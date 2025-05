TM NETWORKの最新ツアー『TM NETWORK 2025 YONMARU+01』を総括するアフターパンフレットが発売決定。完全予約生産の限定版のほか、アパレル・アイテムも登場！

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで音楽関連のメディア事業を手掛ける株式会社リットーミュージック(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:松本大輔)は、『TM NETWORK 2025 YONMARU+01 AFTER PAMPHLET』を、2025年7月18日に発売します。

本書は2025年3月から4月にかけて行われ、驚きと喜びの声で迎えられたTM NETWORKのツアー『TM NETWORK 2025 YONMARU+01』の全貌に迫る書籍です。リハーサルの密着レポートやライブの熱気を伝えるステージ写真、機材&衣装の紹介、楽曲のライブアレンジ解説といった充実のコンテンツに加え、ツアー終了後に実現したメンバー鼎談も収録。ツアーを振り返る3時間超えの鼎談は笑いあり、感動ありで読み応えのある内容になっています。さらに付録として、お気に入りのTシャツなどに絵柄を転写できる、ツアーロゴデザインのアイロンシートも付属します。

また、リットーミュージックが運営するECサイト「T-OD」と、宇都宮隆Official Goods ONLINE SHOPでは、本書の限定版の発売が決定。限定版には、本ツアーのライヴ写真を使用した特製3連クリアしおりと、特製三方背ケースが付属します。特製三方背ケースは、本書に加えて、TM NETWORKのデビュー40周年にまつわる3つのツアーに付随して刊行された3つの書籍、『TM NETWORK 40th FANKS intelligence Days ~DEVOTION~ AFTER PAMPHLET』、『TM NETWORK 40th FANKS intelligence Days~STAND 3 FINAL~ AFTER PAMPHLET』、『TM NETWORK 40th FANKS intelligence Days ~YONMARU~ AFTER PAMPHLET』の計4冊が収納できる仕様となっています(過去3冊の書籍本体は付属しません)。

さらに、T-ODでは本ツアーのセットリストをプリントしたTシャツとロンTも登場。Tシャツ、ロンTどちらも、前面には書籍の表紙にも使われた本ツアーを象徴するオープニング映像の写真を、背面にはセットリストを印刷したファン垂涎のデザインとなっています。なおT-ODでは、書籍+Tシャツセット、書籍+ロンTセットもラインナップされます。

T-ODと宇都宮隆Official Goods ONLINE SHOPでの書籍限定版とセット商品の販売は、2025年5月14日から2025年5月25日までの期間限定受注生産となっていますので、この貴重な機会をお見逃しなく。

■書誌情報(限定版)

書名:『TM NETWORK 2025 YONMARU+01 AFTER PAMPHLET 限定版』

定価:5,500円(本体5,000円+税)

発売:2025年7月18日

仕様:A4正寸/64P/上製本

発行:リットーミュージック

※三方背ケース、3連クリアしおりが付属

※完全予約生産品

予約受注期間:2025年5月14日(水)~2025年5月25日(日)

商品情報ページ https://t-od.jp/collections/tm_yonmaru01/

■書誌情報(通常版)

書名:『TM NETWORK 2025 YONMARU+01 AFTER PAMPHLET』

定価:3,520円(本体3,200円+税)

発売:2025年7月18日

仕様:A4正寸/64P/上製本

発行:リットーミュージック

商品情報ページ https://t-od.jp/collections/tm_yonmaru01/

■TM NETWORK 2025 YONMARU+01セットリストTシャツ

定価:4,800円(税抜4,364円+税)

Tシャツサイズ:S~XL

Tシャツボディカラー:ホワイト/ブラック

予約受注期間:2025年5月14日(水)~2025年5月25日(日)

お届け予定:2025年7月18日(金)から順次お届けを予定しております。

商品情報ページ https://t-od.jp/collections/tm_yonmaru01/

■TM NETWORK 2025 YONMARU+01セットリスト・ロンT

定価:5,500円(税抜5,000円+税)

Tシャツサイズ:S~XL

Tシャツボディカラー:ホワイト/ブラック

予約受注期間:2025年5月14日(水)~2025年5月25日(日)

お届け予定:2025年7月18日(金)から順次お届けを予定しております。

商品情報ページ https://t-od.jp/collections/tm_yonmaru01/

■限定版書籍+TM NETWORK 2025 YONMARU+01セットリストTシャツセット

定価:10,300円(本体9,364円+税)

Tシャツサイズ:S~XL

Tシャツボディカラー:ホワイト/ブラック

予約受注期間:2025年5月14日(水)~2025年5月25日(日)

お届け予定:2025年7月18日(金)から順次お届けを予定しております。

商品情報ページ https://t-od.jp/collections/tm_yonmaru01/

■限定版書籍+TM NETWORK 2025 YONMARU+01セットリスト・ロンTセット

定価:11,000円(本体10,000円+税)

Tシャツサイズ:S~XL

Tシャツボディカラー:ホワイト/ブラック

予約受注期間:2025年5月14日(水)~2025年5月25日(日)

お届け予定:2025年7月18日(金)から順次お届けを予定しております。

商品情報ページ https://t-od.jp/collections/tm_yonmaru01/

■通常版書籍+TM NETWORK 2025 YONMARU+01セットリストTシャツセット

定価:8,320円(本体7,564円+税)

Tシャツサイズ:S~XL

Tシャツボディカラー:ホワイト/ブラック

予約受注期間:2025年5月14日(水)~2025年5月25日(日)

お届け予定:2025年7月18日(金)から順次お届けを予定しております。

商品情報ページ https://t-od.jp/collections/tm_yonmaru01/

■通常版書籍+TM NETWORK 2025 YONMARU+01セットリスト・ロンTセット

定価:9,020円(税抜8,200円+税)

Tシャツサイズ:S~XL

Tシャツボディカラー:ホワイト/ブラック

予約受注期間:2025年5月14日(水)~2025年5月25日(日)

お届け予定:2025年7月18日(金)から順次お届けを予定しております。

商品情報ページ https://t-od.jp/collections/tm_yonmaru01/

《注文ページ》

T-OD https://t-od.jp/collections/tm_yonmaru01/

宇都宮隆Official Goods ONLINE SHOP https://utsu-shop.jp/collections/tm-network

※Tシャツ単品、ロンT単品、Tシャツセット、ロンTセットはT-OD限定での販売となります。

