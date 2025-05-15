新発売！COMFEE′ 7枚洗える羽根DC扇風機 静音×自動首振りでリビングもキャンプも快適風コントロール！
日本美的株式会社
販売価格：6,040円
参考価格：6,710円
Link：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DZCRB8RB?th=1
【商品仕様】
COMFEE' ：◇寸法：奥行360*幅360*高さ680~880mm
◇本体重量:2.82kg◇最大風量:27.1 m3/min
◇電源:100V 50/60Hz
◇付属品:取扱説明書、リモコン、電源コード 2m
※ 製品保証期間：一年間 ◇ヘルツフリー 東日本(50Hz)、西日本(60Hz)どちらでも使用可能です。
静音設計
COMFEE 扇風機はおやすみモードを搭載しており、動作音はわずか30dB（図書館内40dB）と非常に静かで、一晩中ぐっすり眠ることができます。リズム風や連続運転モードも選択できます。リズム風モードでは、自然に近い屋外の風を再現します。
DCモーター搭載
省エネ効率が優れており、DCモーターよりも約50％消費電力カット達成。また風量は1～9段階で細かく調整でき、どんなシーンでも快適な風速を楽しめます。
リビング扇風機
キッチン、ダイニング、バスルームなど場所を問わず使えます。高さは68-88cmに調節可能で、下げてから寝室に移動させるのもちょうどいいです。また、首振り、ミュート、風速、タイミングはリモコンで遠隔制御できます。
広角自動首振り
左右に85°自動で首振り、上下に30°手動で調整できます。 7枚の羽根により送風範囲が広くなり、より繊細で快適な風をお届けします。
入/切タイマー
最大タイマーは7時間で、1時間単位で調整可能です。帰宅前に部屋を冷やしたり、外出時にマシンの電源を切り忘れる心配不要です。