DFR技術搭載！FHD⇔4Kの切り替え自在！可変リフレッシュレート対応のNitroゲーミングモニター登場！

日本エイサー株式会社

日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:ボブ・セン)は、AcerのゲーミングブランドNitro (ニトロ)より、コンテンツに応じて解像度とリフレッシュレートが切替できるDFR(Dynamic Frequency Resolution)を搭載した、同社初のゲーミングモニター「XV270KV4bmiiprx」を、5月15日より発売いたします。Acer公式オンラインストア、Amazonから順次発売します。

映像美もスピードも、どちらも妥協しないモニター

可変リフレッシュレート(DFR技術)に対応しているため、コンテンツや視聴スタイルに応じて1つのモニターで2つのモードを使い分けられます※1。高精細な映像美を重視するゲームでは、4K(3840×2160)/160Hz※2で、FPSやアクションゲームなど動きの速いゲームではフルHD(1920×1080)/320Hz※2でお楽しみいただけます。鮮やかな27インチのIPSパネルは、広い視野角で臨場感あふれるリアルな映像表現を実現。フレーム幅を極限まで抑えたゼロフレームデザインにより、どの角度から見ても画面全体に鮮明で美しい映像を映し出します。また、DCI-P3 90%の広色域とHDR10対応により、細部も暗部もくっきりと描写。より深みのあるリアルな映像体験を提供します。

※1 OSD(On Screen Display)ボタンで切替

※2 HDMI/DisplayPort接続時の最高周波数

最上級のゲームプレイをかなえるテクノロジー

GPUとディスプレイによる描写のティアリングや、ちらつきを軽減するAMD FreeSync Premiumに対応※。さらに、ビジュアルレスポンスブースト機能と、0.5ms(GTG,Min.)という高速応答時間により、動きの速いシーンでもぼやけやゴースト、にじみを軽減します。また、ブラックブースト機能で暗い場面の視認性を高め、見逃しやすい暗がりにいる敵を素早く察知することが可能です。

※AMD FreeSync Premiumに対応したAMDのグラフィックカードが必要です

ErgoStandで最高のポジションに(エルゴスタンド)

設置環境や好みに合わせて、最適なポジションでご使用いただけるよう、ErgoStand(エルゴスタンド)を採用。液晶画面をしっかりと支え、チルト角 上25°/下5°、スイベル(左右首振り)右20°/左20°、ピボッド 時計回り 90°/反時計回り90°、高さ調整最大150mmと、自在な調整が可能です。さらに、VESAマウント100mm×100mmにも対応しており、対応するモニターアーム※をお使いいただくことで、より細かな調整も可能になります。

※100mm×100mmに対応したモニターアームが別途必要になります

Game Viewテクノロジー搭載

アクション、レーシング、スポーツ、ユーザー、スタンダード、ECO、グラフィック、ムービーの8つの表示モードから選択可能なGame Viewテクノロジーを搭載。ゲームタイプに合わせて映像を最適化できます。設定にはOSD(On Screen Display)メニューや、お使いのPCにダウンロードして使用できるAcer Display Widgetを使って設定いただくこともできます。

Acer Display Widget(エイサーディスプレイウィジェット)

モニターの設定を直感的に調整できるソフトウェアAcer Display Widgetを、専用サイトからダウンロードしてお使いいただけます。モニターの使用目的に最適なディスプレイモードを選択したり、ブルーライト、輝度、コントラスト、6軸色、彩度などの詳細を調節し保存することができます。また、11種類のデフォルト分割画面設定からアプリケーションを特定のエリアに設定/割り当てることも可能です。また、一度エリアを設定すると、アプリケーション/ウィンドウをドラッグするだけで、ウィンドウが自動的に整理されます。

カラー調整も思いのまま

6軸カラー調整機能を搭載し、色相や彩度のニーズに応じて細かく調整可能です。RGBに加え、C(シアン)、M (マゼンタ)、Y (イエロー)をカバーすることで、鮮明で印象的なカラー表現を実現します。

長時間プレイでも目にやさしく

プロユーザーからライトユーザーまで、長時間快適に使っていただけるよう、Acer VisionCare(TM)技術を採用。画面のちらつきを抑えるフリッカーレス、暗い環境で明るさを調整するローディミング技術、眼精疲労の要因となるブルーライトを軽減するブルーライトシールド、パネル表面のざらつきや映り込み、外光反射を抑えるコンフィビューディスプレイなど、目に優しい機能を多数搭載しています。

Acerディスプレイウィジェットのダウンロードはこちらから:

https://www.acer.com/jp-ja/acer-display-widget

Amazon

https://www.amazon.co.jp/%E5%8F%AF%E5%A4%89%E3%83%AA%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88-DisplayPort-%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%E7%AB%AF%E5%AD%90-%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%BC-XV270KV4bmiiprx/dp/B0F4KQNFJZ/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=HMSHKGV7N0FS&dib=eyJ2IjoiMSJ9.4LyeXD3PYkWNAFVDssmdiQ.oegPBfDtWZbO8he11CXM_wsdo5xjJhUHaJuCHK0hdsQ&dib_tag=se&keywords=XV270KV4bmiiprx&qid=1747106945&sprefix=xv270kv4bmiiprx%2Caps%2C855&sr=8-1(https://www.amazon.co.jp/%E5%8F%AF%E5%A4%89%E3%83%AA%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88-DisplayPort-%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%E7%AB%AF%E5%AD%90-%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%BC-XV270KV4bmiiprx/dp/B0F4KQNFJZ/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=HMSHKGV7N0FS&dib=eyJ2IjoiMSJ9.4LyeXD3PYkWNAFVDssmdiQ.oegPBfDtWZbO8he11CXM_wsdo5xjJhUHaJuCHK0hdsQ&dib_tag=se&keywords=XV270KV4bmiiprx&qid=1747106945&sprefix=xv270kv4bmiiprx%2Caps%2C855&sr=8-1)

プレスリリースページ

https://www.acer.com/jp-ja/about/news/20250515

Acerについて

Acer は世界160か国以上で事業を展開するグローバルICTカンパニーです。1976年の創業以来、人々の生活を豊かにするパソコン、モニター、プロジェクター、タブレットなどのハードウェアやソフトウェア、サービスを提供しています。Acerは現在、全世界約7,500人の従業員とともに、“Breaking barriers between people and technology(人とテクノロジーの垣根を壊す)”のミッションのもと、製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。

日本エイサー株式会社について

