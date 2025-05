A24が放つ衝撃の異色作 理想と現実が反転する、世にも奇妙な不条理劇（スリラー）『顔を捨てた男』ポスタームビチケを数量限定販売!

株式会社KADOKAWA

株式会社ムービーウォーカー(代表取締役社長:五十嵐淳之)は、5月16日(金)10:00より『顔を捨てた男』(7月11日公開)のA3サイズとA4サイズ海外版ポスタームビチケ前売券(オンライン)を数量限定で販売します。

これまで数々の独創的な作品で映画史を塗り替えてきたA24が放つ衝撃の異色作『顔を捨てた男』。「ルッキズム(外見至上主義)」をブラックなユーモアを効かせながら痛烈に風刺した本作は、サンダンス国際映画祭でのワールドプレミアを皮切りに瞬く間に話題となり、「価値観を覆す傑作(IndieWire)」、「デヴィッド・リンチを彷彿とさせる(Awards Radar)」、「予測不能な展開(Daily Telegraph)」と海外メディアも絶賛。全米では4館からスタートした上映が265館に拡大し、観る者を驚きと興奮の渦に巻き込んだ。

主演は、『サンダーボルツ*』、『アベンジャーズ』シリーズ、『アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方』のセバスチャン・スタン。本作では、アカデミー賞(R)にもノミネートされた特殊メイクを施し、容姿が変わっていく主人公エドワードの複雑な心情を熱演。見事、ベルリン国際映画祭、ゴールデングローブ賞で主演俳優賞に輝いた。

このたび販売されるポスタームビチケは、A24作品のポスターとムビチケが1つになった「A24 Studio Poster Collection」の第3弾。ポスター裏面にはムビチケ購入番号とムビチケ暗証番号が記載されたシールが貼付されるので、ムビチケ前売券(オンライン)としても利用可能です。

数量限定での販売となるため、購入をご希望の方はお早めにお買い求め下さい。

■商品概要

商品名:『顔を捨てた男』A24 Poster x ムビチケ vol.3

ポスターサイズ:A3(横297mm × 縦420mm)

価格:2,980円(税込・送料別)

ポスターサイズ:A4(横210mm × 縦297mm)

価格:2,530円(税込・送料別)

1次販売期間:2025/5/16(金)10:00~2025/5/29(木)23:59

2次販売期間:2025/5/30(金)00:00~2025/6/19(木)23:59

※5/29(木)までにご注文されたお客様には、6/17(火)頃にお届け予定です。

※5/30(金)以降にご注文されたお客様には、7/7(月)頃にお届け予定です。

販売ページ:https://store.moviewalker.jp/item/lineup/a24poster?ref=rls

※数量限定のため、なくなり次第販売終了となります。

※劇場窓口では販売いたしません。

※画像はイメージです。実際の商品とはデザインが一部異なる場合がございます。

※写真と実物は若干色味が異なる場合もございます。

※価格にはムビチケ代金の他、ポスター代が含まれます。

※上映予定映画館については、作品公式サイトなどでご確認ください。

※映画館の座席指定に必要なムビチケ購入番号とムビチケ暗証番号は、ポスターの裏面に記載されています。

※その他詳細は販売ページにてご確認ください。

■ムビチケについて

株式会社ムービーウォーカーが運営する、インターネットで座席指定できるデジタル映画鑑賞券「ムビチケ」は、2011年のサービス開始以来、その利便性のよさから全国の映画ファンより高い評価をいただき、提携映画館数も年々拡大を続け、現在ではシネコンを100%カバーするまでとなりました。

特に、「ムビチケ前売券(オンライン)」は2018年6月にポイントサービス、10月にソーシャルログイン機能も導入しユーザーへの利便性が高まったことで、さらに好調に売り上げを伸ばしております。2019年4月にはムビチケを購入できる映画アプリ「MOVIE WALKER」、7月にはポイントを使って購入できる「ムビチケ鑑賞券&映画GIFT」をリリース、さらには2020年6月に新しい会員サービス「MOVIE WALKER会員」を立ち上げ、ムビチケ活用の場を広げています。

■ムビチケ前売券(オンライン)について

ネットで座席指定ができる通常料金よりオトクなデジタル映画鑑賞券です。通常料金より、最大500円※1もオトク!! 映画が公開したら、ムビチケ対応映画館のウェブサイトで座席指定※2ができ、鑑賞当日は映画館の自動発券機で入場券を発券するだけでスマートに入場できるチケットサービスです。

※1 通常一般券との比較。 ※2 一部対応していない映画館がございます。お買い求めやお出かけの前に、ムビチケの対応可否をお確かめください。

■『顔を捨てた男』STORY

顔に極端な変形を持つ、俳優志望のエドワード。隣人で劇作家を目指すイングリッドに惹かれながらも、自分の気持ちを閉じ込めて生きる彼は、ある日、外見を劇的に変える過激な治療を受け、念願の新しい顔を手に入れる。過去を捨て、別人として順風満帆な人生を歩み出した矢先、目の前に現れたのは、かつての自分の「顔」に似たカリスマ性のある男オズワルドだった。その出会いによって、エドワードの運命は想像もつかない方向へと猛烈に逆転していく───。

監督・脚本:アーロン・シンバーグ

出演:セバスチャン・スタン レナーテ・レインスヴェ アダム・ピアソン 撮影:ワイアット・ガーフィールド 編集:テイラー・レヴィ 音楽:ウンベルト・スメリッリ 製作:クリスティーン・ヴェイコン ヴァネッサ・マクドネル ガブリエル・メイヤーズ

(C) 2023 FACES OFF RIGHTS LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

配給:ハピネットファントム・スタジオ

公式HP︓https://happinet-phantom.com/different-man/

|原題︓A Different Man|2023年|アメリカ|カラー|上映時間︓112分|PG-12

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ムービーウォーカー mw.public.relations@moviewalker.co.jp

7月11日(金)ヒューマントラストシネマ有楽町ほか全国公開