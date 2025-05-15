在日イタリア商工会議主催 Italia, amore mio!（イタリア・アモーレ・ミオ！2025）
在日イタリア商工会議所
在日イタリア商工会議所（東京都港区三田4-1-27 FBR三田ビル９階 /事務局長 ダヴィデ・ファントニ）は、5月24日（土）25日（日）東京・六本木ヒルズアリーナ（会場：東京都港区六本木6-10-1）にて日本最大級イタリアンフェスティバル「Italia, amore mio!（イタリア・アモーレ・ミオ！）2025」を開催 します。今年のイベントのテーマは「Life is Beautiful」イタリアの国民的人気ラジオDJ・La Pinaや、サンレモ音楽祭で注目を集めた新進気鋭のラップスター・Big Mamaなどイタリアと日本から多彩なゲストが登場して、音楽やトークで会場を盛り上げます。当日は、Made in Italyのラグジュアリーブランドによる展示や、美味しい本場のイタリア料理、ドルチェの提供も予定。“La Vita e Bella（人生は美しい）”を思う存分体感できる魅惑の2日間。
在日イタリア商工会議所（東京都港区三田4-1-27 FBR三田ビル９階 /事務局長 ダヴィデ・ファントニ）は、5月24日（土）25日（日）東京・六本木ヒルズアリーナ（会場：東京都港区六本木6-10-1）にて日本最大級イタリアンフェスティバル「Italia, amore mio!（イタリア・アモーレ・ミオ！）2025」を開催 します。今年のイベントのテーマは「Life is Beautiful」イタリアの国民的人気ラジオDJ・La Pinaや、サンレモ音楽祭で注目を集めた新進気鋭のラップスター・Big Mamaなどイタリアと日本から多彩なゲストが登場して、音楽やトークで会場を盛り上げます。当日は、Made in Italyのラグジュアリーブランドによる展示や、美味しい本場のイタリア料理、ドルチェの提供も予定。“La Vita e Bella（人生は美しい）”を思う存分体感できる魅惑の2日間。
【イベント開催概要】
Italia, amore mio! 2025
（開催日時）2025 年5月24日（土） 5月25日（日）(11:00 - 20:00)
（開催会場）東京・六本木ヒルズアリーナ（東京都港区六本木6-10-1）
主催：在日イタリア商工会議所
後援：駐日イタリア大使館、外務省、港区
公式HP: https://italia-amore-mio.com
（イベントご協賛スポンサー企業（順不同））
Stellantis ジャパン株式会社
マセラティ ジャパン株式会社
株式会社MSCクルーズジャパン
株式会社カワサキモーターズジャパン
株式会社 リュウカンパニー
モンテ物産株式会社
Bialetti Japan 株式会社
テクタイト株式会社
ITA エアウェイズ 株式会社
MELONE フランチャコルタ専門店
スワール株式会社
CAMPARI JAPAN株式会社
光が丘興産株式会社
Comites Tokyo Fuji
日仏貿易株式会社
ルーツ貿易株式会社
Champ de Fleurs 株式会社
Italia, amore mio！イベントフライヤー → https://shorturl.at/VmyYw
Italia, amore mio！プレスリリース → https://shorturl.at/Dlk2W
＊こちらからダウンロードできます。
【本件に関するお問い合わせ先】
在日イタリア商工会議所
事務局長秘書官兼メディアマネージャー
富井貴子 Email: t.tomii@iccj.or.jp
電話：03-6809-5802