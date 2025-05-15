¡ã»²²ÃÈñÌµÎÁ¡ä¡Ú¤¢¤¹¤Î¤ÐÀßÎ©10Ç¯¡Û¤³¤É¤â¤ÎÉÏº¤²ò¾Ã¤Ø¡ª2nd¥¹¥Æー¥¸³«Ëë¼°
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤¢¤¹¤Î¤Ð¡Ê»öÌ³½ê¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¡§¾®²Ï ¸÷¼£¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯6·î19Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤ÆÀßÎ©10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¡¢Íè¤ë6·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡Ö¡Ú¤¢¤¹¤Î¤ÐÀßÎ©10Ç¯¡Û¤³¤É¤â¤ÎÉÏº¤²ò¾Ã¤Ø¡ª 2nd¥¹¥Æー¥¸³«Ëë¼°¡×¤ò¼çÉØ²ñ´Û¥×¥é¥¶¥¨¥Õ¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê
¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÉÏº¤ÂÐºö¿ä¿ÊË¡¡×À®Î©¤«¤éËþ2Ç¯¤Î2015Ç¯6·î19ÆüÈ¯Â¤·¤¿¡Ö¤¢¤¹¤Î¤Ð¡×¤Ï¡¢ÀßÎ©10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎºÅ¤·¤Ï¡¢10Ç¯¤Î¤¢¤æ¤ß¤ò¤Õ¤ê¤«¤¨¤ê¡¢¤´»Ù±ç¼Ô¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯6·î19Æü¤Ë¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÉÏº¤ÂÐºö¿ä¿ÊË¡¡×¤¬¡Ö¤³¤É¤â¤ÎÉÏº¤²ò¾ÃË¡¡×¤Ø¤ÈÈ´ËÜÅª¤ÊË¡²þÀµ¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¡¢¤³¤É¤â¤ÎÉÏº¤²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤¹¤Î¤ÐÃæ´ü·×²è¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢¤³¤É¤â¤ÎÉÏº¤¤Î¸½¾õ¤È²ÝÂê¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¤«¡¢¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¡¢¤ª¤è¤Ó¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ¡¢¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/137030/table/18_1_449d85cd83afe14fc3577126007c1091.jpg ]
¥×¥í¥°¥é¥à¡¦ÆâÍÆ
¡¦¡Ö¤¢¤¹¤Î¤Ð»Ò¤É¤â¡¦¼ã¼Ô°Ñ°÷¡×´ë²è¡Ö¡É¤³¤ï¤«¡É¤ë¡×
¡¦¤¢¤¹¤Î¤Ð10Ç¯¤Î¤¢¤æ¤ß¤ÈÃæ´ü·×²èÈ¯É½
¡¦¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ö¤³¤É¤â¤ÎÉÏº¤²ò¾Ã¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¡×
¡ã¥Ñ¥Í¥éー(50²»½ç)¡ä
¡¦¶áÆ£Çî»Ò¤µ¤ó(°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤È¤â¤·¤Óat¤À¤ó¤À¤óÂåÉ½Íý»ö)
¡¦Ä¾Åç¹î¼ù¤µ¤ó(Àîºê°åÎÅÊ¡»ãÂç³Ø°åÎÅÊ¡»ã³ØÉô¹Ö»Õ)
¡¦¿¼ËÙËãºÚ¹á¤µ¤ó(¸µ¤¢¤¹¤Î¤Ð»Ò¤É¤â¡¦¼ã¼Ô°Ñ°÷¡¢Ç§ÄêÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¤ª¤Æ¤é¤ª¤ä¤Ä¥¯¥é¥Ö¿¦°÷)
¡¦Íûß×¿¢¤µ¤ó(Ç§ÄêÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍLearning for AllÂåÉ½Íý»ö)
¡ã¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¡ä
ÃæÄÍµ×Èþ»Ò¤µ¤ó(Ä«Æü¿·Ê¹µ¼Ô)
»²²ÃÊýË¡
- »²²Ã¿½¹þÊýË¡¡§²¼µURL¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
https://usnova.form.kintoneapp.com/public/20250614
- »²²ÃÄê°÷¡§²ñ¾ì120Ì¾ Zoom¥¦¥§¥Ó¥Êー500¿Í
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à(https://tayori.com/form/634c1fee122b081d83d9cd1d37898bd49d9d6da4)