¡ÚOWNDAYS | ¥ª¥ó¥Çー¥º¡Û¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ØCOLOR DAYS¡Ù5·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é5Æü´Ö¸ÂÄê¤ÇÂçºå³«ºÅ¡£¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏNMB48¾®Åè²ÖÍü¤µ¤ó¤È·Ý¿Í¥¸¥ç¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¤¬¡Ö1ÆüÅ¹Ä¹¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì
¥á¥¬¥Í¡¦¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ó¥Çー¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§³¤»³¾æ»Ê¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯5·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î5Æü´Ö¡¢¥ë¥¯¥¢ 9F LUCUA¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹ÀìÌçÅ¹¤È¤·¤Æ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ØCOLOR DAYS¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÆü5·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥áー¥¸¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ëNMB48¤Î¾®Åè²ÖÍü¤µ¤ó¤È·ëÀ®¤«¤éÌó2Ç¯È¾¤ÇM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ý¿Í¥¸¥ç¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¤Î¤ªÆó¿Í¤ò¡Ö1ÆüÅ¹Ä¹¡×¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¡£³«ºÅ½éÆü¤Ë¸þ¤±¤¿Âç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://www.owndays.com/jp/ja/information/718(https://www.owndays.com/jp/ja/information/718)
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ØCOLOR DAYS¡Ù 1ÆüÅ¹Ä¹¥¤¥Ù¥ó¥È 5/15¡ÊÌÚ¡Ë³«ºÅ
NMB48¤Î¾®Åè²ÖÍü¤µ¤ó¤È·Ý¿Í¤Î¥¸¥ç¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¤Î¤ªÆó¿Í¤Î½é¶¦±é¡ª¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Ç¤ÎÀÜµÒ¤ä¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½éÆü¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿1ÆüÅ¹Ä¹¥¤¥Ù¥ó¥È
5·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿1ÆüÅ¹Ä¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ØCOLOR DAYS¡Ù¤Î¥¤¥áー¥¸¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ëNMB48¤Î¾®Åè²ÖÍü¤µ¤ó¤È¡¢·Ý¿Í¥¸¥ç¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¤ÎÊ¡ËÜ¥æ¥¦¥·¥ç¥¦¤µ¤ó¤È¤æ¤¦¤¸¤íー¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£ÅÐ¾ì»þ¤Ë¤ÏË¡Èï»Ñ¤Ç¸½¤ì¤¿¤æ¤¦¤¸¤íー¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ªº×¤êµ¤Ê¬¤Ç¤¹¡×Ê¡ËÜ¥æ¥¦¥·¥ç¥¦¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖË¡Èï¤òÃå¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢µÀ±à²Ö·î¤Î¥Ó¥éÇÛ¤ê°ÊÍè¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢¾®Åè¤µ¤ó¤¬¡ÖÉáÃÊ¤«¤éOWNDAYS¤Î¥á¥¬¥Í¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖOWNDAYS¤Î¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¾®Åè²ÖÍü¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤æ¤¦¤¸¤íー¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤Î¥¤¥áー¥¸¥â¥Ç¥ëµ¯ÍÑ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿·¤·¤¤¤æ¤¦¤¸¤íー¤Ç¤Ë¤å¤¦¤¸¤íー¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡ËÜ¥æ¥¦¥·¥ç¥¦¤µ¤ó¤â¤¹¤«¤µ¤º¡Ö¥Ë¥å¥¦¥·¥ç¥¦¤Ç¤¹¡×¤È¥Ü¥±¤Æ¡¢²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤Ç°î¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ç¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¤Î¤ªÆó¿Í¤¬¡¢¡Ö¥×¥í¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬Ã£¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¡¢¤³¤ó¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È½é¤á¤Æ¤Î¥¤¥áー¥¸¥â¥Ç¥ë»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡ËÜ¥æ¥¦¥·¥ç¥¦¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤ËË«¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£º£²ó»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼Ì¿¿¤â¥¢¥¯¥ー¤Ë¤·¤ÆÇä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£½ª»Ï¾Ð¤¤¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢¥Èー¥¯¤âÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1ÆüÅ¹Ä¹¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¡¢¾®Åè¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤ÊOWNDAYS¤Ç1ÆüÅ¹Ä¹¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥áー¥¸¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Á´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£¤æ¤¦¤¸¤íー¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ì¿Í°ì¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤·±ß³ê¤Ê±Ä¶È¤ò²ó¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È·ý¤ò°®¤ê¡¢Ê¡ËÜ¥æ¥¦¥·¥ç¥¦¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ï1ÆüÅ¹Ä¹¤À¡ªÇä¾åÌÜÉ¸Ã£À®¤¹¤ë¤¾ー¡ª¡×¤È¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¥Ýー¥º¤Çµ¤¹ç¤¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë³«²ñÀë¸À¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¾®Åè¤µ¤ó¤È¥¸¥ç¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¤Î¤ªÆó¿Í¤¬¼ÂºÝ¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥â¥Ç¥ë¤ò»öÁ°¤Ë¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¸ÂÄê¤Ç¡¢3Ì¾¤Î1ÆüÅ¹Ä¹¤«¤é¾¦ÉÊ¤ÈÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥á¥¬¥Í¥±ー¥¹¤òÄ¾ÀÜ¼õ¤±¼è¤ì¤ëÆÃÊÌÂÎ¸³¤ò¡¢ÅöÆüÏÈ¤ò´Þ¤àÌó90Ì¾¤ÎÊý¤Ë¤à¤±¤Æ¼Â»Ü¡£ÉáÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Î3Ì¾¤Ë¤è¤ëÀÜµÒ¤ò¼õ¤±¤¿»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö³Ú¤·¤ß¤ÇºòÆü¤ÏÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¢¡Ö¥á¥ó¥º¤Ç¤â´Ø·¸¤Ê¤¯¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ì¥ó¥º¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿»²²Ã¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ê¡ËÜ¥æ¥¦¥·¥ç¥¦¤µ¤ó¤Ë¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¥Ýー¥º¤òÈäÏª¤¹¤ëÊý¤Ê¤É¡¢½ª»ÏÏÂµ¤é½¡¹¤È¤·¤¿¸òÎ®¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤µ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1ÆüÅ¹Ä¹¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¾®Åè¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡ËÜ¥æ¥¦¥·¥ç¥¦¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤æ¤¦¤¸¤íー¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¼«¿È¤¬¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿¤´¼«¿È¤ËÅÀ¿ô¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©¤È¤¤¤¦MC¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢¾®Åè¤µ¤ó¤Ï¼«¿®Ëþ¡¹¤ÎÉ½¾ð¤Ç¡Ö100ÅÀËþÅÀ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤æ¤¦¤¸¤íー¤µ¤ó¤Î¡Ö100ÅÀËþÅÀ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡¢¡¢990ÅÀÃæ990ÅÀ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Î¿¶¤ê¤ò¼õ¤±¡¢Ê¡ËÜ¥æ¥¦¥·¥ç¥¦¤µ¤ó¤¬¡Ö¤½¤ìTOEIC¤ÎÅÀ¿ô¤À¤íー¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¡¢²ñ¾ì¤ÏºÇÂç¤Î¾Ð¤¤¤Ë¡£
¡ØCOLOR DAYS¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯5·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤Î5Æü´Ö¡¢¥ë¥¯¥¢ 9³¬¡ÖLUCUA¥Ûー¥ë¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î²Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤Ë¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ø¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=HI79JwdPl3M ]
¡ã¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
NMB48¡¦¾®Åè²ÖÍü¤µ¤ó
1999Ç¯7·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£2016Ç¯5´üÀ¸¤È¤·¤ÆNMB48¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢2018Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥ëー¥×¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¡£À¿¼Â¤Ê¿ÍÊÁ¤È³Î¤«¤Ê¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤Ç¥°¥ëー¥×¤ò¸£°ú¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤â¹â¤¤¥Èー¥¯ÎÏ¤È¥æー¥â¥¢¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¤Ï¥½¥í¥³¥ó¥µー¥È³«ºÅ¤ÎÂ¾¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¥Þ¥ë¥Á¤ÊºÍÇ½¤ò³«²ÖÃæ¡£
¥¸¥ç¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¤µ¤ó
NSCÂçºå¹»35´üÀ¸¤ÎÊ¡ËÜ¥æ¥¦¥·¥ç¥¦¤È42´üÀ¸¤Î¤æ¤¦¤¸¤íー¤¬2022Ç¯4·î¤Ë·ëÀ®¡£2023Ç¯4·î¤ËÂçºå¡¦¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡£Æ±Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡ÖNHK¿·¿Í¤ª¾Ð¤¤Âç¾Þ¡×¤ÎËÜÁª¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£2025Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡ÖÂè½½²ó ¾åÊýÌ¡ºÍ¶¨²ñÂç¾Þ¡×¤Ç¿·¿Í¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Æ±Ç¯2·î¤Ë½é¤Î´§¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö¿åÍË¤ÏJ¡ª¡×¡Ê´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢Íâ3·î¤Ë´§¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥¸¥ç¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¤Î¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¡×¡ÊABC¥é¥¸¥ª¡Ë¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£
¥µ¥ó¥°¥é¥¹ÀìÌçÅ¹¡ØCOLOR DAYS¡Ù¤ò5·î16Æü¤«¤éÂçºå¤Ë¤Æ³«ºÅ
OWNDAYS¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¦¥«¥éー¥ì¥ó¥º¥á¥¬¥Í¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡¢¡ØCOLOR DAYS¡Ù¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò½é³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï200¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ä¡¢¥«¥éー¥ì¥ó¥º¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢6Ì¾¤Î¥¤¥áー¥¸¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸·Áª¤·¤¿¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¾Ò²ð¡£³Æ¥â¥Ç¥ë¤ÎÁªÄêÍýÍ³¤ä¥³¥á¥ó¥È¤â¤´¾Ò²ð¤·¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¾¦ÉÊ¤Î¿·¤·¤¤Áª¤ÓÊý¤ò¤è¤ê¿¼¤¯¤´ÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Å¹Æâ¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤Ï²Æ¤Î¹Ô³Ú¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥È¥é¥ó¥¯·¿¤ÎÂç·¿½º´ï¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÆÈ¼«À¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£»ë³ÐÅª¤Ë¤â³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°ÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£200¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÃæ¤«¤é¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»²¾È¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000173.000005214.html
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ØCOLOR DAYS¡Ù²ñ¾ì
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ØCOLOR DAYS¡ÙOWNDAYS¿·¿§¥«¥éー¥ì¥ó¥º
NMB48¾®Åè²ÖÍü¤µ¤ó
¥¸¥ç¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯ Ê¡ËÜ¥æ¥¦¥·¥ç¥¦¤µ¤ó¡¡¤æ¤¦¤¸¤íー¤µ¤ó
ÅÄÃæ¥·¥§¥ó¤µ¤ó
L.L.Wood¤µ¤ó
Haruka Koyama¤µ¤ó
¡ã¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢³µÍ×¡ä
Ì¾¾Î¡§COLOR DAYS¡¡OWNDAYS¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹ÀìÌçÅ¹
´ü´Ö¡§2025Ç¯5·î16Æü¡Ê¶â¡Ë～5·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë10:30～20:30
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¥ë¥¯¥¢¤Ë½à¤º¤ë
¾ì½ê¡§¥ë¥¯¥¢ 9F LUCUA¥Ûー¥ë¡Ê¢©530-8217 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ£³ÃúÌÜ£±－£³¡Ë
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.owndays.com/jp/ja/information/718
OWNDAYS¡Ê¥ª¥ó¥Çー¥º¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
OWN¡Æyour¡ÇDAYS
OWNDAYS¤Ï¡¢ÆüËÜ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢ÂæÏÑ¤Ê¤ÉÁ´À¤³¦ 13 ¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ç Ìó600Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡£¤¿¤À¸«¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤½¤ÎÀè¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆü¡¹¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¥á¥¬¥Í¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»Ö¤ò»ý¤Á¡¢ÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¿·¤·¤¤¼ûÍ×¤Î³«Âó¤È¤è¤êÎÉ¤¤¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.owndays.com/jp/ja
¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
OWNDAYS¤ªµÒÍÍÁë¸ý¡§
TEL¡¡0120-900-298
OWNDAYS ¥á¥¬¥Í
https://www.owndays.com/jp/ja/eyeglasses
OWNDAYS ¥µ¥ó¥°¥é¥¹
https://www.owndays.com/jp/ja/sunglasses
OWNDAYS¥³¥ó¥¿¥¯¥È
https://www.owndays.com/jp/ja/contact-lenses