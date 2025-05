和包丁事業「MUSASHI JAPAN」を展開するTAIMATSU、新たに修行型体験施設「FUJI JAPAN」をオープン。

TAIMATSU株式会社

和包丁ブランド「MUSASHI JAPAN」を中心としたインバウンド向け事業を展開するTAIMATSU株式会社(タイマツ、本社:東京都台東区、代表取締役:王 威漢 以下TAIMATSU)は、インバウンド観光客をターゲットとした新事業、修行型体験施設「FUJI JAPAN」を東京都台東区にオープンいたしました。

2020年の立ち上げ以降、TAIMATSUの主力事業である和包丁ブランド「MUSASHI JAPAN」は、DXの力によって伝統工芸品・職人と訪日外国人・海外在住の外国人を繋げてきました。総購入金額の外国人比率は97.5%となっており、オフラインストアは8店舗、オンラインストアの顧客データは10万人と、着実に事業を拡大しています。今回、TAIMATSUの新たな挑戦として、体験事業「FUJI JAPAN」をスタートさせる運びとなりました。

「風侍 FUJI」は風のような自由さと侍の精神を融合させた、旅の新しいかたちをコンセプトとしています。FUJI JAPANでは体験型のアクティビティを通じて、新たな土地の文化を発見し、日本の伝統工芸を通して、集中力・技術・精神を磨くことを目的としています。探究心と内なる鍛錬を融合させたFUJI JAPANは、ただ日本を見るのではなく、その本質を体感したいと願う現代の旅人のための、没入型の体験施設です。

Japanese Knife Experience -包丁研ぎ体験-

FUJI JAPAN ASAKUSAでは自社ブランド「MUSASHI JAPAN」で取り扱う和包丁を使用した、包丁研ぎ体験を提供します。東本願寺のすぐそばに位置するFUJI JAPAN 浅草店は、浅草の賑わいから少し離れた静かな空間です。東京で最も歴史のある文化的なエリアで、日本の精神と伝統の本質に深く触れることができます。

体験プロセス

- The Spirit of Japan in a Single Blade (一本の刃に、日本の心)日本の包丁は、ただの調理器具ではありません。そこには職人の魂、美意識、そして何世紀にも渡る伝統が息づいています。 本体験は、日本包丁の文化的・歴史的な意義についてのガイドからスタートします。- Sharpen the Blade with Your Own Hands(自分の手で研ぐ)伝統的な日本包丁を深く理解する職人の指導のもと、砥石を使って包丁を研ぐ体験に挑戦していただきます。集中力と精密さを要するこの実践的なプロセスを通じて、日本の職人技に宿る精神を体感することができます。- Test the Sharpness: Cut Like Never Before(切れ味を試せ、未体験の切れ味)自分で研いだ包丁を使って、実際の食材をカットしていただきます。日本刀のように鋭く、美しい日本包丁の真の実力を実感できる瞬間となること間違いありません。- Take Home Your Own Premium Knife(自分だけの一本を持ち帰ろう)体験中に使用した包丁は最後にお持ち帰りいただくことができます。お客様自身の手で研いだその一本は、単なる道具を超えた、生涯の宝物となることでしょう。

所要時間:約60分

料金:\35,000

所在地:東京都台東区西浅草1丁目9-8

URL:https://fujijapan.jp/pages/asakusa

MUSASHI JAPAN 店舗一覧

MUSASHI JAPAN 合羽橋店

”食”の専門商店街として知られる合羽橋の北に位置する、MUSASHI JAPANのメインストア。ガラス張りのディスプレイと伝統工芸要素を散りばめた内装が特徴です。

住所:東京都台東区西浅草3-8-4 THOSHICHI BUILDING

https://maps.app.goo.gl/wTBJ6rHFosPuAeP66

MUSASHI JAPAN 浅草店

浅草寺のすぐ近く、新仲見世通りに位置する浅草店は、浅草の歴史ある名所を巡る合間に気軽に訪れることができます。シックなデザインと両端に綺麗に並んだディスプレイが特徴的です。

住所:東京都台東区浅草1-30-5 新仲見世通り

https://maps.app.goo.gl/QX6kEqKMzSj7TacaA

MUSASHI JAPAN 南合羽橋店

3店舗目である南合羽橋店は和紙箪笥や盆栽など、日本の伝統的な要素を取り入れたデザインが施されており、落ち着いた雰囲気の中で本格的なショッピング体験をお楽しみいただけます。専門知識を持つスタッフが丁寧にご案内いたします。

住所:東京都台東区西浅草2-20-2

https://maps.app.goo.gl/fBUdoC2BdWShNJZW7

MUSASHI JAPAN 京都三条店

京都初の店舗である京都三条店は、剣豪・宮本武蔵の五輪書にインスピレーションを得た、岩と水をモチーフにしたユニークなデザインが施されています。

住所:京都府京都市中京区三条通寺町東入石橋町14番地8

https://maps.app.goo.gl/PJ5n9SH3nyTRQNJ86

MUSASHI JAPAN 京都河原町店

河原町駅の向かいに位置する京都河原町店は、黒とブラウンを基調とした洗練された内装で、包丁の美しさを際立たせています。伝統の技術と現代の洗練が融合した包丁を取り揃えています。

住所:京都市下京区四条通小橋西入真町58番地池善ビル南側1F

https://maps.app.goo.gl/7pkHoRB4sUPQvC2z5

MUSASHI JAPAN 京都四条店

京都四条通りに位置する四条店は、黒を基調に竹をアクセントとして使用したデザインが特徴です。店内には日本の匠の技が光るこだわりの包丁が揃っています。

住所:京都市下京区四条通寺町東入御旅宮本町13番地4番

https://maps.app.goo.gl/rLbbawWbctqtNf7z9

MUSASHI JAPAN 奈良店

奈良駅から奈良後編へ続く通りに佇む奈良店は、自然美を映し出す温かみのあるデザインが特徴です。木の温もりを感じる落ち着いた空間で、歴史的な景観を楽しみながら、日本が誇る高品質な包丁を手に取っていただけます。

住所:奈良市下三条町14-1 1F

https://maps.app.goo.gl/tKhCtkqCeCFGvWP16

MUSASHI JAPAN 対馬店

長崎県に位置する対馬店は、地域経済の活性化とサスティナビリティの推進に取り組んでいます。津島の海岸でボランティアによって回収された海洋プラスチックを使用した「津島海洋包丁」の開発など、環境問題を地域主導の解決へと変える取り組みを実現しています。

住所:長崎県対馬市厳原町国分1364番地1

https://maps.app.goo.gl/eSHRcusBd7HsP9VH9

TAIMATSU株式会社 概要

設立:2023年11月

代表取締役:王 威漢

所在地:東京都台東区駒形1-3-8 ベッコアメ浅草ビル8F

URL:https://www.tai-matsu.jp/

E-mail:help@tai-matsu.jp

TAIMATSU株式会社は、日本の伝統工芸を再定義する企業です。世界各国から集まった多様なバックグラウンドを持つメンバーが、革新的な視点で伝統工芸の可能性を追求しています。和包丁から日本酒、侍精神が息づく体験施設まで、私たちが創り出すサービスやプロダクトは、伝統の魅力を最大限に引き出し、グローバルに発信しています。

<運営ブランド>

- MUSASHI JAPANhttps://www.musashihamono.com/- YOKAI JAPANhttps://www.tai-matsu.jp/brands/yokai-japan- FUJI JAPANhttps://fujijapan.jp/pages/asakusa