·²ÇÏ¸©ÂÀÅÄ»Ô¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¤ª¤»¤ó¤Ù¤¤¤äLINE¥¹¥¿¥ó¥×¤Ë¡ª¡Ö¥Í¥ª¥¿¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó³èÍÑ»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

·²ÇÏ¸©ÂÀÅÄ»Ô

ÂÀÅÄ»Ô¤Î¥»ー¥ë¥¹¥êー¥Àー¡Ö¥Í¥ª¥¿¡×

neosen


¸½ºß¤Ï¥«¥ìーÌ£¤ÈÇß¤¶¤é¤áÌ£¤Î£²¼ïÎà¤ÇÅ¸³«Ãæ¡ª

ÂÀÅÄ»Ô¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¤ªÊÆ¤Çºî¤Ã¤¿Çö¾Æ¤­ÀùÌß¤Ç¤¹¡£


ÂÀÅÄ»Ô¤Î¤ªÅÚ»º¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¡ª¤ª¤ä¤Ä¤ä¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤È¤·¤Æ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª


¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×

¥«¥ìーÌ£

¤ä¤ß¤Ä¤­¥Ö¥ó¥Ö¥ó¤ÊÌ£¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥Á¥Ã¥×ÀùÌß


Çß¤¶¤é¤áÌ£

´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤½éÎø¤ÎÌ£¤Ç»Å¾å¤²¤¿Êü²Ý¸å¥Á¥Ã¥×ÀùÌß


¡ÚÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡Û


- ÂÀÅÄ»Ô´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê

¡¡https://www.city.ota.gunma.jp/page/1576.html


- Æ»¤Î±Ø¤ª¤ª¤¿

¡¡https://www.michinoeki-ota.com/


- »ÔÆâ¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡ÊÂÀÅÄÆâ¥±ÅçËÌÅ¹¡¢ÂÀÅÄ»ÔÅì¶â°æÅ¹¡¢ÂÀÅÄ»ÔÅìº£ÀôÄ®Å¹¡Ë

LINE¥¹¥¿¥ó¥×¡ÖNEOTA¡×


»È¤¨¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¤Ï¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óË­ÉÙ¤Ê24¼ïÎà

¤³¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©ÂÀÅÄ»Ô¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖNEOTA¡×¤¬Æü¾ï¤Î²ñÏÃ¤ò¥Á¥ç¥Ù¥ê¥°¤Ë¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¤Ç¤¹¡£É½¾ðË­¤«¤Ç¡¢¤É¤³¤«90Ç¯Âå¤Î¶õµ¤´¶¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª



LINE¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª

https://store.line.me/stickershop/product/30677397/ja



¥Í¥ª¥¿¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª

ÂÀÅÄ»Ô20¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ2024Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¥Í¥ª¥¿¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼¡¤ÎÌÜÅª¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£


- ÂÀÅÄ»Ô¤ÎPR¤Ë¹×¸¥
- ÂÀÅÄ»Ô¤ÎÃÏ¾ì»ºÉÊ¤ÎÈÎÏ©³ÈÂç
- ÂÀÅÄ»Ô¤Î»º¶È¡¢Ê¸²½¡¢·Ý½Ñ¡¢¶µ°é¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¿¶¶½

°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤ò½ü¤­¡¢»öÁ°¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»ÈÍÑ¿½ÀÁ¤Î¼êÂ³¤­¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£


ÍøÍÑ¤Ç¤­¤Ê¤¤¤â¤Î
- »Ô¤Î¿®ÍÑ¤ª¤è¤ÓÉÊ°Ì¤ò³²¤·¡¢¤Þ¤¿¤Ï³²¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤­¡£
- ¼«¸Ê¤Î¾¦É¸¡¢°Õ¾¢¤È¤·¤ÆÆÈÀêÅª¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢¤Þ¤¿¤Ï»ÈÍÑ¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤­¡£
- Ë¡Îá¤Þ¤¿¤Ï¸ø½øÎÉÂ¯¤ËÈ¿¤·¡¢¤Þ¤¿¤ÏÈ¿¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤­¡£
- ÆÃÄê¤Î¸Ä¿Í¡¢À¯ÅÞ¤â¤·¤¯¤Ï½¡¶µÃÄÂÎ¤ò»Ù±ç¤·¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¸øÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸í²ò¤òÍ¿¤¨¡¢¤Þ¤¿¤ÏÍ¿¤¨¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤­¡£
- ¤½¤ÎÂ¾»ÔÄ¹¤¬»ÈÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ¬Åö¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÇ§¤á¤¿¤È¤­¡£

¢¨±ÄÍø¤òÌÜÅª¤È¤·¤Ê¤¤¸Ä¿ÍÅª¤Þ¤¿¤Ï²ÈÄíÆâÅù¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¿½ÀÁ¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£


Îã¡Ë¤Ï¤¬¤­¤äÇ¯²ì¾õ¤ÎÁÞ³¨¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£



¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£


https://www.city.ota.gunma.jp/site/20th-ota/neota.html



¢¨º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤ª¤»¤ó¤Ù¤¤¤ÈLINE¥¹¥¿¥ó¥×¤ÏNEOTA¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¬·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°ìÈÌÍøÍÑ¤È°Û¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÍøÍÑ¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤­¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ÔHP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£