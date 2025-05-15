半蔵門線水天宮前駅で清掃ロボットの運用を開始いたします

東京地下鉄株式会社清掃ロボット

東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：山村 明義）と株式会社メトロセルビス（本社：東京都台東区、代表取締役社長：長谷部 昭二）は、2025年5月30日（金）より、半蔵門線水天宮前駅において、清掃ロボットの運用を開始いたします。

本件は、将来にわたり、清掃業務における人手不足が見通される社会情勢等を踏まえ、持続可能な事業運営体制の確立と、駅清掃員の負担軽減や清掃品質の安定化を目的として、運用いたします。

使用されるロボットは、AIを搭載した自律走行型の小型床洗浄ロボット（アマノ社製）で、同駅コンコースの床面を、駅構内閑散時間帯（不定期）に約2時間、清掃いたします。

ロボットは「人」や「モノ」を認識し、障害物の自動回避機能を持ちますが、清掃時は安全性を確保するため、周囲にいるお客さまへの音声案内、回転灯やウインカー等での注意喚起を行います。なお、点字ブロックは、視覚障害をお持ちのお客さまの安全を考慮し、従来通り、駅清掃員が清掃いたします。

当社グループは今後も、鉄道事業の安全性及び利便性向上を第一に取組み、社会情勢の変化に応じた安全・安心な鉄道サービスを提供してまいります。

詳細は以下のとおりです。

水天宮前駅コンコース

半蔵門線水天宮前における清掃ロボット運用について

1.実施概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/20053/table/1287_1_3444e0830953616c2e70c0103492c46b.jpg ]

２．実施箇所（詳細）

半蔵門線水天宮前駅コンコース（下図緑枠内及びその周辺）

水天宮前駅 （(C)Shobunsya 2024.10現在）

３．清掃ロボット概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/20053/table/1287_2_b4fb6862613d562442bc286e16cb079f.jpg ]

以 上