小林鷹之氏に東京大学のゼミが公開政策提言 ～若き力で社会を動かす～

日本政策創造基盤

【企画趣旨】

東京大学の瀧本ゼミ政策分析パート(代表:永井 優樹)は、2025年5月25日(日)に東京大学本郷キャンパスで行われる五月祭にて、「小林鷹之氏への公開政策提言会」を開催いたします。ゲストに開成中学・高等学校・東京大学・ハーバード大学を経て、昨年9月の自民党総裁選にも出馬された衆議院議員 小林 鷹之氏を迎え、現役大学生であるゼミ生が考案した施策を提言。本イベントは参加費無料です。参加申し込みは、以下のページからの事前予約(200名限定/500名定員)か、当日10時からの本郷キャンパス医学部1号館前での整理券配布にて可能。

【イベント事前予約券申し込みフォーム】

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSTIoQxiiqCQOhlvQnlxe9IUDDwFoFyjJ7xeJFvLuYHf5BAA/viewform

【当日の流れ】

開幕

~第一部(公開政策提言会)~

16:30 小林議員ご登壇・ご挨拶、弊団体の活動紹介

16:40 弊団体より政策提言

16:50 小林議員による政策へのコメント、ゼミ生とのディスカッション

~第二部(学生とのトークセッション)~

17:00 事前質問へのご回答(小林議員)

17:10 会場からの質問募集・ご回答(同上)

閉幕

17:30 ご降壇

【瀧本ゼミ政策分析パートについて】

弊団体は、元京都大学客員准教授・瀧本哲史氏の理念に基づき設立された、東京大学の学生を中心とする学生シンクタンクです。エビデンスに基づいた政策の立案および提言を通じて、実効性のある社会課題の解決に寄与することを目的として活動しております。

これまでの主な実績といたしましては、傍観者に着目したフィンランド発のいじめ対策プログラム「KiVa」を世田谷区に提案し、導入に至った事例がございます。加えて、千葉県におきましては、弊団体の提言を契機として「AEDの使用および心肺蘇生法の実施の促進に関する条例」が制定されました。さらに、中央区では、ベビーシッター利用促進事業に関する弊団体の提案が予算化されるなど、複数の自治体において提言が実際の政策に反映されております。

近年では、認知症の早期予防を目的とした、定期検診および予防教室の連携に関する政策を中央区および港区に提案し、港区においては当該事業に対して4,000万円の予算が確保されるなど、具体的な導入に向けた動きが進展しております。また、高齢者の脱水症対策として「かくれ脱水」に着目した施策の提案を行い、株式会社大塚製薬工場との連携のもと、東京都23区での試験導入に向けた協議を進めております。

【弊団体の活動理念】

~The Best Team to Change the World~

異分野の融合やテクノロジーの進歩が加速度的に進む現代社会。このような変化の激しい社会においては、一つの分野の固定的な知識や与えられた問を解くだけの力は、すぐに陳腐化してしまいます。そのような中で、“自ら問題を発見し、解決することができる力”―すなわち、問題解決能力が必要とされています。そのトレーニングをたえず行っているのが瀧本ゼミ政策分析パートです。

私たちは、徹底的なリサーチや専門家へのヒアリングを行うことで常に最先端かつ多分野の知見を吸収し、さらにそれらの知識を有機的に組み合わせることによって、社会問題の解決策を立案しています。真に問題を解決するためには、ファクトとロジックに基づいて判断することが重要です。そのため、私たちはエビデンスに基づく解決策立案(evidence-baced policy making)を追求しています。

瀧本ゼミの活動を主体的に行うことによって、新規性のある問題設定を行える感度や情報収集力、論理的思考力など様々な能力を身につけることができます。

同時に私たちは、現実の社会問題を解決していく組織でもあります。問題の発見・分析だけにとどまることなく、公的機関や企業、議員や専門家の方と連携しながら解決策を実行していきます。 ゼミOB・OG組織はネットワーク化され、OB・OGと協力して問題解決にあたることもあります。

自らの問題解決能力を磨くと共に、実際に社会問題を解決していく組織。 それが私たち瀧本ゼミ政策分析パートの目指すものです。

団体名:瀧本ゼミ政策分析パート

代表名:永井 優樹

設立年:2012年

MAIL:tsemi.seisaku@gmail.com