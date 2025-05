大人気ゲーム「APEX LEGENDS（TM）」 よりインフォレンズのオリジナルデザイン【めがきゅるん】シリーズと【ぶらすがり】シリーズのグッズが新登場！

インフォレンズ株式会社

エンターテインメント関連商品を輸入・製造販売するインフォレンズ株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役CEO:安川洋)は、「Apex Legends(TM)」から、インフォレンズが手掛けたオリジナルデザイン【めがきゅるん】シリーズと【ぶらすがり】シリーズを含む新商品を、2025年9月上旬より順次販売開始することを発表いたします。

■販売について

予約開始 :2025年5月15日(木)15時

発売時期 :2025年9月上旬順次発売予定

販売ページ :https://bit.ly/3RRCqWG

■商品情報

・Apex Legends めがきゅるん トレーディング缶バッジ

発売日 :2025年9月上旬発売予定

価 格 :\660(税込)

商品サイズ:Φ56(mm)

インフォレンズオリジナルブランド「めがきゅるん」シリーズ初登場!

「めがきゅるん」シリーズより、大人気ゲーム「Apex Legends」のトレーディング缶バッジが発売!

きゅるんとしたおめめが特徴のころんとしたミニサンズのキャラクターたちがかわいい缶バッジです。※全6種のブラインド商品です。

・Apex Legends めがきゅるん トレーディングアクリルスタンド

発売日 :2025年9月上旬発売予定

価 格 :\990(税込)

商品サイズ:本体 W38-56 × H55-65

台座 36 × 36 (mm)

インフォレンズオリジナルブランド「めがきゅるん」シリーズ初登場!

「めがきゅるん」シリーズより、大人気ゲーム「Apex Legends」のトレーディングアクリルスタンドが発売!きゅるんとしたおめめが特徴のころんとしたミニサンズのキャラクターたちがかわいいアクリルスタンドです。※全6種のブラインド商品です。

・Apex Legends ぶらすがりトレーディングアクリルキーホルダー

発売日 :2025年9月上旬発売予定

価 格 :\990(税込)

商品サイズ:W36-52 × H65-76 (mm)

インフォレンズオリジナルブランド「ぶらすがり」シリーズ初登場!

「ぶらすがり」シリーズより、大人気ゲーム「Apex Legends」のトレーディングアクリルキーホルダーが発売!

「ぶら下がる」+「すがる」を掛け合わせた「ぶらすがり」シリーズ。

ぶら下がって落ちそうなキャラクターたちがかわいいアクリルキーホルダーです。※全6種のブラインド商品です。

・Apex Legends ぶらすがりダイカットステッカー A/B

インフォレンズオリジナルブランド「ぶらすがり」シリーズ初登場!

「ぶらすがり」シリーズより、大人気ゲーム「Apex Legends」のダイカットステッカーが発売!「ぶら下がる」+「すがる」を掛け合わせた「ぶらすがり」シリーズ。ぶら下がって落ちそうなキャラクターたちがかわいいステッカーです。

A:ワットソン/パスファインダー/オルター

B:レイス/オクタン/ライフライン

それぞれ各キャラクターのステッカーが1枚ずつ、計3枚入りとなっています。

発売日 :2025年9月上旬発売予定

価 格 :\715(税込)

商品サイズ:A H72~85 x W43~62 (mm)

B H78~84 x W50~56 (mm)

・Apex Legends トレーディングアクリルチャーム

発売日 :2025年9月上旬発売予定

価格 :\715(税込)

商品サイズ:H34~41 x W23~39 (mm)

大人気ゲーム「Apex Legends」から、イラストレーターの「yamamori」さんが手がけた、描き起こしイラストのトレーディングアクリルチャームが登場!

レジェンズ達の相棒たち、愛用しているアイテム、サブキャラなどがデフォルメされてとってもキュートです!

※全8種のブラインド商品です。

・Apex Legends マスコットキーホルダー(ネッシー 青)

発売日 :2025年9月中旬発売予定

価 格 :\1,045(税込)

商品サイズ:H60 x W60 x D60 (mm)

大人気ゲーム「Apex Legends」からネッシー(青)のマスコットキーホルダーが登場!ちっちゃなサイズ感がとってもキュート!

カバンやリュックに付けて、ネッシーとお出かけができちゃいます!

■INFOLENS GEEK SHOPについて

INFOLENS GEEK SHOP(インフォレンズ・ギークショップ)は、世界的な人気ゲーム及び映像コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズ約300種類を集めた、国内で手軽にオンライン購入ができるショップです。

2023年3月には池袋パルコ店をオープン。

ジャンルを問わずバラエティに富んだ公式グッズを実際に手に取り購入できる国内最大級のゲームグッズ専門店となっています。

【店舗情報】

<INFOLENS GEEK SHOPオンラインショップURL>

https://geekshop.infolens.com/

<INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店>

所在地:〒171-8557 東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F

TEL :03-5985-4011

http://geekshop.infolens.com/pages/infolensgeekshop-ikebukuro

【公式X】

インフォレンズギークショップ

https://twitter.com/INFOLENSGEEK

インフォレンズギークショップ池袋パルコ店

https://twitter.com/igs_ikebukuro

■インフォレンズ株式会社とは

インフォレンズ株式会社は、「Apex Legends(TM)」の公式ライセンス商品を製造する各国ライセンシーの正規輸入販売代理店、およびオリジナル商品の製造販売を行う正規ライセンシーです。全国の量販店向けの卸売販売やオンラインショップ・直営店の運営を行っております。

【会社概要】

商号 : インフォレンズ株式会社

代表者 : 代表取締役CEO 安川 洋

本社 : 東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階

設立 : 2018年10月

事業内容:エンターテインメント関連商品の輸入卸売・製造販売

URL : http://www.infolens.com

(C)2025 Electronic Arts Inc. Electronic Arts, the Electronic Arts logo, Respawn, the Respawn logo, and Apex Legends are trademarks of Electronic Arts Inc. InfoLens Inc. is an authorized Electronic Arts licensee.