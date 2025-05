THULE、公私バランスの良いアクティブライフを！ワーク&ライフポケットでオンオフともに充実させる【Thule EnRoute Backpack】に2025年の新色追加！（ブルーサイン認証素材）

ゼット株式会社

ゼット株式会社(本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之)が取り扱うスウェーデンのブランド『THULE』(スーリー)は、パーソナルアイテムを仕事道具と分けて収納できる【Thule EnRoute Backpack 23L】(スーリー アンルート)から、トレンドカラーの中から北欧ブランドらしい2色を2025年シーズン限定で5月に発売いたしました。

【Thule EnRoute】は、アウトドア着想の機能を備え、毎日気軽に使える洗練されたバックパック。ウェルビーイングのニーズが高まる現代の多様な働き方に合わせやすい”Work”と”Life”用コンパートメントが特徴です。素材には人と環境への影響を最小限に抑えたブルーサイン認証ナイロンを使用しています。タウンユースやアウトドア、ランナーに人気のコレクションです。

Work&Lifeコンパートメント。

一日のオンオフをシームレスにする2気室構造

仕事道具とパーソナルアイテムを分けられる「Work&Lifeコンパートメント」を装備。Work荷室はPC/タブレット、名刺入れやペン、書類などビジネスアイテムを1カ所に収納。ハイブリッドワークで携行が増えるPCは15.6インチまで対応し、厚手パッドとバッグを置いた時に底突きしない構造で持ち運びが安心。マチのあるLife荷室はシューズや私物、耐水TPUポケットはスキンケア用品等の収納に最適です。パーソナルアイテムを完全に分離することで、整理収納性とプライバシーが向上。平日でもジムやジョギングといったアクティビティで充実した一日を過ごせます。

公私のアイテムを分けて整理収納。

外遊び、スポーツ遠征からカフェでの作業まで、いつもスタイリッシュに

レジャーやデイハイクに活躍するTPUポケットやトレッキングポールホルダーなど遊びの機能も充実。また、スーツケースに固定するパススルーパネルを採用し旅行にも対応します。アウトドア着想の高機能をクリーンにまとめるスカンジナビアデザインは、ノームコアなコーディネートにも相性が良く、洗練された都会のライフスタイルにマッチします。通勤やノマドワークはもちろん、旅や自然界隈の散策、スポーツ遠征、ワーケーションなど、幅広い外遊びシーンでも活躍します。

Thule EnRoute Backpack 23L

ミニマルでスタイリッシュな外装。トラベル移動もラクラク。

パーソナルアイテムを専用荷室に分けて、仕事道具は常にすっきり整理。汎用的でスタイリッシュな23Lバックパック。

3205180Soft green/Quiet green3205181Natural Orange[表: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/479_1_6c58095c57aa72babe02ad37a04b3438.jpg ]

厚手パッド入りポケットでデバイスを衝撃から保護。ビジネス小物とデバイスが入るWork荷室。私物や液体物を収納できるマチの広いLife荷室。サングラスやスマホ、電子機器にすばやくアクセスする外部ポケット。

【ブルーサイン(R)とは】

ブルーサイン(R)はモノを製造する労働者、使用する消費者に対する安全性と、環境保護を目的とした繊維業界の自主基準です。世界最高レベルの厳格な基準に基づくブルーサイン認証システムによって、安全性および人と環境への影響が最小限に抑えられた素材、製品であることが証明されます。認証システムの原則は、素材の製造段階における水や土、空中への有害な成分の排出が最小限に抑制され、水などの資源消費が可能な限り削減されている事、製造、労働環境が健全かつ安全である事です。これにより、最終的な製品が厳格な安全要件を満たすだけでなく、消費者がサステナブルな製品を確信を持って購入することができます。

Thule Groupはブルーサインのパートナー企業として、サステナビリティへの取り組みをさらに強化し、より高い透明性を持って環境負荷の低減とお客様に対する安全性の保全を図ります。

https://www.bluesign.com/

Bring your life.

Quality / Safety / Design / Easy to use

【THULE】(スーリー)

1942年に設立されたTHULEは「Bring your life」をモットーに、アクティブな人々が、安全、簡単、スタイリッシュに大切な物を運ぶ為のプレミアムな製品を幅広く展開しています。

THULEはベースキャリア、ルーフボックス、サイクルキャリア、ウォータースポーツ、ウィンタースポーツキャリア、パソコン、カメラバッグ、アウトドアバックパックから、スポーツ用ベビーカー、自転車チャイルドシート、サイクルトレーラー等お子様関連の製品までをデザイン、製造し、その製品は世界140か国以上で販売されています。THULEはThule Group最大のブランドです。

・THULE BAG 公式サイト

https://zett-bag.jp/thule/

・@zett_thule公式インスタグラム

https://www.instagram.com/zett_thule/

・消費者・読者からのお問い合わせ先

ゼット株式会社お客様相談センター

フリータ゛イヤル︓0120-276-010

E-MAIL︓custinfo@zett.co.jp

WEB︓https://zett-bag.jp/thule/

・お貸出し・取材に関するお問い合わせ先

spinlab inc. PR担当︓市川、野口、荻原

TEL:03-6721-0671

E-MAIL: info@spinlab.co.jp

WEB : https://spinlab.co.jp/