Á¤«¤ï¥¢ー¥È¥®¥ã¥é¥êーÅ¸¡¡²áµîÂç¾Þ¼õ¾Þ¼ÔºîÉÊÆÃÊÌÅ¸¼¨


[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/156956/table/12_2_e0ec48a85e274864c93a7bccb792d906.jpg ]

¡Ú´ØÏ¢´ë²è¡ÛÂè12²óÎ©Àî½÷»Ò¹âÅù³Ø¹»Èþ½ÑÉôÅ¸


[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/156956/table/12_3_dd1cbd9d572c274f8707e9c7fae25e20.jpg ]