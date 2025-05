¿Íµ¤ÇúÈ¯Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó ¡ÖThe Amazing Digital ¡Ê¥¢¥á¥¤¥¸¥ó¥°¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µー¥«¥¹¡Ë¡×¤è¤ê¥¤¥ó¥Õ¥©¥ì¥ó¥º¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ú¤Ö¤é¤¹¤¬¤ê¡Û¥·¥êー¥º¥°¥Ã¥º¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª

インフォレンズ株式会社

エンターテインメント関連商品を輸入・製造販売するインフォレンズ株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役CEO:安川 洋)は、世界的に注目されている人気アニメーション作品「The Amazing Digital Circus (アメイジングデジタルサーカス)」から、インフォレンズが手がけたオリジナルデザイン【ぶらすがり】シリーズの新商品を9月上旬より販売開始することを発表いたします。

■【ぶらすがり】シリーズ

「ぶら下がる」+「すがる」を掛け合わせて「ぶらすがり」。可愛いだけではなく、どこかシュールで哀愁漂うデザインが特徴です。

■販売について

予約開始 :2025年5月15日(木)

発売時期 :2025年9月上旬予定

販売ページ:https://bit.ly/4k8b4rs

【商品情報】

・アメイジングデジタルサーカス ぶらすがりダイカットステッカー A/B

インフォレンズオリジナルブランド「ぶらすがり」シリーズ初登場!「ぶらすがり」シリーズより、話題のアニメーション作品「アメイジングデジタルサーカス」のダイカットステッカーが発売!「ぶら下がる」+「すがる」を掛け合わせた「ぶらすがり」シリーズ。ぶら下がって落ちそうなキャラクターたちがかわいいステッカーです。

A: ポムニ/ラガタ/キンガー

B: ジャックス/ケイン/ガングル

それぞれ各キャラクターのステッカーが1枚ずつ、計3枚入りとなっています。

アメイジングデジタルサーカス ぶらすがりダイカットステッカーアメイジングデジタルサーカス ぶらすがりダイカットステッカー Aアメイジングデジタルサーカス ぶらすがりダイカットステッカー B

発売日 :2024年9上旬 発売予定

価格 :1,100円(税込)

商品サイズ:約W39~54 x H70~86 mm

・アメイジングデジタルサーカス ぶらすがりトレーディングアクリルキーホルダー

インフォレンズオリジナルブランド「ぶらすがり」シリーズ初登場!「ぶらすがり」シリーズより、話題のアニメーション作品「アメイジングデジタルサーカス」のトレーディングアクリルキーホルダーが発売!「ぶら下がる」+「すがる」を掛け合わせた「ぶらすがり」シリーズ。ぶら下がって落ちそうなキャラクターたちがかわいいアクリルキーホルダーです。※全6種のブラインド商品です。

※1BOXの購入で全商品が揃います。

アメイジングデジタルサーカス ぶらすがりトレーディングアクリルキーホルダー

発売日 :2024年9上旬 発売予定

価格 :単品 990円(税込) /BOX 5,940円(税込)

商品サイズ:約W34~50 x H65~77 mm

【The Amazing Digital Circus (アメイジングデジタルサーカス)とは】

2023年10月にYouTubeにて公開された約30分のパイロット版アニメーションが、公開からわずか3カ月で2.5億回視聴を突破した話題のアニメーション作品。各種SNS上ではそのファンタジックですこし不気味な世界観と、クセの強い魅力的なキャラクターたちが話題を呼んでいます。

ある日、主人公「ポムニ」はヘッドセットを装着したところ、老若男女皆が楽しむ場所『アメイジングデジタルサーカス』に突然迷い込む。自分の現実世界での名前も思い出すことが出来ず、混乱するポムニ。舞台監督の「ケイン」に案内されているうちにこの世界の出口の“トビラ”を見つける。

トビラを探す最中でとあるバグが発生し事態は急展開。バグを排除するというケインの不審な行動を目にする。アメイジングデジタルサーカスとは?この世界は一体?ケインの正体とは?

ポムニは無事に抜け出すことができるのか、その運命や如何に…



【「The Amazing Digital Circus」アニメーションはこちら】

https://bit.ly/49WDzDo

<アメイジングデジタルサーカス 日本公式X>

https://x.com/ADC_Japan

【INFOLENS GEEK SHOPとは】

INFOLENS GEEK SHOP(インフォレンズ・ギークショップ)は、世界的な人気ゲーム及び映像コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズ約300種類を集めた、国内で手軽にオンライン購入ができるショップです。

2023年3月には池袋パルコ店をオープン。

ジャンルを問わずバラエティに富んだ公式グッズを実際に手に取り購入できる国内最大級のゲームグッズ専門店となっています。

<INFOLENS GEEK SHOPオンラインショップURL>

https://geekshop.infolens.com/

<INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店>

所在地:〒171-8557 東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F

TEL :03-5985-4011

<公式X>

INFOLENS GEEK SHOP

https://x.com/INFOLENSGEEK

INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店

https://x.com/igs_ikebukuro

【インフォレンズ株式会社とは】

インフォレンズ株式会社は、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズを取り扱う正規販売代理店です。輸入商品及び自社製品を含め約500種類の商品を取り扱い、全国の量販店向けの卸売販売やオンラインショップ・直営店の運営を行っております。

商号 : インフォレンズ株式会社

代表者 : 代表取締役CEO 安川 洋

本社 : 〒104-0043 東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階

設立 : 2018年10月

事業内容: エンターテインメント関連商品の輸入卸売・製造販売

URL : http://www.infolens.com

(C) All rights reserved. The Amazing Digital Circus (TM) is a registered trademark in Australia and/or other countries.